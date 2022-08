Quatre challengers cherchent à briser l’emprise Manchester City-Liverpool en Premier League anglaise

Peut-être que le «Big Six» de la Premier League devrait en fait être renommé le «Big Two».

Manchester City et Liverpool ont terminé en tant que deux meilleures équipes d’Angleterre au cours de trois des quatre dernières années, l’exception venant de la saison 2020-21 lorsqu’une crise de blessures en défense a vu Liverpool ne sceller qu’une place parmi les quatre premiers le dernier jour.

Il a créé la rivalité de la plus haute qualité jamais vue dans le football anglais, compte tenu des totaux de points que les équipes se poussent à atteindre chaque saison.

La question est maintenant de savoir qui, le cas échéant, peut briser cette mainmise City-Liverpool en Premier League?

La réponse se trouvera probablement parmi Chelsea, Tottenham, Arsenal et Manchester United, les quatre autres équipes composant les six clubs anglais qui ont tenté de faire partie de l’échappée de la Super League européenne, aujourd’hui disparue.

À leur manière, ils ont tous été occupés pendant l’intersaison : Chelsea a un nouveau propriétaire, United a un autre nouveau manager, et Tottenham et Arsenal ont été parmi les déménageurs les plus actifs sur le marché des transferts.

Voici un aperçu des perspectives des quatre outsiders du titre cette saison :

CHELSEA

Chelsea est devenu une force majeure du football anglais sous le règne de Roman Abramovich à partir de 2003. Cela peut-il être maintenu maintenant que l’oligarque russe a été expulsé ?

L’ère post-Abramovich a connu un début chargé sous la nouvelle propriété américaine de Chelsea, qui a une caractéristique originale – le gars qui dirige la direction du club, Todd Boehly, s’est installé non seulement en tant que président mais en tant que directeur sportif par intérim en contrôle de l’intersaison opérations de transfert.

On craignait que son manque de connaissances en football ne le sape, mais quelques arrivées précoces de joueurs semblaient prometteuses. L’attaquant anglais Raheem Sterling est venu de Manchester City lors de l’un des transferts les plus marquants de la ligue pendant l’intersaison et le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a rejoint Naples pour combler le vide à l’arrière central laissé par les départs d’Antonio Rudiger et Andreas Christensen.

Cependant, un renforcement supplémentaire de l’équipe s’est avéré difficile et le manager Thomas Tuchel a déclaré après une défaite 4-0 contre Arsenal lors d’un match amical du 24 juillet qu’il “ne peut pas garantir que nous serons prêts” pour le début de la saison, ajoutant qu’il restait encore certains joueurs de l’équipe “essayent de nous quitter”.

Chelsea a toujours l’air de quelques défenseurs centraux et il y a des points d’interrogation quant à savoir s’il y a suffisamment de buts dans la ligne de front probable de Sterling, Kai Havertz et Mason Mount.

TOTTENHAM

Ils ont l’un des meilleurs managers du monde et, après une frénésie de dépenses hors saison, une équipe profonde et polyvalente. Peut-être que Tottenham d’Antonio Conte pourrait être l’équipe à pousser dans la course au titre ?

Avec les trois premiers de Harry Kane, Son Heung-min et Dejan Kulusevski se liant avec succès, Tottenham a terminé la saison dernière presque aussi bien que City et Liverpool, remportant 11 de ses 16 derniers matchs. Cela comprenait une victoire à City – complétant le doublé aller-retour contre les éventuels champions – et un match nul à Anfield qui a finalement coûté le titre à Liverpool.

Conte, qui a pris ses fonctions en novembre et a rapidement imprimé son propre style à l’équipe avec une formation 3-4-3, a exigé qu’il soit soutenu sur le marché des transferts. Et il l’était.

L’attaquant brésilien Richarlison est arrivé d’Everton pour offrir des options sur les trois premiers, Yves Bissouma a rejoint Brighton pour offrir une force indispensable en profondeur au milieu de terrain central, et Djed Spence est un arrière très apprécié qui aurait pu être le meilleur joueur de le championnat de deuxième division la saison dernière.

ARSENAL

Le manque de profondeur de l’équipe d’Arsenal a été mis en évidence dans la façon dont l’équipe a faibli à la fin de la saison dernière, abandonnant les positions de qualification de la Ligue des champions et y étant remplacée par son rival du nord de Londres, Tottenham.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, était impatient de rectifier cela cette intersaison et il s’est tourné vers le club qu’il a quitté pour venir à Londres. Manchester City, où Arteta était entraîneur adjoint sous Pep Guardiola de 2016 à 2019, a vendu Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko à Arsenal.

Surtout, les deux sont des joueurs polyvalents, avec Jesus capable d’opérer sur l’aile ou à l’avant-centre et Zinchenko un milieu de terrain qui a principalement joué à l’arrière gauche à City.

Avec Fabio Vieira, un jeune milieu de terrain offensif, rejoignant Porto pour potentiellement 40 millions d’euros (42 millions de dollars) et l’attaquant brésilien de 19 ans Marquinhos également arrivé, Arsenal a dépensé environ 150 millions de dollars cette intersaison et a une équipe encore plus jeune nourrie par Arteta.

Pour cette raison, une candidature au titre semble hautement improbable, mais la qualification pour la Ligue des champions sera l’objectif. Et les résultats de la pré-saison ont été encourageants, Jésus s’installant rapidement – ​​marquant lors d’une victoire 4-0 contre Chelsea et un tour du chapeau lors d’une victoire 6-0 contre Séville.

MANCHESTER UNIS

Un nouveau manager à Erik ten Hag. Une star instable en Cristiano Ronaldo. Un groupe de nouveaux joueurs avec des liens passés ou présents avec la ligue néerlandaise à Lisandro Martinez, Christian Eriksen et Tyrell Malacia.

Qui sait à quoi s’attendre de United cette saison ?

Bien sûr, les fans exigeront une finition supérieure à la sixième place de la saison dernière, mais ce n’est pas une certitude compte tenu de la concurrence en championnat et des dépenses des rivaux de United.

Ce qui arrive à Ronaldo est la clé. S’il reste, l’attaquant de 37 ans se pliera-t-il aux exigences de Ten Hag, ou l’inverse ? Il a joué 45 minutes lors d’un match nul 1-1 contre Rayo Vallecano dimanche, mais des questions demeurent. S’il y va, est-ce que les trois premiers de Marcus Rashford, Anthony Martial et Jadon Sancho ont-ils suffisamment de buts et d’endurance dans une saison qui comprend également une campagne de Ligue Europa souvent exténuante?

Eriksen fournira plus de créativité au milieu de terrain, mais United manque toujours d’un milieu de terrain de première classe. Il y a aussi des points d’interrogation sur la rapidité avec laquelle Martinez, un petit défenseur central qui joue au ballon avec qui Ten Hag a travaillé à l’Ajax, s’intègre au football anglais.

