Quatre actes musicaux à venir au lieu 1012 d’Oswego pour Vet Fest samedi soir – Shaw Local

Vet Fest 141 devrait revenir au lieu 1012, le lieu de divertissement en plein air d’Oswego, ce samedi soir, le 20 août.

Pour la quatrième année, l’événement au 1012 Station Drive du côté ouest du village profitera à la communauté militaire, y compris le service actif, les anciens combattants, la police, les pompiers et les travailleurs de première ligne et propose des actes musicaux de tous genres.

L’événement public s’ouvre à 18 h et met en vedette la chanteuse primée Tammi Savoy, le groupe de rock and roll américain Lance Lipinsky & The Lovers, le groupe à succès des années 80 The Wedding Band et Johnny Lyons chantant tous les plus grands succès d’Elvis juste à temps pour célébrer la semaine d’Elvis. .

Le Vet Fest 141 est un événement unique qui fonctionne avec le modèle Buy One Give One (141). Pour chaque billet acheté, Vet Fest renoncera au prix du billet pour les membres actifs ou inactifs de l’armée.

De plus, la Fondation Vet Fest 141 fera un don à des organisations qui soutiennent les anciens combattants, notamment le Wounded Warriors Project, Folds of Honor, VFW local, le dépôt de nourriture, RIP Medical Debt et des projets locaux au profit des anciens combattants.

Pour des billets ou plus d’informations, visitez vetfest141.org.