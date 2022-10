Quatre bonnes raisons de remplacer les bouteilles d’eau en plastique par une alternative réutilisable

La gourde en métal est devenue un symbole de l’art de vivre écolo et son succès ne se dément pas. En effet, ce marché est florissant, et les usages se diversifient. Si vous n’avez pas encore fait le changement, voici quatre bonnes raisons de vous procurer une bouteille d’eau réutilisable !. Si vous avez déjà abandonné les bouteilles en plastique jetables pour une bouteille d’eau en acier inoxydable, qui ne vous quitte jamais, alors vous n’êtes pas seul. En effet, quelque 54% des Français en utiliseraient une quotidiennement, selon un sondage réalisé en mai 2022 par OpinionWay pour la marque de bouteilles d’eau réutilisables Gobi.

Utiliser une bouteille rechargeable est une habitude éco-responsable facile à adopter. Et bien que le concept ne soit pas vraiment nouveau, l’idée semble devenir de plus en plus populaire. Un récent rapport d’études de marché de Grand View Research indique même que le marché mondial des bouteilles d’eau réutilisables, évalué à 8,64 milliards de dollars en 2021, pourrait croître de 4,3 % chaque année de 2022 à 2030.

Donc, si vous ne vous êtes pas déjà procuré une fidèle bouteille d’eau en métal rechargeable, voici quatre raisons pour lesquelles vous devriez le faire !

Vous réduisez les déchets plastiques

Selon un rapport publié en 2019 par les ONG Earthwatch Europe et Plastic Oceans UK, les bouteilles en plastique sont en tête de liste des articles en plastique de consommation les plus couramment trouvés dans les environnements d’eau douce européens. Chaque année, plus de neuf milliards de litres d’eau en bouteille sont consommés en France, ce qui en fait l’un des cinq pays les plus consommateurs de bouteilles en plastique au monde.

Cela pourrait être meilleur pour votre santé

Une étude publiée en juillet 2022 par l’ONG Agir Pour l’Environnement a révélé la présence de microplastiques dans sept des neuf eaux embouteillées en plastique analysées, toutes commercialisées par de grandes marques en France (Vittel, Evian, Badoit, etc.). Au total, 78% des eaux testées dans cette étude contenaient des microplastiques. Le « Vittel Kids » de 33 cl contiendrait même jusqu’à 121 particules de microplastique par litre !

Cela pourrait être un danger potentiel pour la santé, d’autant plus que certaines personnes s’accrochent à leurs bouteilles en plastique pendant plusieurs jours. Cependant, ce n’est pas forcément une bonne idée, car vous risquez d’ingérer les microplastiques qu’ils contiennent sur une longue période, même si l’impact néfaste d’une éventuelle contamination par ces particules sur la santé humaine reste à prouver.

Dans tous les cas, il est sage d’éviter de conserver trop longtemps une bouteille d’eau en plastique, si vous ne voulez pas que votre contenant devienne une ruche à bactéries ! Et puisque vous avez déjà l’habitude de ne pas jeter immédiatement les bouteilles à la poubelle, pourquoi ne pas aller plus loin et opter plutôt pour une version réutilisable en métal ?

Vous serez à la mode, plutôt qu’un has-been

En témoigne le fort succès de certaines marques américaines, comme Hydroflask ou Hydrojug, qui proposent des gourdes au format XXL dont la génération Z raffole, rapporte The Guardian. Mais quelle que soit la marque, attention à ne pas tomber dans le piège du consumérisme en achetant tellement de bouteilles qu’on ne sait plus quoi en faire ! Cela s’avérerait contre-productif.

Vous n’êtes pas obligé de le remplir d’eau claire

Avant de quitter la maison, un tour rapide du robinet suffit pour remplir votre bouteille d’eau réutilisable. Mais si vous n’avez pas envie de boire de l’eau plate, vous pouvez toujours mélanger les choses en ajoutant de l’eau pétillante ou même votre café du matin, si vous optez pour une bouteille d’eau isotherme, bien sûr. Ceux-ci peuvent également être pratiques pour garder la bière au frais, par exemple, que ce soit pour un pique-nique dans le parc ou pour un verre après le travail avec des collègues.

