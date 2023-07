Quatre chevaux à suivre sur Sky Sports Racing ce mercredi en provenance de Bath, Uttoxeter, Yarmouth et Vichy ! | Nouvelles de la course

Aux courses, le spécialiste Declan Rix a cinq sélections à noter lors d’un mercredi exceptionnel d’action sur Sky Sport Racing!

ADAAY DANS LE DEVON

3.30 Bath – Planification financière de Bailey Cook EBF Restricted Maiden Stakes

Un Maiden Restricted compétitif où j’espère que l’expérience précédente de ADAAY DANS LE DEVON peut venir au premier plan autour de ce qui est une piste délicate pour la plupart des chevaux, sans parler des juvéniles légèrement courus et / ou non courus.

La fille d’Adaay a couru deux fois pour l’équipe de Rod Millman, montrant des progrès dans son deuxième effort, en particulier depuis les portes, après avoir été incroyablement verte et lente lors de ses débuts à Wolverhampton. Ayant pris tellement de retard au début de la journée, c’est un témoignage de la capacité et de la détermination de la pouliche qu’elle n’a été battue qu’à 2½ longueurs.

A Goodwood il y a 33 jours, Adaay In Devon était beaucoup plus vif et a couru un type de course plus simple, mais est tombé sur une pouliche d’apparence utile (What A Question) du chantier Charlie Johnston, qui est actuellement engagée dans le Groupe 1 Moyglare Stakes et Groupe 2 Lowther Stakes.

C’était encourageant de voir la monture de Ross Coakley bien gérer la piste rapide de Goodwood, même si elle s’est démarquée très tard, tandis que la légère baisse de voyage de mercredi avec du jus dans le sol pourrait s’avérer idéale, à la fois sur la façon dont elle a terminé la dernière fois et sur le pedigree.

M. YEATS

4.10 Uttoxeter – Handicap Hurdle national des contrats de cloisons sèches

Une note officielle de 113 semble toujours juste à propos de la forme M. YEATS qui a voyagé pour le plaisir sur ce parcours et cette distance il y a 17 jours avant de ne pas attraper le leader entreprenant Jet Of Magic.

Ce jour-là, le six ans formé par Milton Harris n’a jamais vraiment semblé gagner, mais il est resté bien tard et tombe maintenant dans un handicap de classe 4, après avoir disputé une classe 2 à cette occasion.

Le favori probable, Secret Trix, sera monté par Sean Bowen, le chasseur de titres (oui, je sais que c’est tôt!). Le cheval et le cavalier ont été en forme ces derniers temps, mais Secret Trix est maintenant en hausse de 12 livres pour sa dernière paire de victoires, ce qui signifie que j’espère que M. Yeats, qui tombe dans la classe, pourra s’avérer mieux handicapé.

Espérons que Jersey Wonder aille de l’avant et en fasse au moins un test égal étant donné que M. Yeats est un cheval qui reste bien.

MARINARA

5.35 Yarmouth – Freederm Apprentice Handicap

Le match d’ouverture de mercredi à Yarmouth est un apprenti compétitif de 14 coureurs avec un handicap de classe 4. Avec Desert Falcon (1), Serious Look (6) et Ideal Guest (14) tous déclarés et montés par des apprentis, nous devrions avoir une course très courue.

Ce scénario semble idéal pour MARINARA, qui peut parfois voyager fortement et qui reste solide pendant ce voyage. Polyvalent en ce qui concerne la tactique et dessiné dans la stalle 9, le demandeur de 5 livres Kaiya Fraser (qui a monté 11 gagnants cette année) devrait obtenir le remorquage idéal dans la course avant, espérons-le, de gagner tard.

La fille de US Navy Flag a attiré l’attention dans un handicap décent à Sandown sur plus d’un mile lors de ses débuts saisonniers en mai, bien que beaucoup trop enthousiaste dans une course tactique, mais la dernière fois, a chuté en voyage, était plus professionnelle, tout en faisant tout son meilleur travail en retard.

Ce 7f plus pointu par rapport au cours de juillet de Newmarket n’est pas idéal, mais j’espère que le galop mettra son endurance au premier plan, tout en aidant son jockey à installer sa monture. Toute pluie serait également un bonus bienvenu.

FOUDRE LION

7.45 Vichy – Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles – Bernard Ferrand

Une course que les téléspectateurs de Sky Sports Racing doivent suivre mercredi soir est le concours Listed deux ans, le Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles – Bernard Ferrand. C’est un peu bouché, sans aucun doute, mais cela doit être intéressant. L’entraîneur Archie Watson est prêt à voyager. FOUDRE LIONmalgré le temps chaud autour de l’Europe actuellement.

Expulsé 17/2 dans les Chesham Stakes à la suite d’un premier succès graveleux à Yarmouth, vous avez eu l’impression que le fils de Night Of Thunder a couru sa course avant l’ouverture des portes, devenant assez chaud et inondé de sueur, le voyant terminer une décevante 14 des 16 coureurs.

Le sel aurait été frotté dans les blessures plus loin étant donné qu’il a battu Oddyssey (troisième gros plan) et Sayedaty Sadaty (dixième) à Yarmouth, mais il n’a tout simplement pas tiré le jour, le rauque samedi Ascot foule prenant peut-être le dessus sur lui mentalement.

Cette course en dessous de la moyenne était il y a seulement 25 jours, il est donc peut-être significatif que Watson soit prêt à faire sortir le mineur assez rapidement et à faire voyager son détenu par temps chaud. Quoi qu’il en soit, le concours des neuf coureurs est à ne pas manquer mercredi.