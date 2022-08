Vet Fest 141 devrait revenir au lieu 1012, le lieu de divertissement en plein air d’Oswego, ce samedi soir, le 20 août.

L’événement public s’ouvre à 18 h et met en vedette la chanteuse primée Tammi Savoy, le groupe de rock américain Lance Lipinsky & The Lovers, le groupe de succès des années 80 The Wedding Band et Johnny Lyons chantant tous les plus grands succès d’Elvis juste à temps pour célébrer la semaine d’Elvis.

