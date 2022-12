Quarts de finale de la Coupe du monde : il est encore temps pour Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar car les choses sérieuses commencent maintenant | Nouvelles du football

L’Espagne a débuté cette Coupe du monde avec sept buts contre le Costa Rica. Cela faisait ronronner les gens. Maintenant, ils sont sortis. L’Angleterre en a fait assez pour exciter mais la France de Kylian Mbappe se dresse sur leur chemin. La qualité du Brésil a tempéré les attentes pour les deux.

Mais pour les fans de toute équipe restant dans cette Coupe du monde, l’espoir demeure malgré le battage réservé à certains. Le Portugal est venu à la fête lors du dernier match avant les quarts de finale, soulignant pourquoi ils disent que le tournoi commence maintenant. L’histoire montre que c’est vrai.

Dans le passé, les vainqueurs éventuels ont traversé la phase de groupes en boitant, beaucoup d’autres se montrant à peine. Il y a un célèbre vainqueur du soulier d’or qui n’a même pas vu une minute d’action avant les quarts de finale. L’étoffe de la légende, qui a tendance à arriver plus tard.

Image:

Le capitaine argentin Diego Maradona avec le trophée de la Coupe du monde en 1986





Personne n’a remporté une Coupe du monde comme Diego Maradona en 1986. Sa performance courageuse et brillante contre l’Uruguay en huitièmes de finale est restée dans les mémoires en Argentine, tandis que son seul but avant ce quart de finale a été un match nul contre l’Italie.

Mais au début de Mexico 86, l’attention n’était pas du côté de Carlos Bilardo. C’est le Brésil qui a marqué neuf buts sans réplique lors de ses quatre premiers matchs. Bilardo avait été critiqué. “Diego lui-même m’a dit:” Nous sommes seuls “. Et regardez ce qui s’est passé ensuite.”

Les deux buts de Maradona contre l’Angleterre ont transformé sa vie. Il y en avait deux autres dans ce qui était sans doute une performance encore meilleure en demi-finale contre la Belgique. La passe décisive du vainqueur de Jorge Burruchaga en finale contre l’Allemagne de l’Ouest a complété l’histoire.

Les perceptions peuvent changer tard dans les tournois. Zinedine Zidane a été le héros des deux buts de la finale de la Coupe du monde 1998. Avant le quart de finale, Zidane avait commencé moins de matchs que Bernard Diomède. Expulsé contre l’Arabie Saoudite, il a été suspendu pour deux d’entre eux.

“Je n’ai pas l’impression d’avoir échoué en quoi que ce soit dans cette Coupe du monde”, a déclaré Zidane après la demi-finale. Le fait qu’il ait ressenti le besoin de le dire est révélateur. “C’est vrai que je n’ai pas marqué, mais il me reste un match pour le faire.” Et faites-le, il l’a fait.

Image:

La France célèbre après avoir battu le Brésil 3-0 à Paris pour remporter la Coupe du monde en 1998





Le deuxième carton rouge de Zidane en Coupe du monde est venu, notoirement, lors de la finale de 2006 contre l’Italie, une nation qui a fait plus que toute autre pour populariser l’argument selon lequel commencer lentement ne doit pas être un problème. En 1982, ils ont fait match nul lors de leurs trois premiers matchs et ont quand même gagné.

Lorsque l’Italie s’est retrouvée en quarts de finale grâce à une pénalité dans les arrêts de jeu contre l’Australie en 2006, peu s’imaginaient une répétition. Le Brésil, champion en titre, était favori. L’avantage à domicile favorisait l’Allemagne. L’Argentine jouait le meilleur football.

Marcelo Lippi était cloué au pilori par la presse italienne. “Lippi a essayé de nous arracher le rêve”, a crié Corriere dello Sport après les huitièmes de finale. Mais l’équipe a pris forme. La plupart des buteurs italiens de la phase de groupes n’ont même pas commencé la finale. Tout s’est mis en place.

Il y avait des doutes similaires sur l’Espagne en 2010 lorsqu’ils ont perdu contre la Suisse lors de leur premier match. “L’Espagne a joué sans conviction”, a déclaré Luis Aragones, l’ancien entraîneur qui avait guidé l’équipe vers la victoire à l’Euro 2008. La prudence de Vicente del Bosque a été critiquée.

En fin de compte, cela n’avait pas d’importance. L’Espagne a terminé le tournoi avec seulement huit buts – et le trophée de la Coupe du monde. L’Argentine avait marqué plus que cela à la mi-temps de son huitième de finale, mais elle était de retour bien avant que l’Espagne ne batte les Pays-Bas en finale.

Image:

Vicente Del Bosque a surmonté les premières critiques pour remporter la Coupe du monde avec l’Espagne en 2010





On se souvient des Néerlandais avec peu d’affection après leur traitement robuste de l’Espagne cette nuit-là. Malgré tout, ils avaient remporté six matchs sur six pour y arriver. Curieusement, leur première défaite est survenue lors du dernier match de la Coupe du monde. L’Espagne était arrivée pour la première fois.

L’Allemagne l’a compris en 2014 après avoir eu besoin de prolongations pour battre l’Algérie. “Tout ce qui compte, c’est que nous soyons en quart de finale”, a déclaré Per Mertesacker. “Vous obtiendrez ces matchs lors d’un tournoi”, a déclaré l’entraîneur-chef Joachim Low. “Il s’agit de gagner.” Ils ont tout gagné.

En 2018, la France a remporté un but contre l’Australie et le Pérou, a fait match nul avec le Danemark et s’est inclinée contre l’Argentine en huitièmes de finale avant la brillante frappe de Benjamin Pavard. Ils avaient la pire différence de buts de tous les quarts de finalistes, mais ont ensuite été considérés comme de dignes vainqueurs.

Du côté des individuels, Kylian Mbappe et Antoine Griezmann ont tous deux marqué en finale mais n’ont pas pu arracher le soulier d’or à Harry Kane. Les six buts du capitaine anglais lors de cette Coupe du monde sont survenus avant les quarts de finale – mais ce n’est pas toujours le cas.

Image:

Paolo Rossi a marqué ses six buts lors de la Coupe du monde 1982 lors de ses trois derniers matches





Paulo Rossi n’a pas réussi à marquer jusqu’au quart de finale de facto de l’Italie contre le Brésil en 1982. Il a terminé avec six buts. Le Croate Davor Suker a remporté le prix en 1998, mais qui se souvient maintenant qu’il avait marqué moins que le Mexicain Luis Hernandez avant les huit derniers ?

L’exemple individuel ultime, bien sûr, est fourni par le seul homme à avoir réussi un triplé dans le plus grand match de tous. Entrant dans le quart de finale de l’Angleterre en 1966, Sir Geoff Hurst n’avait pas botté un ballon lors du tournoi et encore moins marqué. Mais tout n’était pas fini.

Cinquante-six des 64 matchs ont maintenant été joués. Les hommes et les moments qui définiront cette Coupe du monde sont encore à venir.