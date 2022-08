Quatre choses à surveiller pendant le match de jeudi – Shaw Local

Les fans des Bears auront leur deuxième regard sur l’équipe de l’entraîneur-chef Matt Eberflus jeudi, et ils peuvent s’attendre à voir Justin Fields et les partants pendant environ six à 10 clichés.

Les Bears entameront leur deuxième match de pré-saison à 19 h jeudi soir contre les Seahawks de Seattle au Lumen Field de Seattle. Le jeu sera diffusé sur ESPN.

Les fans de football devront attendre pour entendre les annonceurs Joe Buck et Troy Aikman faire leurs débuts sur ESPN. Au lieu de cela, Steve Levy, Louis Riddick et Dan Orlovsky seront jumelés avec la journaliste secondaire Laura Rutledge lors de l’appel jeudi.

Voici ce qu’il faut surveiller pendant le match.

L’attaque de l’équipe première peut-elle marquer?

Fields et les partants ont disputé trois séries lors de la victoire de pré-saison de samedi contre les Chiefs. Ils ont marqué zéro point.

Eberflus a confirmé que certains de ses partants verront moins de temps de jeu que les 18 clichés que l’attaque a vus samedi. Mais cela pourrait aussi être différent pour chaque joueur au cas par cas.

Une partie de la raison pour laquelle les partants ne jouent pas beaucoup est à cause de la rapidité d’exécution entre les matchs de pré-saison. Un match à domicile samedi suivi d’un match jeudi sur la côte ouest est loin d’être une idée pour la pré-saison.

Mais Fields et l’attaque devraient se sentir beaucoup mieux s’ils peuvent au moins mettre quelques points au tableau.

Le plaqueur offensif des Chicago Bears Teven Jenkins s’étire avant un match de pré-saison contre les Chiefs samedi au Soldier Field de Chicago. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Teven Jenkins à la garde droite

Un partant potentiel qui pourrait voir plus de six à 10 répétitions est le joueur de ligne offensive Teven Jenkins. Jenkins a pris beaucoup de répétitions à la garde droite avec l’attaque de la première équipe mardi. C’est une bonne indication qu’il pourrait y commencer jeudi soir.

Cela ne signifie pas qu’il est promu à un emploi de départ. En fait, le vétéran Michael Schofield est toujours répertorié comme partant sur le tableau de profondeur de l’équipe. Non, cette décision consiste à tester le joueur de ligne de 24 ans et à voir s’il peut gérer le poste de garde. Il n’a pas joué de garde au niveau de la NFL et l’a rarement joué à l’université de l’Oklahoma State.

Même si Eberflus tire les entrées, Jenkins pourrait rester sur le terrain encore un peu.

“Si vous n’êtes pas un gars expérimenté à votre poste, nous allons essayer de vous obtenir un peu plus [playing time]», a déclaré Eberflus. “C’est vraiment à n’importe quelle position.”

Les débuts de pré-saison de Kyler Gordon (et peut-être aussi de Velus Jones)

Le demi de coin recrue Kyler Gordon, le premier choix de repêchage de l’équipe cette année, semble avoir l’intention de jouer jeudi. Gordon a repris l’entraînement cette semaine après avoir raté environ 10 jours en raison d’une blessure non divulguée. S’il fait ses débuts en pré-saison, ce sera dans son État natal de Washington. Il aura beaucoup de famille et d’amis présents.

“Il rentre, une sorte de retour aux sources pour lui, donc il est vraiment excité à ce sujet”, a déclaré Eberflus. “Ouais, il va jouer ses pièces, alors nous sommes ravis de voir où il en sera quand il jouera là-bas.”

Gordon a joué à la fois le coin limite et le coin nickel pour la défense pendant l’entraînement. Il pourrait s’avérer être un touche-à-tout pour le secondaire. La recrue au maillot n°6 sera à surveiller de près jeudi.

Le receveur recrue Velus Jones Jr., un choix de troisième ronde, a également repris l’entraînement cette semaine après s’être blessé. Jones pourrait également voir sa première action de pré-saison. Le Safety Jaquan Brisker, qui a bien joué samedi, ne s’est pas entraîné lundi ou mardi et ne jouera probablement pas jeudi.

Le receveur large des Bears de Chicago, Dazz Newsome, porte le ballon devant le demi de coin des Chiefs de Kansas City, Jaylen Watson, lors de la seconde mi-temps samedi à Chicago. (Nam Y. Huh/AP)

Batailles de position clé

De nombreux emplois de départ semblent être définis à ce stade, mais il reste encore des points d’interrogation intrigants. Le receveur large est une position à surveiller, surtout une fois que les partants quittent le match. Le receveur Tajae Sharpe a fait une prise ridicule samedi, mais il s’est ensuite absenté de l’entraînement cette semaine et pense s’absenter jeudi. Byron Pringle continue de s’absenter avec une blessure au quad.

Qui parmi Dante Pettis, Isaiah Coulter, Dazz Newsome et Nsimba Webster prend la relève ? Samedi, c’est Newsome qui a capté une passe de touché et fait quelques beaux jeux.

Un autre poste de plus en plus intrigant est celui de secondeur. Si la saga des contrats de Roquan Smith se prolonge en saison régulière, qui va remplacer ? Jusqu’à présent, c’était Matthew Adams. Jack Sanborn, originaire du lac de Zurich, a fait des débuts de pré-saison impressionnants samedi. Joe Thomas est répertorié comme le troisième partant sur le tableau des profondeurs, bien que les Bears utilisent rarement trois secondeurs, et Caleb Johnson fournit une tonne de valeur sur les équipes spéciales.

Smith, qui continue de s’absenter en attendant un nouveau contrat, voyagera avec l’équipe à Seattle, selon Eberflus. Son absence continue de laisser un vide au poste. Quelqu’un devra le remplir.