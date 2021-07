Quatre arrestations pour armes à feu près de Coors Field

Le service de police de Denver arrêté vendredi soir, trois hommes et une femme accusés de possession illégale d’armes à l’hôtel Maven près de Coors Field, le site du match des étoiles de la Ligue majeure de baseball de mardi.

Richard Platt, 42 ans, Gabriel Rodriguez, 48 ans, et Ricardo Rodriguez, 44 ans, ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête pour possession d’arme par un ancien contrevenant, a annoncé la police.

Platt et Gabriel Rodriguez ont également été inculpés de possession d’une substance contrôlée avec l’intention de la distribuer. Kanoelehua Serikawa, 43 ans, a été arrêté dans le cadre d’une enquête pour possession d’une substance contrôlée dans l’intention de la distribuer.

« L’enquête et les arrestations étaient le résultat d’un conseil du public, servant d’excellent exemple du rôle essentiel que la communauté joue dans la sécurité publique », a déclaré le département de police de Denver dans un communiqué. « DPD encourage les résidents et les visiteurs à toujours être conscients de leur environnement et à signaler immédiatement toute activité suspecte ou illégale à la police. »

ABC7 a rapporté que la police a récupéré 16 armes d’épaule, des gilets pare-balles et plus de 1 000 cartouches dans une chambre d’hôtel.

La police a obtenu des mandats de perquisition pour deux pièces et deux véhicules ont été mis en fourrière, a indiqué la police. La police a déclaré que l’enquête était active et en cours.

Coors Field accueillera le All-Star Game pour la deuxième fois et la première depuis 1998. Les festivités débuteront dimanche avec le All-Star Futures Game de la MLB.