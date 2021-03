Les médias grand public ont applaudi pour l’inauguration de Joe Biden, mais deux mois plus tard, sont-ils prêts à poser les questions difficiles que leur travail exige lors de son premier presseur solo? Si CNN a quelque chose à dire, la réponse est un non catégorique.

Le président Joe Biden tiendra sa première conférence de presse en solo jeudi après-midi. Donald Trump et Barack Obama avaient tenu plusieurs conférences à ce stade de leur présidence, mais Biden a fait attendre les médias pendant neuf semaines sans précédent. Seul Calvin ‘Silent Cal’ Coolidge a fait attendre les journalistes plus longtemps, lorsqu’il a pris ses fonctions il y a près de 100 ans.

Il y a beaucoup à dire. Biden a signé plus de 50 décrets, mis sa plume à un projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars et lancé des missiles en Syrie. Des dizaines de milliers d’immigrants illégaux ont franchi la frontière mexicaine depuis que Biden a déchiqueté la politique d’immigration stricte de Trump, et Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont poussé le contrôle des armes à feu à la suite de deux fusillades de masse.

La presse a beaucoup de choses à travailler, mais nous parlons de Joe Biden. Son inauguration a été traitée par de nombreux commentateurs dans les médias grand public comme une sorte de moment spirituel, dans lequel Biden a métaphoriquement étendu ses bras à «Embrasse l’Amérique», pour citer le directeur politique de CNN, David Chalian. «Que la guérison commence» a tweeté son collègue tout aussi ravi, Shimon Procupecz.

Bien que les journalistes de CNN ne parlent plus de Biden en termes messianiques, le réseau a publié jeudi une liste de questions potentielles pour Biden et pour les appeler. « Softballs » serait un euphémisme.

La liste a inspiré des moqueries sur Twitter, car les commentateurs ont deviné à quel point la barre serait basse.

Sur Covid-19, CNN veut savoir «À quel point allez-vous devenir ambitieux?» et «Comment convaincre les gens de se faire vacciner?» Notez que ces deux questions incitent Biden à répondre comme il l’entend, tout comme la question «Comment allez-vous rendre la distribution des vaccins plus égale?» Biden pourrait être martelé sur les écarts entre les États et les communautés dans la distribution des vaccins, mais cette méthode évite de placer le président sous un stress excessif.

Fraîchement sorti des vaccins, CNN veut savoir si Biden interdira les véhicules à essence et « Retour des voitures électriques. » À un moment où les décrets de Biden ont déjà supprimé l’oléoduc Keystone XL et interdit les nouveaux contrats de forage sur les terres fédérales, les travailleurs de l’énergie qui ont perdu leur emploi (1000 déjà et jusqu’à un million d’ici 2022, selon le pire des scénarios) statistiques de l’industrie) veulent sûrement savoir quand Biden traitera leur industrie avec un autre foinier.

CNN a également consacré un certain nombre de questions à l’ancien président Donald Trump. Le réseau veut savoir si Biden réglementera la plate-forme de médias sociaux proposée par Trump, s’il pense que Trump a incité ses abonnés à s’engager « sédition » sur Capitol Hill en janvier, et si «Les présidents et leurs principaux conseillers devraient bénéficier d’une protection spéciale contre les enquêtes du Congrès et autres après avoir quitté leurs fonctions.» Chacune de ces questions incite Biden à frapper son prédécesseur, tout comme le fait «Comment cette situation frontalière s’est-elle produite?» Biden a déjà blâmé la poussée migratoire sans précédent sur Trump, et le fera probablement à nouveau si on lui donne une chance comme celle-ci.

CNN veut également savoir non pas si, mais quand Biden élargira et emballera la Cour suprême, et quand son parti prendra des mesures pour mettre fin à l’obstruction systématique, une règle du Congrès se dressant entre eux et émettant des décrets progressistes avec un vote à la majorité simple. Les conservateurs s’opposent à ces deux mesures, et Biden lui-même s’est récemment prononcé en faveur de ces dernières. Mais CNN, compris ici comme un groupe de défense du libéralisme progressiste, a déjà décidé que cela devait se produire, et Biden doit être l’homme pour le faire.

À moins de savoir si Biden dépense trop d’argent – après avoir proposé une infrastructure de 3000 milliards de dollars, le climat et « égalité » projet de loi, un autre sur le salaire minimum, et un autre sur les raisons pour lesquelles il n’a pas nommé plus d’Américains d’origine asiatique à des postes ministériels – les questions de CNN sont extrêmement amicales et un jeu d’enfant pour Cher Leader de répondre comme il l’entend.

CNN se demande quand Biden le fera «Augmenter les impôts des riches Américains et des entreprises?» Il pourrait plutôt se demander pourquoi Biden a déjà réduit de moitié le seuil de revenu au-dessus duquel les Américains commenceront à voir des augmentations d’impôts, mais cela pourrait ressembler trop à du journalisme et trop peu à des relations publiques.

Bien sûr, si CNN était un média sérieux, ses journalistes pourraient poser à Biden un certain nombre de questions difficiles. Pourquoi, par exemple, son administration a-t-elle promis la transparence mais a-t-elle imposé une coupure médiatique aux centres de détention des migrants à la frontière? Pourquoi Biden a-t-il annulé chacune des politiques d’immigration de Trump, y compris la politique « Rester au Mexique » qui – mise à part la politique – a empêché des poussées comme celle-ci de se produire?

Ils pourraient appeler Biden pour avoir menti sur la façon dont les États-Unis «N’avait pas» un vaccin lorsqu’il est entré en fonction, bien qu’il en ait personnellement reçu un un mois plus tôt. Ils pourraient souligner comment le vice-président Harris a cherché à assurer les propriétaires d’armes à feu que le gouvernement n’est pas « Venir après vos armes, » bien que Harris et Biden aient promis de faire exactement cela.

CNN n’est pas le seul à traiter l’administration de Biden avec des gants pour enfants. Des articles de Newsweek sur ses aventures en jouant à Mariokart avec sa famille aux commentateurs de MSNBC le comparant littéralement à Jésus Christ, Biden a obtenu une conduite beaucoup plus facile de la part des médias que son prédécesseur.

La conférence de presse de jeudi est « Ouvert aux médias pré-accrédités, » ce qui signifie que les aides de Biden ont déjà choisi qui accepter. Cela n’exclut pas les questions difficiles, mais les rend beaucoup moins probables.

Au moins, nous pourrions enfin apprendre la saveur préférée du président de Milk-shake.

