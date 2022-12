Quatre candidats au conseil municipal de Joliet à la loterie du 28 décembre pour la première place au scrutin – Shaw Local

Quatre candidats au conseil municipal de Joliet participeront à une loterie à la fin du mois pour la première place sur le bulletin de vote pour les élections municipales d’avril prochain.

Les personnes participant à la loterie seront les candidats du district 2 Pat Mudron et Quinn Adamowski et les candidats du district 3 Sherri Reardon et Janean Jackson, selon le bureau du greffier de la ville.

Ces quatre candidats faisaient la queue lorsque le bureau du greffier a ouvert lundi à 8 heures du matin pour déposer des pétitions de candidature. Robert Wunderlich et Nicole Lurry, les deux autres personnes qui ont lancé des pétitions pour la course du district 2, n’étaient pas en ligne à ce moment-là.

Mudron, Adamowski, Reardon et Jackson sont réputés avoir déposé leurs requêtes simultanément. En conséquence, ils participeront à une loterie à 8 h le 28 décembre au bureau du greffier de la ville pour déterminer qui a la première place sur le bulletin de vote pour leur course respective pour l’élection du 4 avril.

Ni le maire Bob O’Dekirk, ni ses adversaires Terry D’Arcy, Gregory Lee, Tycee Bell et Latonya Burnham n’étaient en ligne lorsque le bureau du greffier a ouvert pour déposer des pétitions.

Cependant, D’Arcy avait un délégué nommé JR Patton qui était là pour déposer en son nom à ce moment-là.

Patton a déclaré que D’Arcy n’était pas à l’hôtel de ville parce qu’il avait le COVID-19.

“Il est en quarantaine pour le moment”, a déclaré Patton.

O’Dekirk n’a pas répondu à un e-mail et a appelé lundi.

Selon la loi de l’État, D’Arcy et Rosa Hernandez, une candidate du district 4 qui s’est également présentée au bureau du greffier avant 8 heures du matin lundi, occuperont la première place sur le scrutin pour leur course, selon le bureau du greffier de la ville.

JR Patton (à gauche), désigné par Terry D’Arcy, candidat à la mairie de Joliet, Quinn Adamowski, candidat du district 2 du conseil municipal de Joliet et Sherri Reardon, candidat du district 3 du conseil municipal de Joliet, se présentent au bureau du greffier municipal juste avant 8 heures du matin lundi pour déposer pétitions de candidature. (Félix Sarver)

Lundi a marqué le premier jour où les candidats à la mairie et au conseil municipal peuvent déposer leurs candidatures. Il y a 21 personnes qui ont lancé des pétitions de nomination, dont cinq personnes qui ont l’intention de se présenter à la mairie. Ils ont jusqu’à 17 h le 19 décembre pour déposer ces pétitions.

Un autre candidat qui était en ligne pour déposer des pétitions avant 8 heures du matin lundi était Larry Hug, un candidat sortant pour le district 1. Il fait face à un défi de Mike Eulitz.

Alors qu’il se tenait devant l’hôtel de ville, Hug a déclaré: “J’aime, aussi cliché que cela puisse paraître, aider ma communauté et mes voisins.”

Larry Hug, candidat du district 1 du conseil municipal de Joliet, se tient devant l’hôtel de ville de Joliet lundi pour déposer une pétition de candidature pour les élections du 4 avril. (Félix Sarver)

Hug a déclaré qu’il se présentait à nouveau aux élections parce qu’il voulait “résoudre les problèmes des résidents”.

Jackson et Hernandez étaient assis ensemble à l’intérieur de l’hôtel de ville avant l’ouverture du bureau du greffier lundi.

Janean Jackson (à gauche), candidate du district 3 du conseil municipal de Joliet, et Rosa Hernandez, candidate du district 4 du conseil municipal de Joliet, sont assises à l’intérieur de l’hôtel de ville de Joliet lundi en attendant de déposer une demande de candidature auprès du bureau du greffier. (Félix Sarver)

Jackson a déclaré qu’elle se présentait pour un siège au conseil afin que “nous ne continuions pas à avoir des gens égoïstes au bureau”.

Hernandez a déclaré qu’elle se présentait parce qu’elle voulait “travailler pour le peuple”.

“Le district 4 a besoin de quelqu’un qui s’attaquera aux problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui travaillera dans l’intérêt des gens”, a déclaré Hernandez.

Hernandez est en compétition avec Cesar Cardenas, Christopher Parker et Damon Zdunich pour le siège du District 4.

Les quatre personnes qui ont déposé des pétitions pour la course du district 5 comprennent le titulaire Terry Morris, ainsi que Jim Lanham, Suzanna Ibarra et Michael Carruthers.