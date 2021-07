Quatre amis restaurent un manoir centenaire en ruine dans la jungle du Sri Lanka… et le louent maintenant pour 1 000 £ la nuit

ACHETER un manoir centenaire en ruine sur une colline sri-lankaise pour 315 000 £ est un pari que beaucoup hésiteraient à prendre – mais qui a payé royalement pour quatre amis.

Construite en 1912 par le fils d’un riche propriétaire de plantation, la villa – nommée Halala Kanda et connue localement sous le nom de Firefly Hill – a autrefois accueilli des invités tels que la star de cricket australien Keith Miller.

La villa a été construite en 1912 et s'effondrait lors de son achat en 2010

Le manoir a maintenant été rénové et il a été loué pour plus de 1 000 £ la nuit

Mais 100 ans plus tard, le manoir autrefois glorieux dans une jungle au Sri Lanka, près de la ville de Weligama, n’était plus un spectacle et avait à la place des chauves-souris perchées dans les chevrons, avec ses fenêtres barricadées et ses murs de corail et de pierre effondrés .

En 2010, l’architecte d’intérieur Dean Sharpe a jeté son dévolu sur la relique fatiguée, qui à l’époque avait un arbre qui poussait à travers le toit de l’entrée alors qu’il était immergé dans la jungle, rapporte Initié.

Un an plus tard, il a acheté le manoir alors qu’il s’effondrait avec deux acres de terrain pour environ 315 000 £ avec trois amis – Jenny Lewis, Richard Bleasdale et Bentley de Beyer.

« C’était une ruine de ce que c’était autrefois », a déclaré M. Sharpe au point de vente.

« Mais nous sommes entrés et nous en sommes tombés amoureux. »

En décembre 2012, un siècle après la construction du manoir, les travaux ont commencé et les amis ont chargé l’architecte Ross Logie d’aider à restaurer son ancienne gloire.

Soucieux de garder l’aspect « authentique » du manoir, le groupe a essayé de conserver autant que possible la structure d’origine.

Mais avec l’entrée en ruine, le toit de tuiles de l’aile de la cuisine qui s’effondre et les termites qui ravagent le plâtre, tout n’a pas pu être sauvé.

« Nous n’avons pas fait un grand feu de joie et brûlé tout », a ajouté M. Sharpe.

« Chaque cadre de fenêtre et solive de toit a été soigneusement enlevé et empilé. »

La démolition a duré quatre mois, les constructeurs craignant de devoir agir rapidement pour installer une bâche sur le toit pour le protéger de la saison des moussons.

Avant que M. Sharpe n’achète le manoir, sa seule source d’eau était un puits dans le jardin et il était donc connecté au réseau local.

Avec la climatisation, la plomberie et les systèmes électriques en place, la maison était dans un état habitable en 2014 – mais les travaux se sont poursuivis.

Des touches modernes ont été ajoutées à la conception – y compris une piscine d’eau salée de 23 mètres de long dans le jardin – mais dans l’ensemble, le groupe voulait s’assurer que ses qualités d’origine ne soient pas perdues lors de la rénovation.

L’architecte M. Logie a déclaré à Insider : « Je pense que nous avons atteint cet objectif en faisant correspondre l’esprit de la villa existante avec des ajouts harmonieux, mais contemporains.

« Par exemple, la piscine et le pavillon de la piscine sont clairement conçus pour la vie moderne, mais le pavillon de la piscine partage un style fluide de l’art nouveau du début du XXe siècle. »

Alors que le manoir présentait des murs aux couleurs pastel dans les années 1950, M. Sharpe a décidé d’opter pour un thème monochrome simple avant de parcourir la campagne sri-lankaise à la recherche d’antiquités à décorer.

Il a également chargé un menuisier qui avait déjà travaillé dans des hôtels à Abu Dhabi de fabriquer des canapés et des lits à baldaquin pour la villa.

M. Sharpe n’a pas révélé à Insider combien coûtait la rénovation – mais lui et ses amis louent maintenant le manoir à des invités pour au moins 1 000 £ par nuit.

Il peut accueillir jusqu’à 12 personnes, avec cinq chambres et autant de salles de bains.

Le manoir est même maintenant entièrement doté d’un directeur, d’un chef, de deux employés de service, de deux jardiniers et d’un agent de sécurité.

Une description sur TripAdvisor se lit comme suit : « Halala Kanda, ou Firefly Hill, est une magnifique villa de luxe construite en 1912 par de riches propriétaires sri lankais.

« Situé dans les collines de plantations luxuriantes de Weligama, Halala Kanda offre une fois de plus une oasis sereine pour se détendre et se ressourcer, tout en étant à proximité des plages immaculées du sud et du charme historique de Galle.

« Il est situé sur une colline venteuse sur deux acres de jardins soignés et comprend une piscine de 23 m.

« Notre grande cuisine ouverte est équipée selon les normes de restauration les plus élevées et abrite une table de jour généreuse pour les cafés et les thés tôt le matin et les repas détendus. »

Le manoir dispose de cinq chambres et cinq salles de bains

Il peut accueillir jusqu'à 12 personnes