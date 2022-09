Quatre choses que nous avons apprises du directeur général des Bears de Chicago, Ryan Poles, jeudi – Shaw Local

LAKE FOREST – La liste est construite et la saison est là.

Le directeur général des Bears Ryan Poles et le directeur général adjoint Ian Cunningham ont rencontré des membres des médias jeudi pour discuter de la liste de 53 joueurs qu’ils ont constituée pour la saison 2022.

Voici les principaux points à retenir de la session de jeudi.

Teven Jenkins ne va probablement nulle part

Le joueur de ligne offensive Teven Jenkins s’est entraîné pendant une journée pour ouvrir le camp d’entraînement, puis a disparu avec une blessure non divulguée. Pendant ce temps, des rapports circulaient selon lesquels les Bears pourraient essayer d’échanger Jenkins.

Deux semaines plus tard, Jenkins est retourné sur le terrain d’entraînement et s’est retrouvé enterré en tant que tacle droit de troisième corde. Un mouvement à l’intérieur vers la garde droite a tout changé. Jenkins semble maintenant se diriger vers une place dans la formation de départ au poste de garde droit. Jenkins a impressionné les Polonais à travers toute cette adversité.

“Je lui ai dit à quel point j’étais fier de lui”, a déclaré Poles à propos de Jenkins.

Jenkins a fait tout ce que le personnel lui a demandé. Il a dit cette semaine qu’il commençait à se sentir à l’aise au poste de garde droit.

“Pour lui d’entrer et de jouer le garde, une position avec laquelle il n’était pas aussi familier, c’est juste un témoignage de l’enfant, de sa résilience, de son éthique de travail”, a déclaré Cunningham, qui, comme les Polonais, était autrefois un joueur de ligne offensive. “[We] ne pourrait pas être plus fier de lui.

Le nouveau départ d’Alex Leatherwood

Mercredi, les Bears ont réclamé le joueur de ligne offensive Alex Leatherwood. Le choix de première ronde de 2021 a été abandonné par les Raiders de Las Vegas un jour plus tôt après être tombé en disgrâce avec le nouvel entraîneur-chef Josh McDaniels.

Leatherwood s’est classé 17e au total lors du repêchage de l’an dernier, et avec lui, il y a eu d’énormes attentes. Il a commencé le premier mois de la saison 2021 au tacle droit, mais a dû se déplacer à l’intérieur pour garder la droite après avoir lutté. Polonais a déclaré que l’une des grandes choses qu’il avait dites à Leatherwood était d’oublier le repêchage et toutes ces attentes.

“C’est fini”, a déclaré Polonais. « Alors commençons par le rez-de-chaussée. Construisons-nous et prenons votre temps et quoi que ce soit, nous voulons le mettre dans la meilleure position pour réussir.

Les Polonais ont refusé de dire si Leatherwood jouera au tacle ou à la garde, bien que Leatherwood ait noté jeudi qu’il s’entraînait au tacle droit. Le plan est que l’entraîneur de la ligne offensive Chris Morgan travaille avec Leatherwood et détermine où il est le mieux adapté.

Relation avec Roquan Smith

Les Polonais sont convaincus que la relation entre le front office et le secondeur Roquan Smith peut être réparée. Le front office et Smith n’ont pas pu parvenir à un accord sur une prolongation de contrat cet été, donc Smith jouera la dernière année de son contrat de recrue. Il gagnera 9,7 millions de dollars cette saison. L’équipe a également refusé la demande d’échange de Smith début août.

Smith a déjà tourné la page et se concentre sur le football. Il a déclaré mercredi qu’il ne prévoyait pas de nouvelles négociations avant la fin de la saison.

Polonais a dit qu’il comprenait pourquoi les choses étaient émouvantes pour Smith. Il y a une raison pour laquelle la plupart des joueurs embauchent des agents. C’est parce qu’un agent peut protéger le joueur des rouages ​​des négociations contractuelles. Sans agent, Smith devait jouer ce rôle pour lui-même.

« Nous sommes tous passés par là, n’est-ce pas ? » ont dit les Polonais. «Vous avez des désaccords et vous devez vous réunir et être coéquipiers. C’est ce que j’attends.

Les ours pourraient encore ajouter un autre WR

Les Polonais ont lancé la conférence de presse en mentionnant qu’il y a eu beaucoup de nuits blanches au bureau ces derniers jours. Le personnel de la réception a étudié le cinéma, étudié le fil de renonciation et étudié l’agence libre.

Une position où ils n’ont peut-être pas fini d’ajouter est le receveur. Les Bears ont officiellement placé le receveur N’Keal Harry sur la réserve des blessés jeudi, ouvrant une place sur la liste des 53 joueurs. Celle-ci sera certainement comblée dans les prochains jours.

Les Bears ont cinq receveurs sur la liste actuelle de 53 joueurs et deux sont également blessés. Le vétéran Byron Pringle et la recrue Velus Jones Jr. sont actuellement écartés par des blessures mineures. Polonais a noté qu’il espérait que Pringle et Jones seraient bientôt de retour.

Même ainsi, ils pourraient toujours chercher à faire un ajout.

“Nous allons être implacables et rechercher constamment des talents”, a déclaré Poles. “Nous serons agressifs lorsque nous devons être agressifs et conservateurs lorsque nous devons être conservateurs, mais nous cherchons toujours à nous améliorer.”