‘Quatre arrières droits ?!’ L’Angleterre devrait-elle lancer Trent Alexander-Arnold, Reece James, Kieran Trippier ou Kyle Walker à l’Euro 2020 ?

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a annoncé mardi son équipe de 26 joueurs pour l’Euro 2020, mettant ainsi fin à plusieurs semaines de bavardages et de spéculations sur le choix final.

Une grande partie du débat a porté sur Trent Alexander-Arnold, qui semblait prêt à rater le tournoi malgré la redécouverte de sa forme pour Liverpool vers la fin de la saison.

Le nœud du problème était la surabondance d’arrières droit de qualité à la disposition de Southgate. Alexander-Arnold se bousculait pour le poste aux côtés du vainqueur de la Ligue des champions Reece James de Chelsea, du vainqueur de la Liga Kieran Trippier de l’Atletico Madrid et du vainqueur de la Premier League Kyle Walker de Manchester City.

Alors que la date limite de mardi pour confirmer les équipes avec l’UEFA se profilait, il semblait de plus en plus que le monde entier comme Alexander-Arnold serait obligé de regarder le tournoi à domicile.

Cependant, Southgate avait d’autres idées et a plutôt choisi de contourner tout déchirement potentiel en nommer simplement les quatre arrières droits de son équipe pour l’Euro 2020.

OFFICIEL : L’équipe d’Angleterre de 26 joueurs pour l’Euro 2020 🦁 pic.twitter.com/ufCkN6PyIE – ESPN FC (@ESPNFC) 1 juin 2021

Tout en expliquant sa décision, le patron des Trois Lions a même plaisanté en disant qu’il était capable de choisir encore plus de joueurs pour ce poste de spécialiste, il aurait probablement fait.

🗣 »Si j’avais pu choisir un 5e ou un 6e arrière droit, je l’aurais probablement fait. » L’entraîneur anglais Gareth Southgate a expliqué son raisonnement derrière la sélection de 4 arrières droits dans son équipe finale pour l’Euro pic.twitter.com/p8vEnFdAzw – Football quotidien (@footballdaily) 2 juin 2021

Bien sûr, les médias sociaux se sont amusés en tant que Gary Neville – un ancien arrière droit anglais lui-même – annonçait une nouvelle aube courageuse pour un poste précédemment jugé peu glamour.

Quel temps pour être un arrière droit !! » Personne ne veut grandir pour être Gary Neville » tombera avec » vous ne pouvez rien gagner avec des enfants » dans le folklore de Punditry @carra 4 arrières droit dans l’escouade ! https://t.co/ArXO4XK5pI – Gary Neville (@GNev2) 1 juin 2021

Il y avait des plaisanteries de tous les côtés sur la décision de Southgate de surstocker, tandis que le classique « quatre pains naan ? » meme bien-aimé de « Peep Show » a également reçu une bonne exposition.

Southgate emballe des arrières droits pour les euros comme j’emballe des t-shirts pour les vacances… « Vais-je en porter 12 ? Eh bien, je pars pour une semaine… » – Peter Staunton (@petermstaunton) 1 juin 2021

Il a également été noté que l’Angleterre a désormais beaucoup plus d’options à l’arrière droit que pour la Coupe du monde 2014, lorsque le manager Roy Hodgson a choisi de n’en prendre qu’un (Glen Johnson) au tournoi.

Et quatre de plus que l’Argentine en Coupe du monde 2010. – Jonathan Wilson (@jonawils) 1 juin 2021

Il y avait même des spéculations ironiques selon lesquelles Southgate, non content de nommer quatre arrières droits dans son équipe, pourrait tout faire et nommer le quatuor complet dans son onze de départ.

Ça ira, Gareth pic.twitter.com/Zh5Zf8UU53 – Hunter Godson (@HunterGodson) 1 juin 2021

Mais cela soulève la question : parmi les quatre arrières droits désignés inclus dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020, qui est le plus susceptible d’être le premier choix lors du coup d’envoi de leur premier match contre la Croatie à Wembley le 13 juin ? Avec un regard sur leurs statistiques de Premier League pour la saison 2020-21, voici le cas pour chaque joueur.

Alors qui commence à l’arrière droit pour l’Angleterre à l’Euro 2020 🤷‍♂️ pic.twitter.com/wSo4mQ7Qyd – ESPN FC (@ESPNFC) 1 juin 2021

Trent Alexander-Arnold

Le seul arrière droit anglais à avoir terminé la saison sans grand honneur. Néanmoins, Alexander-Arnold a commencé à retrouver sa meilleure forme vers la fin de la campagne, tout comme Liverpool a fait de même pour effectuer une course tardive et se qualifier pour la Ligue des champions. Un coup d’œil à ses statistiques de ligue pour 2020-21 démontre les forces d’Alexander-Arnold, ayant fourni beaucoup plus de centres (199), passes décisives (7) et créant plus d’occasions (77) que James, Trippier et Walker à une certaine distance. Alexander-Arnold a redéfini ce qui est possible pour un arrière droit, mais il a prospéré dans une évolution unique de sa position au sein du système de Liverpool qu’il lui serait difficile de reproduire avec l’Angleterre de Southgate.

Reece James

Après avoir impressionné avec Chelsea toute la saison, James est un vainqueur de la Ligue des champions qui a passé toute la finale avec Raheem Sterling bien rangé dans sa poche. Le joueur de 21 ans est un défenseur polyvalent qui peut jouer confortablement à l’arrière droit, à l’arrière central droit et à l’arrière droit. Il a également de bonnes références offensives et bénéficie visiblement d’une incursion en avant, lançant 108 centres dans la surface (qui, il faut le dire, ne contenait souvent aucun attaquant) au cours de la saison de championnat 2020-21, avec 2 passes décisives.

Kieran Trippier

Trippier s’est avéré faire partie intégrante de l’équipe de l’Atletico Madrid qui a remporté le titre espagnol cette saison, Diego Simeone déployant l’international anglais à l’arrière droit. Le joueur de 30 ans a fourni 6 passes décisives du flanc droit malgré sa blessure à l’aine qui l’a vu rater 9 matchs entre janvier et février. Après avoir fourni 66 centres, cela donne à Trippier un rapport entre les passes et les passes décisives de 1 sur 11 pour la campagne 2020-21 de la Liga, qui est de loin le meilleur de tous les arrières droits à la disposition de Gareth Southgate. À l’autre extrémité, il a également effectué plus de plaqués (61) que n’importe lequel de ses rivaux de position.

Kyle Walker

Le vétéran du quatuor, le défenseur de Man City, 31 ans, est désormais triple champion de Premier League – bien qu’il faille noter qu’il a joué moins de matchs de championnat (24) que n’importe quel autre joueur de cette liste. Walker est le plus capé (55) des quatre arrières droits inclus dans la dernière équipe d’Angleterre (Trippier est deuxième avec 53 sélections), bien que son implication au niveau international ait diminué depuis que les deux ont joué dans la même équipe à la Coupe du monde 2018. , n’ayant fait que 11 apparitions pour son pays depuis. Walker est un arrière droit de métier, mais a été déployé comme l’un des trois défenseurs centraux lors de la course de l’Angleterre aux demi-finales en Russie. Il a également occupé le poste de gardien de but auxiliaire dans un passé pas si lointain, une vantardise que ses rivaux arrière droit ne peuvent pas faire.