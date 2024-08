Quatre adolescents accusés d’avoir cambriolé un magasin d’armes à feu en utilisant des voitures pour entrer et ont fait trois tentatives dimanche

Un véhicule volé a été conduit dans le bâtiment de Range USA sur Round Bottom Road dimanche pour tenter de pénétrer dans l’entreprise.

La troisième fois a été la bonne dimanche, lorsque la police a arrêté quatre mineurs après que les adolescents ont écrasé un véhicule volé dans un entrepôt d’Eastgate et ont pris plusieurs armes à feu.

Le lieutenant Scott Blankenship de la police de Union Township a déclaré que les agents ont été appelés vers 6h10 après qu’une alarme s’est déclenchée à l’entrepôt Sportsman sur Eastgate Drive.

Les quatre suspects font face à de multiples accusations, notamment le vol d’armes à feu à un revendeur d’armes à feu agréé par le gouvernement fédéral, a-t-il déclaré. dans une publication Facebook.

Blankenship affirme que des infractions similaires ont eu lieu dans d’autres régions telles que Newtown, Nord du Kentucky, et Miami Township. Il ajoute que les suspects arrêtés lundi seraient liés aux autres cambriolages.

Mais c’était la troisième fois que les voleurs d’armes à feu se rendaient sur place dimanche, selon le chef de la police de Newtown, Tom Synan. Il a déclaré que l’enquête qui a suivi a montré que les adolescents avaient tenté de voler des armes dans deux autres magasins d’armes dimanche matin avant d’atterrir à Union Township.

Au total, il y a eu au moins cinq tentatives d’effraction ou effractions réussies dans des magasins d’armes à feu de la région au cours des deux dernières semaines.

Premier arrêt : Miami Township, comté de Clermont

Le premier contrôle effectué dimanche a eu lieu dans le magasin Just Guns and Ammo, sur la route Ohio 131, à Miami Township. Selon Synan, une voiture interceptée dans le Kentucky a été utilisée pour tenter de pénétrer dans le magasin aux premières heures du matin.

Synan a déclaré que le véhicule volé avait pénétré dans le bâtiment. Cette voiture avait endommagé le bâtiment, mais pas suffisamment pour que les voleurs d’armes à feu puissent entrer dans le magasin. Ils ont donc conduit la voiture volée jusqu’à Newtown.

Un véhicule volé a été conduit dans le bâtiment de Range USA sur Round Bottom Road dimanche, dans le but de pénétrer dans l’entreprise.

Le prochain de Newtown

Synan a déclaré qu’à 5h39 dimanche, un véhicule volé a été conduit dans le bâtiment de Range USA sur Round Bottom Road pour tenter d’entrer dans l’entreprise.

Mais Synan a déclaré que son département avait parlé à des personnes de Range USA jeudi à propos d’autres vols dans des magasins d’armes et il a déclaré que les agents de la troisième équipe avaient remarqué une activité suspecte.

Ainsi, après que la police ait parlé aux propriétaires de l’entreprise, Range USA a installé de gros rochers devant les fenêtres en verre à l’avant du bâtiment.

« Ils ont été très coopératifs et proactifs », a-t-il déclaré. « Nous sommes arrivés dimanche et la voiture était coincée sur les rochers. »

Lorsque cette tentative a échoué, les suspects ont abandonné leur première voiture volée et ont pris la fuite dans un deuxième véhicule volé.

Union Township était le dernier arrêt

Lorsque les policiers de Union Township sont arrivés à Sportsman’s Warehouse, ils ont vu une Hyundai blanche quitter la zone à grande vitesse sans phares allumés. Blankenship a déclaré que le conducteur avait ensuite eu un accident sur Eastgate Boulevard et que trois suspects avaient pris la fuite à pied. La police en a d’abord arrêté trois et un quatrième a été retrouvé plus tard.

La coopération a peut-être mis fin à la folie

« C’est un excellent travail et des actions rapides de la part des officiers de la police de Union Township, dans le comté de Clermont, qui pourraient être le catalyseur pour mettre fin à cette vague en appréhendant les suspects », a déclaré Synan.

« Nous travaillerons avec toutes les agences locales et l’ATF pour porter plainte pour l’incident de Newtown. »

Il a déclaré que la coopération, le partage d’informations et la proactivité des magasins d’armes ont permis une résolution rapide.

« Je voudrais également remercier le public pour les informations sur un éventuel lien avec une autre tentative de vol dans notre région », a-t-il déclaré. « Nous suivons ces informations pour voir s’il existe un lien. »

Le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs offre une récompense pouvant aller jusqu’à 10 000 $ pour toute information menant à l’arrestation des suspects responsables de l’effraction dans les deux magasins d’armes à feu de Florence.

Cet article a été publié à l’origine sur le Cincinnati Enquirer : Des adolescents accusés d’un vol dans un magasin d’armes à feu à Union Township ont utilisé une voiture pour s’introduire par effraction