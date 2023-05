Quatre accusés de la pendaison de l’effigie de Vinicius Junior libérés mais toujours sous enquête

Quatre personnes accusées d’avoir suspendu une effigie du joueur du Real Madrid Vinícius Júnior sur un pont routier ont été remises en liberté jeudi alors qu’elles faisaient toujours l’objet d’une enquête pour crime de haine.

Un juge espagnol à Madrid a interdit aux quatre personnes de tenter de communiquer avec Vinícius. Ils ont également une ordonnance d’interdiction temporaire les interdisant de se rendre dans une zone de 1 kilomètre (0,62 mile) autour du stade et des installations d’entraînement de Madrid et de s’approcher à la même distance de tout stade de football entre quatre heures avant et quatre heures après un match de championnat espagnol.

A LIRE AUSSI | Manchester United sécurise le retour de la Ligue des champions après la victoire de Chelsea

Le communiqué du tribunal indique que les quatre personnes font également l’objet d’une enquête pour avoir tenté de porter atteinte à l’intégrité morale de Vinícius. Il a ajouté que les quatre avaient choisi de ne pas répondre aux questions du juge lors de leur première comparution devant le tribunal, conformément à leurs droits constitutionnels.

Jeudi également, le président de la ligue espagnole Javier Tebas a déclaré que la ligue pourrait mettre fin au racisme dans six mois si elle disposait de plus de pouvoirs de sanction, et le joueur de Valence Mouctar Diakhaby a refusé de poser avec la bannière antiraciste avec les autres joueurs avant un match de championnat espagnol. Diakhaby, qui est noir, a accusé un opposant de racisme en 2021 mais rien n’a été fait car les responsables ont déclaré à l’époque qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves montrant qu’il avait été abusé.

L’incident de l’effigie s’est produit le 26 janvier lors de la préparation d’un match de derby entre le Real Madrid et l’Atletico Madrid. Mais ce n’est que mardi que la police a procédé aux arrestations au milieu d’un tumulte public qui a englouti l’Espagne à la suite du dernier épisode d’abus raciaux visant Vinícius.

La police a également arrêté mardi trois personnes accusées d’avoir agressé verbalement Vinícius avec des insultes racistes lors d’un match samedi à Valence au stade Mestalla, qui aura des parties de tribunes fermées pour les cinq prochains matchs. Ces trois-là ont également été remis en liberté.

Vinícius, 22 ans, qui est noir, a fait l’objet de moqueries racistes répétées depuis son arrivée en Espagne il y a cinq ans en provenance de son Brésil natal.

En Espagne, les crimes de haine sont généralement punis d’un à quatre ans de prison, tandis que les crimes contre l’intégrité morale d’une personne sont punis de six à 24 mois derrière les barreaux.

Tebas a réitéré la nécessité pour la ligue d’acquérir plus de pouvoirs de sanction pour lutter contre le racisme. Il a déclaré que la ligue avait demandé une modification urgente des lois afin de pouvoir agir de manière plus proactive.

« Je suis convaincu que si on nous donne l’autorité, en six mois nous pourrons mettre fin (au racisme) », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Actuellement, la ligue ne peut que dénoncer des cas mais ne punir personne. Tebas a reconnu que cela aurait pu être une erreur de ne pas demander plus de pouvoirs de sanction plus tôt.

A LIRE AUSSI | Mohamed Salah « dévasté » alors que Liverpool manque sa place en Ligue des champions

Tebas a déclaré que Vinícius était ciblé parce qu’il est un grand joueur et a comparé les abus raciaux contre lui aux insultes subies par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lorsqu’ils ont joué dans la ligue espagnole, le premier avec des insultes homophobes et la star argentine avec des insultes sur les handicaps. .

Tebas a également déclaré qu’il encouragerait Vinícius et Madrid à quitter le terrain à l’avenir si un autre cas de racisme se produisait.

Il a affirmé que la ligue avait agi seule dans la lutte contre le racisme jusqu’à présent, étant la seule institution de football à participer aux procédures judiciaires dans les affaires impliquant Vinícius.

Il a relevé que seuls des avocats de la ligue étaient présents mercredi dans la procédure impliquant les quatre hommes arrêtés pour avoir pendu l’effigie de Vinícius. Personne représentant le Real Madrid ou toute autre institution n’était là, a-t-il déclaré.

Tebas a énuméré une série de cas dans lesquels la ligue a dénoncé le racisme aux autorités avant même l’incident de dimanche à Valence, dont beaucoup ont été mis de côté par les procureurs. Il a déclaré que la ligue avait changé de stratégie et avait commencé à s’adresser directement aux tribunaux pour essayer de faire admettre davantage de cas.

Tebas a réitéré ses excuses après avoir critiqué Vinícius pour l’attaque du joueur contre la ligue à la suite du dernier cas d’abus contre lui dimanche.

« Je ne voulais pas critiquer Vinícius », a-t-il déclaré. « Je comprends que Vinícius soit frustré. Mais j’étais frustré aussi. J’essayais d’expliquer que nous avons fait beaucoup pour lutter contre le racisme. »

Tebas a déclaré qu’il avait traversé certains de ses « pires jours » après avoir été accusé d’être raciste en raison de ses commentaires envers Vinícius.

« Nous aimons tous Vinícius », a-t-il déclaré. « J’espère qu’il restera dans le football espagnol. Nous montrerons que cette organisation lutte contre le racisme.

A LIRE AUSSI | Antony de Manchester United est blessé lors du choc de Chelsea avant la finale de la FA Cup

Le président a déclaré qu’il était « évidemment préoccupé » par l’image de la ligue et espérait que cela n’affecterait pas la candidature du pays avec le Portugal et le Maroc pour accueillir la Coupe du monde 2030. Il a déclaré que la ligue avait contacté de manière proactive les sponsors après l’incident de dimanche avec Vinícius.

« L’Espagne n’est pas raciste et le football espagnol n’est pas raciste », a déclaré Tebas. « Nous devons continuer à travailler dur pour éloigner les actes racistes de nos stades. »

Il a déclaré que l’introduction de la perte de points pour les clubs en cas de racisme pourrait aider à lutter contre le problème.

Jeudi également, le bureau du médiateur espagnol a demandé au Conseil supérieur des sports du pays, l’autorité gouvernementale chargée des sports, des informations supplémentaires sur les abus racistes visant Vinícius lors du match à Valence. Le bureau a déclaré avoir reçu des plaintes de « deux organisations de la société civile brésilienne » concernant les abus et qu’il était en contact avec son homologue dans le pays sud-américain.

Dans un communiqué, le bureau du médiateur a déclaré que la loi espagnole interdit tout acte de racisme, de xénophobie ou d’intolérance lors d’événements sportifs.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)