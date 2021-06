QUATRE arrières droits ? Les fans et les experts s’inquiètent de l’équipe de Southgate pour l’Euro 2020 d’Angleterre après l’inclusion d’Alexander-Arnold

Le groupe final a été annoncé juste après 17 heures, heure locale en Angleterre, avec Southgate parlant pour expliquer ses sélections une heure plus tard.

« Vous ne voulez jamais donner de mauvaises nouvelles » il expliqua.

« C’est agréable de donner aux gens des débuts et de les amener dans l’équipe pour la première fois, mais c’est beaucoup plus difficile d’annoncer des nouvelles difficiles. »

« Avec les gars cette fois – il y en avait trois qui savaient qu’ils venaient pour l’expérience de s’entraîner avec nous et pour ces deux matches – et nous sommes vraiment satisfaits de Ben White, Ben Godfrey et Aaron Ramsdale. Ils ont beaucoup ajouté au groupe. »

« Pour moi personnellement, il a été très difficile de parler à Jesse Lingard, qui a tant donné pour l’Angleterre sur une longue période. James Ward-Prowse, qui a été capitaine des moins de 21 ans, et Ollie Watkins, qui a eu un formidable saison avec Aston Villa », Southgate a continué.

« [With] ces trois-là, je leur ai donné la possibilité de rentrer chez eux, mais ils étaient tous catégoriques, ils voulaient rester et faire partie du groupe. Je pense que Jesse commencera probablement demain [against Austria]. »

« Leur engagement et professionnalisme ont été exemplaires et cela signifiait hier après-midi lorsque j’ai eu la conversation avec ces joueurs, même s’ils étaient déçus, ils savaient où ils en étaient et l’atmosphère autour du camp est restée positive », a-t-il conclu.

Quel temps pour être un arrière droit !! » Personne ne veut grandir pour être Gary Neville » tombera avec » vous ne pouvez rien gagner avec des enfants » dans le folklore de Punditry @carra4 arrières droit dans l’escouade ! https://t.co/ArXO4XK5pI – Gary Neville (@GNev2) 1 juin 2021

L’un des plus gros chocs est que l’entraîneur-chef a choisi d’emmener quatre arrières droits pour le tournoi, à savoir le vainqueur de la Ligue des champions Reece James, le finaliste et roi de la Premier League Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold et le vainqueur de la Liga avec Atlético Madrid Kieran Trippier.

« Quelle heure pour être un arrière droit !! » a rayonné Gary Neville sur Twitter alors que le hashtag #fourrightbacks était à la mode.

« ‘Personne ne veut grandir pour devenir Gary Neville’ tombera avec ‘Vous ne pouvez rien gagner avec des enfants’ dans le folklore de punditry », a-t-il dit, tout en taguant son collègue analyste de Sky Sports, Jamie Carragher, qui est sorti avec cette châtaigne en particulier, et y compris une boutade de la légende de Liverpool Alan Hansen faite à l’apogée de Neville à Manchester United lorsque la classe de 92 lui a prouvé le contraire.

Toujours croire en soi-même. Faites taire les sceptiques. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/vf5Nah3ji7 – Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) 1 juin 2021

TAA a dû partir… mais vous n’avez pas besoin de 4 arrières droits. On aurait dû manquer. Super que Bellingham et Saka soient dedans. – Jonathan Northcroft (@JNorthcroft) 1 juin 2021

« Eh bien, je pense que nous y sommes allés la semaine dernière, » a déclaré Southgate, interrogé sur la question.

« Oui, nous avons quatre joueurs qui jouent parfois à l’arrière droit pour leurs clubs, mais Kieran est ici, qui a joué en tant qu’ailier et arrière droit. »

« Reece James a joué à droite d’un trois ou d’un arrière droit. Trent joue à l’arrière droit et Kyle Walker a, comme vous le savez, joué à l’arrière central à droite d’un trois pour nous et a également joué à gauche. de retour lors d’un match pour nous contre le Danemark.

« Reece James a également joué au milieu de terrain lors d’un match contre Aston Villa. En gros, ils sont tous dans l’équipe parce que ce sont tous de très bons footballeurs et si j’avais pu choisir cinq ou six arrières droits, je l’aurais probablement fait. « termina-t-il en riant.

Ce ne sont pas quatre des mêmes arrières droits : Reece James – à l’aise comme RCB, RB, RWB ; esprit d’attaqueTrent Alexander-Arnold – RB, peut probablement jouer CM; esprit d’attaqueKieran Trippier – RB, RWB; esprit d’attaqueKyle Walker – RCB, RB; plus conservateur ?La polyvalence est 🔑 – Tom Worville (@Worville) 1 juin 2021

4 arrières droits ? Cela semble excessif. Qui auriez-vous laissé et pris à la place ? – Bianca Westwood (@beewestwood) 1 juin 2021

Certains ont convenu de la polyvalence offerte par le quatuor, d’autres ont trouvé leur choix « excessif ».

Ce qui a trouvé un accord universel, c’est l’inclusion de Jude Bellingham, 17 ans, qui a connu une saison exceptionnelle en Ligue des champions pour le Borussia Dortmund aux côtés de son compatriote Jadon Sancho.

Comme Rio Ferdinand a prédit que « c’est un joueur qui peut devenir un pilier de l’équipe d’Angleterre », d’autres l’ont surnommé « déjà meilleur que Ryan Giggs » et malheureusement « le seul joueur qui était un bon choix ».

Certains ont cependant mis en garde contre la surexcitation.

« C’est trop tôt. L’Angleterre est toujours trop impressionnée tôt et recommence à faire vibrer les joueurs », a dit une partie.

Jude Bellingham fait partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro à seulement 17 ans 👏Quel talent, quel joueur 🤩 pic.twitter.com/maUu57Eiag – Objectif (@goal) 1 juin 2021

« C’est un joueur qui peut devenir un pilier de l’équipe d’Angleterre. » Jude Bellingham fait partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020. Voici @rioferdy5 sur pourquoi le ciel est la limite pour le @Noir jaune milieu de terrain 🦁 pic.twitter.com/Gmr5DE7aGN – FootballJOE (@FootballJOE) 1 juin 2021

Autrefois bouc émissaire pour ses performances piétonnes pour l’Angleterre et Manchester United, une fête de pitié a été organisée pour le nouveau héros folklorique Jesse Lingard, qui a renversé sa carrière avec un retour de neuf buts en 16 apparitions alors qu’il était le joueur du mois d’avril en Premier League.

« Comment fait-il l’équipe pour la Coupe du monde avec des statistiques pires à l’époque? Cela n’a aucun sens », a souligné un fan confus.

« Comment est [Bukayo] Saka là-bas et pas Lingard ? » a demandé quelqu’un d’autre, en référence à la star d’Arsenal.

« [Raheem] Sterling devant Lingard est le genre de chose qui fait que l’Angleterre ne gagne jamais rien », a commencé un point plus élaboré, tandis que la sélection autrichienne de Lingard a été qualifiée de « humiliation ».

« Forme sur la réputation passée pour moi. Il frappait [in] buts et passes décisives, alors que Sterling réchauffait le banc. Dynamisme [Guardiola] trouvé [out] à la dure, c’est au tour de Gareth maintenant. »

Jesse Lingard manque une place à l’Euro 2020 💔 Le seul attaquant de l’équipe d’Angleterre avec plus de buts en Premier League cette année est Harry Kane. pic.twitter.com/PhTtiYEIzZ – ESPN FC (@ESPNFC) 1 juin 2021

Southgate vient de dire qu’en dépit d’avoir été exclu de son équipe de 26 joueurs, Jesse Lingard devrait commencer le premier match d’échauffement de l’Angleterre contre l’Autriche demain soir. Se tromper… – Matt Law (@Matt_Law_DT) 1 juin 2021

Malheureusement, un message de Sterling célébrant son appel en disant « J’ai hâte de commencer » a été chargé de réponses telles que « Sortez de mon club » de la part des fans de City, ainsi que des abus généraux l’appelant le « joueur le plus surestimé du monde « .

Des supporters de Chelsea sont également apparus, l’incitant à rester dans la poche de James lors de la finale de la Ligue des champions que Chelsea a remportée 1-0 contre City à Porto.

Tu ne vas nulle part pic.twitter.com/fSj802niPV – Jamaal Damoah (@DamoahJamaal) 1 juin 2021

Sortez de mon club – Ko (@klassic_kb) 1 juin 2021

Sur les chances de l’Angleterre de remporter sa première couronne continentale, Southgate a déclaré : « Nous ne pouvons pas regarder plus loin que la phase de groupes pour le moment. »

« Nous jouons les finalistes de la Coupe du monde [Croatia] lors de notre premier match, nous avons un derby avec l’Ecosse, puis nous avons la République tchèque, qui est l’une des meilleures équipes d’Europe.

« Nous nous concentrons sur la Croatie dans quelques semaines, puis tout se construit à partir de là. Mais il y a huit à 10 équipes qui pourraient gagner le tournoi. Nous avons prouvé que nous pouvons battre n’importe qui de notre côté – mais nous devons le montrer régulièrement dans le tournoi. »

Alors que les Trois Lions lancent leur campagne le 13 juin, il semble que Southgate sera crucifié pour ses choix avec rien de moins que la gloire absolue.