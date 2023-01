Quarts de finale de l’Open d’Australie : Pegula contre Azarenka, Tsitsipas contre Lehecka – en direct

il y a 3 m 04h33 HNE Pegula* 4-6, 1-2 Azarenka (* indique le prochain serveur). Pegula revient dans son jeu le plus impressionnant du match jusqu’à présent, sa gamme de tirs étant plus mise en avant. Un coup tombé du revers qui remonte le moral de Pegula renards Azarenka dans le contexte d’un long échange depuis le fond du terrain, et un coup droit fulgurant donne à Pegula une chance à 0-30. Un bon service large d’Azarenka réduit le déficit. Mais Pegula arrache deux autres balles de break lorsque le Biélorusse envoie un revers large. La volée de service dominante sauve le premier d’entre eux mais ne peut pas sauver le suivant, un revers errant offrant à Pegula le break-back.



il y a 8 mois 04.28 HNE Pegula 4-6, 0-2 Azarenka* (* indique le prochain serveur). Azarenka envoie un coup droit de travers, et un service en plein essor au milieu amène Pegula à 30-0. Mais l’Américain continue de se tromper avec des tentatives gagnantes en fond de court et envoie deux longs de suite, et Azarenka force une autre balle de break avec un retour en force en corner. C’est aussi pris quand Pegula frappe longtemps – encore une fois. Sa malédiction de quart de finale continue-t-elle?



il y a 12 mois 04.24 HNE Pegula* 4-6, 0-1 Azarenka (* indique le prochain serveur). Les premières étapes de ce set semblent cruciales après la fin du premier set, les joueurs semblant plus proches, et Azarenka, qui n’a à aucun moment ressemblé à l’opprimé, court à travers une prise de service à aimer.



il y a 15 mois 04.21 HNE Azarenka remporte le premier set contre Pegula 6-4 Pegula 4-6 Azarenka* (* indique le prochain serveur). Pegula commence son jeu de service avec force, mais un coup inutile dans le filet à bout portant la ramène à 15-15, et la volée de revers intelligente d’Azarenka au filet lui donne un autre coup à 15-30. Elle domine également le point suivant avec une volée plus intelligente pour gagner deux autres points de consigne. Et cette fois, Azarenka encaisse. La consigne n°5 est convertie lorsque Pegula envoie un coup droit large. Tout comme l’élan semblait être avec la tête de série n ° 3, Azarenka a montré sa ténacité pour arracher le set. Azarenka de Biélorussie réagit après avoir remporté le premier set. Photographie : Lukas Coch/EPA

il y a 20 mois 04.16 HNE Pegula* 4-5 Azarenka (* indique le prochain serveur). Azarenka perd son emprise jusque-là forte sur le match alors que Pegula recule après avoir sauvé deux points de set supplémentaires. Azarenka râpe un revers à deux mains dans le coin pour régler un excellent rallye pour 30-15, et un autre coup droit en coup droit accorde à Azarenka deux points de set, qui sont également gaspillés. Le premier est sauvé après qu’un slogfest exténuant se termine par un coup droit féroce de l’Américain, et le second par une belle volée de conduite de l’envahissant Pegula. Et du coup, elle a une balle de break après les doubles fautes d’Azarenka. Et celui-ci est pris après qu’un autre long échange se termine avec le Biélorusse déviant un coup droit large. Jeu sur.



il y a 28 mois 04.09 HNE Pegula 3-5 Azarenka* (* indique le prochain serveur). Azarenka gaspille une chance de conclure le set alors que Pegula creuse pour tenir. Une double faute met Pegula plus en difficulté à 0-30 avant d’avoir de la chance avec une déviation du cordon net pour monter sur le plateau. Mais un autre long revers négligent de l’Américaine donne à Azarenka deux balles de set. Le premier est sauvé grâce à un bon premier service, tout comme le second. Et Azarenka fait alors trop cuire son retour avant qu’un autre revers trop long de Pegula ne nous ramène au diable. Un as brillant s’ensuit et Pegula continue de tenir.



il y a 34 mois 04.03 HNE Pegula* 2-5 Azarenka (* indique le prochain serveur). Excuses pour l’interruption de la couverture – problèmes d’équilibre travail / vie personnelle. Quoi qu’il en soit, trois autres prises de service se sont ensuivies, laissant Pegula servir pour rester dans le set, Pegula manquant une chance de briser lors du dernier match.

il y a 1h 03h41 HNE Pegula 1-3 Azarenka* (* indique le prochain serveur). Un lob audacieux remet Azarenka sur son chemin et Pegula marque ensuite pour donner à son adversaire une autre plate-forme à 0-30. Elle a l’air un peu mal à l’aise mais parvient à pointer Azarenka autour du terrain pour gagner le point qui s’ensuit, mais un coup droit brûlant du fond du terrain offre deux points de rupture supplémentaires. Pegula les sauve tous les deux avec quelques services à angle fin avant d’en cracher un autre avec un retour raté dans le filet. Pegula sauve celui-ci aussi avec un coup droit au filet. Elle obtient un avantage avant d’être rattachée au diable. Azarenka lâche un coup droit époustouflant pour gagner une autre balle de break mais Pegula creuse à nouveau. Et finalement l’Américain tient bon pour monter sur le plateau.



il y a 1h 03.28 HNE Pegula* 0-3 Azarenka (* indique le prochain serveur). Azarenka a l’air confiante et énergique – ce sont souvent les occasions où l’expérience et la mémoire musculaire viennent au premier plan. Pegula est un tireur habile et un coup droit pénétrant la porte à 15 partout. Azarenka a ensuite de la chance avec un cordon de filet avant que Pegula ne le ramène à 30 partout, dominant au filet. Un service solide sécurise ensuite la prise.



il y a 1h 03.24 HNE Pegula 0-2 Azarenka* (* indique le prochain serveur). Premier sang à Azarenka alors que le Biélorusse se casse. Pegula montre sa classe avec un superbe revers croisé étiré qui expie une erreur précédente pour faire 15-15. Mais un coup droit en surplomb donne à Azarenka une ouverture à 15-30. C’est deux balles de break quand Pegula biaise un coup droit large. Elle l’emporte d’emblée après avoir dominé un rallye passionnant. Victoria Azarenka en action lors de son match de quart de finale contre Jessica Pegula des États-Unis Photographie : Loren Elliott/Reuters

il y a 1h 03h20 HNE Pegula* 0-1 Azarenka (* indique le prochain serveur). Un coup droit gagnant à contresens et un smash instinctif au filet après un cordon de filet mettent Azarenka en route avant que Pegula ne déjoue Azarenka au filet après un beau rallye. Un coup droit de Pegula en plein essor ramène l’Américain à 30-30. Azarenka est obligée de travailler dur pour gagner le point suivant mais y parvient lorsque Pegula frappe longtemps. Azarenka sécurise la prise lorsque Pegula filets. Un premier match compétitif et âprement disputé.



il y a 1h 03.14 HNE Les joueurs sont sur le court en cloque, Pegula poursuivait sa première apparition en demi-finale de chelem, Azarenka ayant atteint huit.