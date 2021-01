Le Xiaomi Mi 11 est le premier téléphone alimenté par Snapdragon 888 et Xiaomi bénéficiera d’une courte période d’exclusivité. Cela prendra bientôt fin, cependant, en tant que fuite Station de chat numérique rapporte qu’il y en a quelques autres en route.

Le premier est l’iQOO 7, qui devrait officiellement être dévoilé le 11 janvier. Vient ensuite le vivo X60 Pro +, après le lancement du X60 et du X60 Pro, qui utilisent tous deux l’Exynos 1080. Selon DCS ce seront les trois téléphones alimentés par 888 qui seront disponibles en Chine en janvier (la vente flash de Mi 11 est prévue pour le 1er janvier).

Ensuite, il y a le Realme Koi (nom de code Race), les dirigeants de la société ont officiellement confirmé la puce 888, mais n’ont pas encore révélé la date de lancement. DCS ajoute un autre téléphone à la liste – le Redmi «K11» (nom de code Haydn). Il s’agit vraisemblablement du Redmi K40 Pro et sera l’un des téléphones Snapdragon 888 les plus abordables. Mais l’hégémonie de 888 ne durera pas éternellement – il y a une version plus en route.

Le Snapdragon 888+ est provisoirement prévu pour la sortie dans la seconde moitié de l’année prochaine, a déclaré le fuite, ajoutant que Qualcomm avait plafonné le chipset vanille à 2,84 GH.

Ceci afin d’empêcher les fabricants d’essayer d’overclocker la puce. Le 888+ viendra presque certainement avec des fréquences plus élevées pour le CPU et le GPU. Le 865+, par exemple, a apporté une augmentation de 10% pour les deux. Une augmentation de l’horloge devrait être assez facile car le 888 est revenu à la vitesse d’horloge d’origine de 865 (pour le processeur au moins).

?

Tous ses gains de performances proviennent de la nouvelle architecture de base. Qualcomm ne révèle pas officiellement les horloges du GPU, il est donc plus difficile de dire dans quelle mesure le boost est l’overclocking et combien il y a des améliorations d’architecture.

Source 1 | 2 | 3 | 4 | Via