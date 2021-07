Quasi-tragédies, rangées arc-en-ciel et Ronaldo à feuilles persistantes : ce que nous avons appris de l’Euro 2020

1. Le drame dérangeant d’Eriksen montre qu’il faut faire plus avec la surveillance des joueurs – et les gens ont vite fait de passer à autre chose

Il y a un bon argument à faire valoir pour que cet Euros n’ait pas été joué du tout. Depuis juin de l’année dernière, de nombreux joueurs n’ont pas cessé de terminer la saison 2019/2020 par un été chaud avec à peine peu de repos avant que le suivant n’arrive et voit des matchs se jouer tous les trois jours au niveau national et sur le continent.

Après la fin de ce tournoi dimanche prochain, de nombreuses stars n’auront que quelques semaines de repos avant de commencer la pré-saison avec leurs clubs pour la prochaine campagne, avec une Coupe du monde novembre-décembre 2022 non loin de l’horizon.

Toujours à la poursuite du dollar pour les revenus de la télévision, de la publicité et du box-office, il semble que les instances dirigeantes du football se soucient peu du bien-être des athlètes.

Quelqu’un a failli le faire bien sûr, le Danois Christian Eriksen lors de son match d’ouverture contre la Finlande.

Sauvé par son capitaine Simon Kjaer lors d’un arrêt cardiaque, il a heureusement vécu pour raconter l’histoire. Mais les chaînes de télévision et les producteurs ont été critiqués à juste titre pour leur manque de classe en montrant son partenaire désemparé et Eriksen allongés sur le gazon de la Parken Arena sans vie.

Les Danois méritent des éloges pour s’être ralliés à cette quasi-tragédie pour atteindre les demi-finales, mais la manière dont tout le monde est rapidement sorti de l’incident est troublante. Et davantage doit être fait pour surveiller les joueurs et leur sécurité.

2. L’UEFA a besoin d’un équilibre délicat avec les questions LGBT

Alors que les débats sur « garder le football hors de la politique » ou « garder les politiciens hors du football » font rage, l’UEFA a marqué des buts contre son camp tout au long du tournoi avec sa gestion de questions délicates.

La prise du genou n’était pas un point de friction aussi important que prévu et a pris le pas sur les rangées entourant les drapeaux LGBTQ et les couleurs de l’arc-en-ciel.

Alors que le concept du tournoi à l’échelle du continent s’est déroulé avec plus de succès que beaucoup ne l’avaient prévu, les supporters et les organisateurs doivent se rappeler que les croyances – ainsi que les contextes juridiques – diffèrent encore à travers l’Europe.

L’UEFA s’est ouverte aux attaques avec des volte-face constantes et des interdictions, des confiscations et des enquêtes ouvertes puis fermées sur des questions telles que le port d’un brassard arc-en-ciel par le gardien allemand Manuel Neuer.

Ce ne sera peut-être plus un problème en Allemagne dans trois ans, mais une leçon doit être tirée des nombreuses personnes impliquées dans la discussion.

3. Cristiano Ronaldo a toujours faim

Dans une forme impeccable pour son âge, parier sur CR7 lors de la compétition Euro 2024 semble être de l’argent facile.

Avec lui et Patrik Schick sur cinq buts, mais avec Ronaldo en tête du classement des passes décisives, l’icône du Portugal semble prête à remporter le Soulier d’or alors que l’Anglais Harry Kane se voit confier la tâche de marquer trois buts en demi-finale et une possible finale. pour le surpasser.

Dépassant le total de l’Euro de Michel Platini et égalant le buteur international de tous les temps Ali Daei, Ronaldo est plus affamé que jamais et méritait d’aller plus loin dans le tournoi qu’une sortie en 16e de finale en Belgique.

L’échec du Portugal à défendre son titre de 2016 est principalement dû à Fernando Santos, qui n’a pas pu tirer le meilleur parti d’une attaque talentueuse mettant également en vedette Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Joao Felix.

Avec un peu de chance, il pourrait ne pas être en pirogue au Qatar l’année prochaine.

4. Pas de favoris européens clairs pour la Coupe du monde de l’année prochaine

En parlant de cela, ce tournoi n’a pas réussi à mettre en lumière un favori clair représentant le Vieux Continent lors de la Coupe du monde de l’année prochaine au Moyen-Orient.

Une force en profondeur de la France était attendue pour croiser ce point, ou du moins se rendre en finale. Mais ils sont tombés dans de vieilles habitudes, tout comme au tournant du millénaire et la plupart des années 2000 et 2010, sauf pour atteindre la finale de la Coupe du monde en 2006.

A défaut de sortir du groupe et de marquer un seul but en 2002, une défense molle similaire de leur couronne de Russie 2018 semble probable s’ils ne peuvent pas résoudre les mêmes combats internes et le même conflit d’ego qui les ont tourmentés et ont ouvert la voie à une défaite en fusillade. aux Suisses lors de leur premier match à élimination directe.

L’Allemagne, le Portugal et les Pays-Bas ont tous été éliminés bien plus tôt que prévu. Et parmi les demi-finalistes, l’Italie et le Danemark ne sont que de bonnes équipes sans vraies superstars. L’Espagne est un mélange maladroit de jeunes et de vétérans sans un seul membre de l’équipe du Real Madrid et une ligne arrière faible. Et l’Angleterre est, eh bien, l’Angleterre.

5. La nouvelle génération des Trois Lions change la perception de l’équipe

C’était peut-être un peu injuste. Avec deux demi-finales en trois ans – trois en trois ans si l’on compte aussi la Ligue des Nations – il est difficile de tarauder ce groupe avec le même pinceau que leurs ancêtres sous-performants.

C’est une équipe qui ne porte pas le bagage émotionnel des échecs passés sur la plus grande des scènes, avec ses membres pas encore en vie ou assez vieux pour se souvenir de la plupart d’entre eux.

Le manager Gareth Southgate a déclaré que la défaite contre le Danemark demain ne serait pas assez bonne pour ses hommes, car peut-être que la défaite contre la Croatie en Russie au cours des quatre derniers matchs considérait qu’il s’agissait d’un tournoi majeur avec la meilleure performance en 22-28 ans.

Une demi-finale en vue ! 👊 pic.twitter.com/zt20hINFEK – Angleterre (@Angleterre) 5 juillet 2021

Mais avec l’une des plus jeunes tenues moyennes de la compétition à 24,8 ans, c’est une équipe en plein essor avec de nombreuses promesses telles que Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden et Jaden Sancho encore ou à peine sorti de leur adolescence.

De plus, ils sont socialement conscients sans avoir besoin d’en faire trop, refusent de laisser les allégeances du club entraver le projet uni et ont fait preuve d’une gentillesse et d’une humilité qui fournissent un antidote aux prima donnas égoïstes et avides d’argent d’antan. .