Quatre autres ministres de Trudeau ne chercheront pas à être réélus (sources)

Quatre autres ministres fédéraux ne se présenteront pas aux élections, a appris Radio-Canada, ce qui signifie que le premier ministre Justin Trudeau remaniera son cabinet à un moment où son leadership est de plus en plus fragile.

Marie-Claude Bibeau (Revenu national), Carla Qualtrough (Sports), Filomena Tassi (Développement économique pour le Sud de l’Ontario) et Dan Vandal (Affaires du Nord) ont informé le premier ministre qu’ils ne se présenteraient pas aux prochaines élections fédérales.

Ils ont tous été élus lors des élections de 2015. Les ministres Bibeau et Qualtrough occupent depuis lors des postes ministériels. Bibeau envisage une candidature à la mairie de Sherbrooke, prévue à l’automne 2025.

Les quatre ministres seront démis du cabinet lors d’un remaniement prévu dans les prochaines semaines, ont indiqué des sources à Radio-Canada.

Le Premier ministre n’a pas encore fixé de date pour ce remaniement. Certains de ses conseillers estiment qu’il serait préférable d’attendre le résultat des élections américaines du 5 novembre avant de finaliser la composition de la nouvelle équipe ministérielle.

De nouveaux visages attendus au cabinet: sources

Cela porte à six le nombre de ministres qui ont choisi de ne pas se représenter depuis le début de l’été, suite à la perte de deux grands noms proches de Trudeau : Seamus O’Regan et Pablo Rodriguez.

Selon le décompte de Radio-Canada, 24 élus du caucus libéral n’ont pas l’intention de se représenter. C’est sans compter les sept députés qui ont démissionné depuis les dernières élections, dont les anciens ministres Marc Garneau, David Lametti et Carolyn Bennett.

Un remaniement majeur à l’été 2023 était censé redonner un nouveau souffle au gouvernement et remplacer les ministres proches de la retraite. Depuis, le premier ministre n’a pas réussi à gagner du terrain face au chef conservateur Pierre Poilievre dans les sondages. Cette nouvelle vague de départs risque d’alimenter la perception d’un gouvernement en plein désarroi.

CBC Suivi des sondages montre que les conservateurs conservent une avance de près de 20 points sur les libéraux.

Effort organisé pour évincer Trudeau

La nouvelle du départ des ministres arrive à un moment mouvementé pour Trudeau. Un groupe s’organise pour tenter de l’expulser en faisant circuler un document appelant à son départ ; au moins 20 élus l’ont signé. Leur intention est de confronter le premier ministre lors de la réunion du caucus de la semaine prochaine à Ottawa.

Certains députés libéraux n’ont pas hésité à réclamer publiquement son départ, comme Sean Casey, qui dit avoir écouté l’humeur de ses électeurs de Charlottetown.

« Le message que je fais passer haut et fort – et de plus en plus fort à mesure que le temps passe – est qu’il est temps de [Trudeau] aller. Et je suis d’accord », a déclaré Casey Pouvoir et politique animer David Cochrane dans une interview exclusive mardi. « Les gens en ont assez. Ils l’ont ignoré et veulent qu’il parte. »

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, invitée à répondre à l’effort d’un groupe de députés, a réitéré son soutien à Trudeau.

« C’est le premier ministre. Il y a des discussions au caucus…. C’est lui qui prendra la décision. Point final », a-t-elle expliqué en entrevue à l’émission de Radio-Canada. En direct avec Patrice Roy mercredi.

« Certains députés regardent peut-être davantage dans le rétroviseur que devant », a déclaré Jean-Yves Duclos, le nouveau lieutenant québécois de Trudeau, lors d’un point de presse mercredi. « Je réaffirme ma confiance et ma gratitude envers le leadership de M. Trudeau. »

Le député Joël Lightbound s’est dit mal à l’aise face au caractère secret du processus entamé par certains collègues qui veulent montrer la porte à Trudeau.

« Je suis une personne loyale. Si j’ai quelque chose à dire, je ne le ferai pas le visage couvert, je le ferai le visage découvert. C’est ce qui me dérange dans cette décision », a-t-il déclaré aux journalistes mercredi.y.