Quatre cadres français accusés de « complicité d’actes de torture » pour avoir aidé la Libye et l’Égypte à espionner des personnalités de l’opposition

Philippe Vannier, l’ancien patron d’Amesys, et Olivier Bohbot, l’actuel patron de Nexa Technologies, ainsi que deux autres cadres, ont été inculpés la semaine dernière de « complicité d’actes de torture et de disparitions forcées », selon un groupe de défense des droits de l’homme.

La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) a révélé les arrestations de cadres travaillant pour des entreprises accusées de vendre du matériel de surveillance aux régimes libyen et égyptien, utilisé pour détenir puis persécuter des personnalités de l’opposition.

« C’est une étape considérable qui démontre que ce que nous voyons tous les jours sur le terrain – les liens entre les activités de ces sociétés de surveillance et les violations des droits humains – peut être considéré comme criminel et conduire à des accusations de complicité. Clémence Bectarte et Patrick Baudouin, les avocats de la FIDH, ont indiqué dans un communiqué.

Amesys avait précédemment déclaré qu’un accord technologique avait été conclu avec la Libye lorsque les pays occidentaux ont commencé à reprendre leurs relations avec le pays en 2007, à la suite de la rencontre du dirigeant de l’époque Mouammar Kadhafi avec le président français de l’époque, Nicolas Sarkozy.

La FIDH est une organisation de 192 membres qui prétend défendre « tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. » Le groupe a déposé une plainte en 2011, après la publication de rapports sur les accords entre les entreprises et les régimes. Six victimes présumées ont adhéré au procès en tant que plaignantes et ont été interrogées par des juges français entre 2013 et 2015.

Bien que cela n’ait pas été confirmé par les procureurs français, la FIDH a déclaré que les tribunaux examinaient des accords technologiques similaires conclus avec l’Arabie saoudite.

