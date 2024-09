Quatre célébrités qui ont rejeté leurs fans conservateurs : « Je n’ai aucun respect pour vous »

L’élection présidentielle de novembre aura lieu dans moins de 40 jours et les célébrités libérales s’expriment de plus en plus. Howard Stern a récemment suscité la controverse après avoir qualifié les électeurs de Donald Trump de « stupides » et déclaré qu’il s’en fichait s’il les perdait en tant qu’auditeurs. Mais Stern n’a pas été la première célébrité libérale à dire aux conservateurs de ne pas écouter ou regarder.

Voici quatre célébrités éminentes de la radio, de la télévision et de la musique, qui ont carrément dit aux fans conservateurs qu’elles n’étaient pas les bienvenues.

1. Stern « déteste » les électeurs de Trump et ne craint pas de perdre « la moitié de mon audience »

Plus tôt ce mois-ci, l’animateur de radio SiriusXM, Howard Stern, a déclaré qu’il détestait les partisans de l’ancien président Trump.

« Je ne suis pas d’accord avec Trump sur le plan politique, je ne pense pas qu’il devrait être à proximité de la Maison Blanche. Je ne déteste pas ce type. Je déteste les gens qui votent pour lui. Je pense qu’ils sont stupides. Je le fais. . Je vais être honnête avec vous, je n’ai aucun respect pour vous », a-t-il déclaré. « Le spectacle Howard Stern. »

Le sportif de choc libéral a déclaré que cela ne le dérangeait pas de perdre « la moitié [his] auditeurs » qui ne sont pas d’accord avec sa politique et s’attendent pleinement à un « courrier haineux » de la part des partisans de Trump, après avoir prononcé cette déclaration polarisante.

Ce n’est pas la première fois que Stern s’en prend aux partisans de Trump. Avant les élections de 2020, il a déclaré : « Je ne déteste pas Donald. Je vous déteste pour avoir voté pour lui, pour ne pas avoir d’intelligence. Pour ne pas pouvoir voir ce qui se passe avec le coronavirus, pour ne pas pouvoir voir ce qui se passe. le ministère de la Justice le fait. Je te déteste, je ne veux pas de toi ici.

HOWARD STERN DIT QU’IL « DÉTESTE » TOUTE PERSONNE QUI VOTE POUR TRUMP : « ILS SONT STUPIDES, JE N’AI AUCUN RESPECT POUR EUX »

2. Jimmy Kimmel sur les Républicains qui ne regardent pas : « Eh bien, pas un bon débarras, mais un débarras »

En 2017, on a demandé à l’animateur du talk-show de fin de soirée d’ABC, Jimmy Kimmel, s’il craignait de faire fuir son public avec son virage croissant à gauche après l’entrée de l’ancien président Trump à la Maison Blanche.

« J’ai vu – je ne sais pas s’il s’agissait d’une étude, d’un sondage ou d’une combinaison de ces deux choses – qu’il y a trois ans, j’étais également apprécié des républicains et des démocrates, puis les chiffres des républicains ont considérablement baissé. genre, 30 % ou autre », a déclaré Kimmel à « CBS Sunday Morning » lors de l’interview de 2017.

« Et, vous savez, en tant qu’animateur de talk-show, ce n’est pas idéal, mais je le referais sans hésiter », a-t-il poursuivi.

« Bon débarras? » » a poursuivi le journaliste.

« Eh bien, pas un bon débarras, mais un débarras », a répondu Kimmel.

Une étude réalisée en janvier 2024 par le Media Research Center a révélé que 81 % de toutes les blagues politiques racontées dans les grandes émissions humoristiques de fin de soirée en 2023 ciblaient les conservateurs. L’émission de Kimmel avait le taux le plus élevé de blagues anti-conservatrices pour une seule émission sur six. Sur les 2 215 blagues politiques diffusées sur « Jimmy Kimmel Live ! », 1 960, soit 88 %, étaient dirigées contre les conservateurs.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE DES MÉDIAS ET DE LA CULTURE

3. Hayley Williams, chanteuse principale de Paramore, disant à propos des électeurs de DeSantis : « Vous êtes foutu pour moi »

La chanteuse principale de « Paramore », Hayley Williams, s’en est prise aux partisans du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, ainsi qu’à l’ancien président Trump, alors qu’elle se produisait sur scène.

Lors d’un concert à Atlantic City, New Jersey en 2023, le chanteur de rock a maudit ceux du public qui envisageaient de voter pour DeSantis, alors candidat à la présidentielle. Course présidentielle 2024 .

« Et si vous votez pour Ron DeSantis, vous êtes mort pour moi », a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, lors du festival de musique iHeartRadio de son groupe, Williams a exhorté ses auditeurs à voter contre Trump à moins qu’ils ne veuillent « vivre dans une dictature ».

« Le projet 2025 est le modèle de Donald Trump pour contrôler et punir les femmes, les pauvres, les personnes de couleur et la communauté LGBTQ+. Il est temps pour tous les Américains de s’unir et de vaincre enfin le programme Trump », a-t-elle déclaré directement devant la caméra. « Et la seule façon d’y parvenir est de l’affronter aux urnes. »

LA STAR DE « REACHER » DEVIENT À NOUVEAU POLITIQUE ET DÉCRIE UNE « PLATEFORME ENTIÈRE DE CEUX QUI RÉCLAMENT POUR LA PLUPART ÊTRE CHRÉTIENS »

4. Pink dit aux pro-vie de « ne plus jamais écouter ma musique »

La chanteuse Pink s’est déchaînée contre les conservateurs pro-vie après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v Wade en juin 2022.

« Soyons clairs : si vous pensez que le gouvernement a sa place dans l’utérus d’une femme, dans une affaire d’homosexuels ou dans le mariage, ou que le racisme est acceptable, ALORS S’IL VOUS PLAÎT, AU NOM DE VOTRE SEIGNEUR, NE JAMAIS ÉCOUTER MA MUSIQUE. ET AUSSI F— TOUT DE SUITE. a écrit le chanteur sur X (puis Twitter), selon Magazine des gens et d’autres points de vente. La publication sur les réseaux sociaux a depuis été supprimée.

Le chanteur s’est récemment produit à la Convention nationale démocrate de 2024.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le critique de cinéma conservateur Christian Toto, animateur du podcast The Hollywood in Toto, a déclaré à Fox News Digital que ces célébrités devraient « faire attention à ce qu’elles souhaitent ».

« Les stars d’aujourd’hui vivent dans des communautés semblables à des bulles où elles n’ont pas l’occasion de voir, de rencontrer ou d’être défiées par ceux qui ont des points de vue opposés. Elles ne lisent qu’un nombre restreint de médias et ont mentalement diabolisé ‘l’autre’. Pour Stern, ses millions sont déjà déposés à la banque, et tout ce qui l’intéresse maintenant, c’est l’approbation des multinationales hollywoodiennes. Les rockeurs qui prennent cette pose pensent qu’ils sont nerveux. La réalité est tout le contraire. »

« Kimmel a récemment prédit que la fin des émissions télévisées de fin de soirée arriverait plus tôt que vous ne le pensez. Sa volonté d’embrasser la moitié de son public aide à expliquer pourquoi », a déclaré Toto à Fox News Digital.

Yael Halon, Nikolas Lanum et Gabriel Hays de Fox News ont contribué à ce rapport.