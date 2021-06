Quatre accusés de meurtre après que le père de huit enfants Anthony Sargeant, 33 ans, a été abattu devant la maison de sa mère il y a trois ans

QUATRE personnes ont été accusées du meurtre d’un footballeur de huit enfants qui a été abattu près de trois ans.

Anthony Sargeant a été abattu lors d’une fusillade en voiture devant la maison de sa mère à Birmingham le 25 août 2018.

Anthony Sargeant a été abattu il y a trois ans

L’homme de 33 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a pas pu être sauvé et est malheureusement décédé six jours plus tard.

La police a confirmé aujourd’hui que quatre personnes avaient été inculpées de meurtre.

Les frères Michael et Connor Goodwin, 25 et 26 ans, Keenan Anderson, 24 ans, et Leon Riley, 21 ans, comparaîtront devant le Birmingham Magistrates Court le 6 juillet.

