Quatre chevaux capables de battre ont privilégié la qualité essentielle

Personne n’aime choisir le favori pour remporter le Kentucky Derby, même si cela s’est avéré être un pari rentable au cours des dernières années.

En 2013, Orb a entamé une série de six favoris consécutifs pour remporter le Derby, se terminant par la victoire de Justify en 2018. Improbable était le favori en 2019 et a terminé cinquième, et le premier choix de 2020, Tiz the Law, est arrivé deuxième.

Essential Quality, formé par Brad Cox, originaire de Louisville, a été établi comme le favori 2-1 pour la course aux roses de samedi et est clairement le cheval à battre avec son record de 5 en 5 qui comprend une victoire en septembre dernier à Churchill Downs.

Mais qui sont les meilleurs prétendants au-delà du gagnant de Blue Grass Essential Quality?

Rock Your World, vainqueur du Santa Anita Derby, est le deuxième choix avec une cote de 4-1, suivi du vainqueur du Louisiana Derby Hot Rod Charlie (6-1), du finaliste de Blue Grass Highly Motivated (12-1) et du vainqueur du Florida Derby connu Ordre du jour (13-1).

Voici ce qu’il faut savoir sur ces quatre prétendants:

Rock Your World

L’entraîneur John Sadler a emprunté un chemin non conventionnel vers le Derby, l’invaincu Rock Your World n’ayant pas couru à l’âge de 2 ans et a commencé sa carrière avec deux courses sur le gazon.

«Nous avons pris une route un peu différente de celle de tout le monde, mais c’était en fait par conception», a déclaré Sadler. «Cela a fonctionné.»

Rock Your World a brillé dans son passage du gazon à la saleté, remportant le Derby de Santa Anita Grade 1 de 4 ¼ longueurs sur Medina Spirit, formé par Bob Baffert. Rock Your World a remporté un 100 Beyer Speed ​​Figure dans la victoire, le seul cheval du Kentucky Derby à atteindre un chiffre à trois chiffres dans sa carrière.

« Nous avons décidé que le moment d’essayer la grande course était le Derby de Santa Anita parce que si vous êtes assez bon dans le Derby de Santa Anita, vous pouvez continuer », a déclaré Sadler. «Il a très bien franchi cette étape et a très bien couru, alors nous y voilà.»

Sadler espère que Rock Your World pourra suivre un chemin similaire à Animal Kingdom et Barbaro, des chevaux qui ont commencé leur carrière sur le gazon avant de remporter le Kentucky Derby.

Baffert s’est dit impressionné par Rock Your World à Santa Anita.

« Il nous a surpris parce que c’est un gros cheval long et dégingandé et élevé pour le gazon », a déclaré Baffert. «Mais il est de Candy Ride, et ces Candy Rides – si vous en avez un bon – ils sont vraiment bons. Il est rapide et a beaucoup de vitesse, un gros cheval de saut en longueur. Un kilomètre et quart ne sera pas un problème pour lui.

Agenda connu

Le fils de Curlin a déçu avec une cinquième place en 3e année Sam F. Davis à ses débuts à 3 ans. L’entraîneur Todd Pletcher a décidé d’ajouter des œillères après cette course, et le poulain a prospéré avec une paire de victoires, dont un triomphe de 2 ¾ sur Soup and Sandwich dans le Florida Derby.

«J’adore la façon dont Known Agenda a terminé dans le Derby de Floride», a déclaré Pletcher. «On aurait dit qu’il s’était abaissé et avait décollé le dernier seizième de mille. Il s’est vraiment amélioré depuis que nous avons mis des œillères. Il est devenu un peu plus concentré, et il mûrit et devient un peu plus professionnel à chaque départ.

L’excitation de Pletcher a été quelque peu tempérée mardi lorsque Known Agenda a décroché la première position du Derby. Le poste n ° 1 n’a pas produit de vainqueur du Derby depuis Ferdinand en 1986, bien qu’une nouvelle grille de départ introduite l’année dernière ait été conçue pour laisser plus d’espace pour les postes intérieurs.

« Avec la nouvelle porte, nous espérons que les choses seront meilleures qu’elles ne l’étaient dans le passé et que le poteau ne sera pas si mal », a déclaré Pletcher. «Il a fait un voyage intérieur dans le Florida Derby, et il l’a géré de manière très professionnelle.»

Hot Rod Charlie

Cela fait six semaines que Hot Rod Charlie a remporté le Derby de Louisiane, mais l’entraîneur Doug O’Neill n’est pas préoccupé par la rouille.

«Parfois, moins c’est plus, non?» Dit O’Neill. «Vous regardez en arrière il y a 20 ans, et ces chevaux ont couru 10 fois plus que les enfants de 2 ans et plusieurs fois avant cette course, mais je pense simplement que l’environnement dans lequel nous sommes dans lequel il est préférable de s’appuyer,« Moins c’est plus ». Nous constatons également de bons résultats de cette façon. »

Fils d’Oxbow, Hot Rod Charlie a eu besoin de quatre courses pour briser sa jeune fille, puis est entré sur la scène de la Triple Crown en terminant deuxième – avec une cote de 94-1 – derrière Essential Quality dans la Breeders ‘Cup Juvenile en novembre dernier à Keeneland.

Il a fait ses débuts à l’âge de 3 ans avec une troisième place dans le grade 3 Robert B. Lewis à Santa Anita avant de se rendre à Fair Grounds pour le score du Louisiana Derby.

«En voyant à quel point Charlie a voyagé, cela nous a mis tellement à l’aise de le ramener en Californie, de nous entraîner là-bas où nous sommes à l’aise, le temps serait plutôt agréable tous les jours, puis de l’expédier (à Louisville) après son dernier travail,» Dit O’Neill. «Vous apprenez en cours de route.»

Très motivé

Le fils d’Into Mischief a combattu Essential Quality dans un duel stretch classique dans le Blue Grass avant de finalement perdre par un cou.

L’entraîneur Chad Brown a déclaré que Highly Motivated avait acquis une expérience précieuse lors de sa première course à deux virages.

«Ce n’était que son deuxième départ de l’année, alors je cherchais un peu plus de forme physique», a déclaré Brown. «Je pense qu’il a obtenu cela avec une bonne course difficile en lui. … Je pense que ce cheval va vraiment avancer de cette course.

Très motivé n’a jamais terminé pire que la troisième en cinq courses en carrière, avec un dossier de 2-2-1, mais Brown sait qu’Essential Quality est celui à battre samedi.

«Il a couru super, et j’ai beaucoup de respect pour la qualité essentielle», a déclaré Brown. «De toute évidence, étant invaincu, il n’a rien fait de mal. C’est un cheval super talentueux et un favori méritant de la course.

Suivez Jason Frakes sur Twitter: @KentuckyDerbyCJ.