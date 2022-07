Quatre choses que les nations peuvent faire pour économiser l’énergie

Réduisez les limites de vitesse et faites-les respecter

En théorie, l’abaissement de la limite de vitesse sur les autoroutes pourrait réduire considérablement la consommation de carburant des voitures et des camions, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie. Un certain nombre de pays et de zones urbaines ont déjà mis en place des limites de vitesse pour réduire la congestion et la pollution.

Si les limites de vitesse sur les autoroutes étaient réduites d’au moins 10 kilomètres par heure, soit environ 6 miles par heure, les économies avancées pourraient réduire la demande de pétrole d’au moins 290 000 barils de pétrole par jour, selon le rapport.

En pratique, cependant, il peut être difficile de mettre en œuvre une limite de vitesse nationale et d’avoir suffisamment de citoyens à bord pour obtenir des résultats significatifs. Les États-Unis ont tenté de le faire en 1974, en introduisant une limite de vitesse nationale de 55 miles par heure pour les automobiles, les bus et les camions après que l’OPEP ait coupé l’approvisionnement en pétrole du pays, estimant que la limite pourrait permettre d’économiser 200 000 barils d’essence par jour. Plusieurs pays européens ont également réduit les limites de vitesse.

À l’époque, les responsables pensaient que la limite réduirait la consommation d’essence de 2,2 %, mais la demande réelle d’essence est restée relativement stable dans les années qui ont suivi. Les automobilistes ont largement ignoré la loi et certains États opposés à la règle n’ont infligé que de modestes amendes de 5 $ à 15 $ aux personnes surprises en excès de vitesse.