Quatre choses à surveiller chez les Packers-49ers lors de la ronde divisionnaire NFC

2) Les meneurs de jeu des 49ers sont reposés, dangereux. Le coordonnateur défensif des Packers, Joe Barry, mérite ses fleurs pour avoir réussi le meilleur jeu de son unité au cours des derniers matchs, même si cela est accompagné d’un astérisque. D’une part, c’est une défense qui a eu sa part de difficultés en cours de route, et d’autre part, la défense de Barry – tout comme elle a joué contre les Cowboys – a quand même accordé plus de 500 verges et a gardé la porte entrouverte pour un improbable retour tardif. la semaine dernière. Quoi qu’il en soit, ce groupe aura les mains pleines, les 49ers devant déployer un groupe plutôt sain d’armes de positionnement – ​​y compris sans doute le meilleur quatuor de meneurs de jeu de la NFL. Christian McCaffrey, qui s’est blessé au mollet lors de la semaine 17 et a raté une finale de saison régulière sans signification, devrait s’attendre à une charge de travail complète contre la défense contre la course, classée 28e de la ligue. Les larges Deebo Samuel et Brandon Aiyuk et l’ailier rapproché George Kittle sont également prêts à partir, capables de stresser Green Bay de plusieurs manières, en supposant que Purdy ait suffisamment de temps pour lancer. Shanahan adore tirer en premier, et cela pourrait bien être la sortie pour cela. Selon Next Gen Stats, les Packers ont enregistré un taux de réussite défensive de 43,7 %, le plus bas de la ligue, par rapport à la passe lors des premiers essais en 2023. Les Niners peuvent facilement cibler n’importe lequel de ces quatre dans le jeu de passes, et pourtant aucun d’entre eux n’en avait plus de neuf réceptions dans un match cette saison, donc planifier un match pour en arrêter une – même en milieu de match – n’est tout simplement pas une stratégie viable pour Barry. Il devra espérer que son équipe attaque bien, empêche les gros jeux lors des premiers downs et puisse forcer les revirements. Mais avec les joueurs talentueux des 49ers reposés, la corvée devient encore plus difficile.

3) Aaron Jones pourrait être le défi le plus difficile des 49ers. Stopper le groupe de jeunes receveurs de Love et Green Bay est un défi assez difficile. Mais maintenant, les Niners doivent également faire face à un Jones ressuscité, qui a mené la NFL en verges au sol depuis son retour de blessure (476 verges au sol depuis la semaine 16). Au début de la saison, Jones était assez efficace en tant que receveur, mais ne faisait pas grand-chose sur le terrain. Après avoir manqué six semaines, ce scénario s’est inversé et l’offensive des Packers a fait un bond notable. La ligne offensive de Green Bay a fait son travail, notamment sur les blocs de deuxième niveau et sur la sortie efficace dans l’espace. D’un autre côté, la faiblesse défensive des 49ers a arrêté la course cette saison, s’appuyant souvent sur des cases plus légères (six défenseurs ou moins dans la surface sur 69,6 % des jeux cette saison, ce qui est le septième plus élevé, via NGS). Jones a également prospéré contre des boîtes plus légères depuis la semaine 15 : 31 courses pour un total de 228 verges. Il a réalisé plus de 20 courses au cours de chacun des quatre derniers matchs, ce serait donc un choc s’il ne recevait pas un volume similaire dans ce match, car cela pourrait aider à garder la défense des Packers hors du terrain. Les 49ers peuvent-ils attaquer efficacement, comme ils l’ont fait pendant la majeure partie de la saison, et avoir les ressources nécessaires pour arrêter Jones avant qu’il ne démarre ? Les récents retours de plusieurs défenseurs à l’entraînement indiquent une bonne santé et une meilleure profondeur pour cette unité pour ce match.

4) Purdy doit éviter de répéter le match des Ravens. Purdy a été plutôt formidable cette saison, menant même la discussion MVP à un moment donné. Avec l’arsenal d’armes à sa disposition, ce n’est pas un choc, et Purdy a généralement fait circuler les trains efficacement et à temps. Il y a cependant eu une poignée de matchs cette saison où il a semblé épuisé et inefficace – notamment contre les Ravens. Lors de ce match de la semaine 16, il a subi des pressions sur 47,1 % de ses dropbacks, a été limogé deux fois et intercepté quatre fois. Le plan de match de Baltimore n’avait rien de très sophistiqué, s’asseyant principalement dans les zones (beaucoup de quarts et quarts-quarts-moitiés), faisant pression sur Purdy sans relâche avec quatre rushers et fermant rapidement ses premières lectures. Les Packers ont une approche défensive similaire et peuvent intégrer une grande partie du plan de match des Ravens dans celui-ci. La ruée vers les passes de Green Bay n’est peut-être pas aussi féroce que celle de Baltimore, mais les Packers ont disputé deux matchs de cinq sacs au cours des semaines 15 et 18 et ont atteint les quarts avec une meilleure fréquence tout au long de la séquence. Les Packers ont quelques trous dans leur secondaire, que seule une ruée vers les passes de qualité peut peut-être vraiment compenser. Mais ils voudront peut-être faire attention au nombre de regards de sécurité qu’ils lui lancent. Purdy a excellé cette saison contre ces regards défensifs, avec une moyenne de 10,0 verges par tentative – et le deuxième plus haut de la NFL contre les défenses à une hauteur était Lamar Jackson avec 8,8.