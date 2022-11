Quatre comtés de McHenry et deux écoles du district 300 voient une épidémie de COVID-19 la semaine dernière – Shaw Local

Quatre écoles du comté de McHenry et deux écoles du district scolaire communautaire 300 basé à Algonquin et situées dans le comté de Kane font partie des 81 écoles avec une épidémie de COVID-19 au cours des 30 derniers jours, selon le département de la santé publique de l’Illinois.

L’école primaire Martin du district scolaire Huntley 158 à Lake in the Hills, l’école primaire Spring Grove du district scolaire 2 de Nippersink et l’école intermédiaire Hannah Beardsley du district scolaire Crystal Lake 47 sont les dernières écoles du comté de McHenry à enregistrer une épidémie parmi les élèves cette semaine. L’école primaire Conley à Algonquin, qui fait également partie du district 158, a signalé une épidémie lundi.

Le district 300 compte également deux écoles dans le comté de Kane avec des épidémies: l’école primaire Gary D. Wright dans le Hampshire et l’école primaire Sleepy Hollow.

Le département de la santé du comté de Kane ne commente pas les cas dans les écoles, a déclaré la porte-parole Susan Stack.

L’IDPH définit une épidémie dans une école comme deux cas ou plus de COVID-19 où les élèves et le personnel qui ont été testés positifs peuvent avoir une exposition partagée sur le terrain de l’école et sont issus de ménages différents. L’État met à jour le nombre d’écoles avec des flambées chaque vendredi. La semaine dernière, 26 écoles ont connu une épidémie contre 81 cette semaine.

“Sur les quatre épidémies, deux épidémies sont liées au bus et les deux autres se trouvent dans des salles de classe où les mesures d’atténuation n’ont pas été strictement respectées”, a déclaré la porte-parole du département de la santé du comté de McHenry, Lindsey Salvatelli.

Il semble également que l’épidémie touche principalement les étudiants.

À Martin, l’IDPH a signalé que l’épidémie concernait moins de cinq élèves, et le tableau de bord COVID-19 du district 158 ​​a montré que l’école avait cinq élèves au total positifs. Moins de cinq élèves ont également été impliqués dans l’épidémie à Hannah Beardsley, et le district a signalé 11 cas à l’école. L’épidémie de Gary D. Wright a également impliqué moins de cinq étudiants, et le quartier signalé 13 élèves et un membre du personnel au total ont été testés positifs à l’école.

Tous les cas ne sont pas nécessairement liés aux épidémies.

La porte-parole du district 47, Denise Barr, a déclaré que trois étudiants dans l’un des bus de Hannah Beardsley avaient été testés positifs pour le virus. Deux des tests positifs étaient des frères et sœurs. Barr a déclaré qu’aucune autre épidémie n’avait été identifiée à l’école.

Les épidémies à Conley et Sleepy Hollow incluent des étudiants et des membres du personnel et impliquent entre cinq et 10 personnes, a rapporté l’IDPH.

Le district 300 a signalé que huit élèves et un membre du personnel au total ont été testés positifs à Sleepy Hollow, tandis que le district 158 ​​a signalé que 18 élèves et un membre du personnel au total ont été testés positifs à Conley.

La porte-parole du district 158, Alex LeMoine, a déclaré que l’épidémie à Martin s’était produite les 23 et 24 août et qu’aucune autre épidémie n’avait été identifiée dans l’école.

L’épidémie à Conley concernait des élèves d’une seule classe, selon le département de la santé du comté de McHenry. Un masquage inapproprié et une distanciation sociale ont été identifiés comme la cause, et le district a déclaré que tous les élèves et membres du personnel de cette classe avaient été mis en quarantaine.

L’épidémie à Spring Grove est confinée aux membres du personnel, selon l’IDPH. Le district a signalé trois cas positifs au total. Le surintendant du district 2, Thomas Lind, a déclaré que les deux membres du personnel qui avaient été testés positifs n’avaient pas eu de contact avec les élèves.

Le district 300 n’a pas répondu aux demandes d’informations supplémentaires sur les épidémies dans leurs écoles.

Salvatelli a déclaré que les responsables de l’école ont travaillé dur pour assurer la sécurité des élèves, mais il est important que tout le monde coopère avec les mesures d’atténuation du COVID-19 à l’intérieur et à l’extérieur de l’école pour minimiser les risques, en particulier pour les élèves qui ne peuvent pas être vaccinés.

«Nous nous attendons à davantage d’épidémies, en particulier dans les populations scolaires n’ayant jamais été vaccinées. Nous n’aurons pas de transmission nulle, en particulier dans les populations n’ayant jamais été vaccinées », a-t-elle déclaré.

Une personne naïve de vaccin est une personne qui n’est pas en mesure de se faire vacciner, c’est-à-dire toute personne de moins de 12 ans pour les vaccins COVID-19.

Le gouverneur JB Pritzker a annoncé le mois dernier que tous les enseignants seraient tenus de se faire vacciner ou de se faire tester chaque semaine. La date limite a été prolongée jusqu’au 19 septembre pour que les éducateurs reçoivent leur première dose.