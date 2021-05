Quatre accusés de retard arrêtés parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir organisé une transaction de 10 millions de livres sterling dans le cadre d’une peine de prison

QUATRE retards ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir organisé une transaction de 10 millions de livres de drogue alors qu’ils purgeaient une peine de prison.

Les hommes figuraient parmi les dix détenus par la National Crime Agency, qui a saisi une vaste cargaison de cocaïne et d’héroïne.

Les comploteurs présumés purgent une peine dans la prison de Standford Hill Crédit: KENT ONLINE

Les quatre avaient été libérés le jour, ou une licence temporaire, ce qui signifie qu’ils conservaient des emplois pour les préparer à leur libération. Ils ont été renvoyés dans des prisons de catégorie A ou B pendant que la NCA enquête. Une enquête du service pénitentiaire est en cours à HMP Standford Hill, sur l’île de Sheppey, dans le Kent.

Une source a déclaré au Sun dimanche: «L’opération a été un énorme succès, mais vous pouvez imaginer l’inquiétude lorsqu’elle a été créée, près de la moitié du groupe travaillait depuis la prison.

«Les transactions de drogue sont courantes à un niveau mineur dans les prisons, mais elles ont été effectuées à grande échelle, professionnellement.

«Il semble que les quatre se retiraient de leur travail quotidien et prenaient des dispositions. C’est un énorme embarras.

Des officiers du Met et de la NCA ont récupéré 109 kg de cocaïne et 15 kg d’héroïne après avoir attaqué jeudi une unité industrielle d’Enfield, au nord de Londres. Les médicaments ont une valeur marchande estimée à 10,2 millions de livres sterling.

Six Turcs, trois Britanniques et un Italien, dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine ont été arrêtés et étaient toujours interrogés hier soir.

L’inspecteur en chef du détective Mark Brookes a déclaré: «Cette opération est un autre excellent exemple de partenariat entre le Met et la NCA.

«Cette saisie a empêché des drogues dangereuses d’atteindre les rues de Londres et au-delà, où elles risquent de nuire gravement aux personnes et aux communautés.» Le ministère de la Justice a déclaré: « Nous sommes au courant d’une enquête policière en cours concernant quatre prisonniers. »