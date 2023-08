Quatre assistants du Michigan ont eu la chance d’agir en tant que HC pendant la suspension de Harbaugh

Le Michigan donnera à quatre entraîneurs adjoints une chance d’être entraîneur-chef le jour du match pendant les trois semaines où Jim Harbaugh purgera la suspension auto-imposée par l’école pour violation des règles de la NCAA.

Le Michigan a également annoncé jeudi que le père de Harbaugh, Jack, âgé de 84 ans, sera entraîneur-chef adjoint lorsque les Wolverines, troisièmes, affronteront la Caroline de l’Est, l’UNLV et Bowling Green à domicile en septembre, et que l’entraîneur de force et de conditionnement Ben Herbert ajoutera le titre. d’entraîneur-chef associé.

L’école a infligé une suspension de trois matchs à Harbaugh plus tôt cette semaine alors qu’elle tente de se sortir d’une éventuelle sanction de la NCAA liée à une enquête sur des contacts interdits avec des recrues pendant la période morte du COVID-19.

Harbaugh ne manquera que des matchs, pas des entraînements. En son absence, le coordinateur défensif Jesse Minter servira d’entraîneur-chef contre la Caroline de l’Est lors du premier match le 2 septembre.

La semaine prochaine contre l’UNLV, le coordinateur des équipes spéciales Jay Harbaugh, le fils de Jim, assumera les fonctions d’entraîneur-chef en première mi-temps et l’entraîneur des demis offensifs et ancienne star du Michigan, Mike Hart, s’en occupera en seconde période.

La coordinatrice offensive Sherrone Moore sera l’entraîneur-chef par intérim pour le troisième match contre Bowling Green.

« Je suis certain que tout le monde sera impressionné par la capacité des quatre entraîneurs à diriger et à gérer le match », a déclaré Harbaugh dans un communiqué. « Il [has] Il est bien établi que nous disposons d’un personnel d’entraîneurs très talentueux et je crois que les 10 entraîneurs adjoints deviendront entraîneurs-chefs dans un avenir proche.

« Ils sont tous capables de diriger une équipe à un niveau élite. »

Reportage de l’Associated Press.

