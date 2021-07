Quarts de finale de la Copa America : le Brésil bat le Chili, le Pérou bat le Paraguay aux tirs au but dans un thriller | Actualités footballistiques

Le Brésil a survécu à la défaite de Gabriel Jesus à cause d’un carton rouge pour vaincre le Chili 1-0 lors d’un match palpitant en Copa America, tandis que le Pérou a devancé le Paraguay aux tirs au but après un match nul 3-3.

Le pays hôte affrontera le Pérou au stade Nilton Santos de Rio de Janeiro le 5 juillet en demi-finale.

Les autres quarts de finale se joueront samedi, l’Argentine affrontant l’Équateur et l’Uruguay la Colombie.

L’égalité de vendredi entre les deux derniers champions de la Copa America a été plus serrée que ne le suggérait leur forme à l’entrée du match.

Le Brésil était invaincu en 11 matchs et a dominé le groupe B, tandis que le Chili n’a terminé que quatrième du groupe A et a fait match nul 1-1 lors de ses six derniers matches.

Après 45 premières minutes égales et sans but, le match a pris vie quelques secondes après la reprise, lorsque le remplaçant Lucas Paqueta a réussi un doublé avec Neymar, puis a repoussé Gary Medel pour tirer à bout portant.

Cependant, les perspectives ont changé moins de deux minutes plus tard. Le Brésil a été réduit à 10 hommes après que Gabriel Jesus a reçu un rouge droit pour un horrible coup de pied de kung-fu qui a fait chuter Eugenio Mena.

Gabriel Jesus a été expulsé pour le Brésil pour un coup de pied de kung-fu – mais ils ont quand même battu le Chili 1-0 en quart de finale



Le Brésil n’a pas l’habitude d’être sous pression, surtout à domicile, mais le Chili l’a forcé à reculer pendant une grande partie de la seconde mi-temps alors qu’il se précipitait vers l’avant à la recherche d’un égaliseur.

Ben Brereton, l’attaquant d’origine anglaise qui a remplacé Alexis Sanchez à la mi-temps, a frappé la barre d’une tête en boucle et Ederson a effectué au moins deux bons arrêts.

Mais les Chiliens, vainqueurs en 2015 et 2016, n’ont pas pu marquer le but et se sont effondrés.

Pérou battre Paraguay 4-3 aux tirs au but dans le match de tournoi le plus excitant à ce jour.

Le match s’était terminé 3-3 après un match acharné qui comprenait des cartons rouges aux joueurs clés des deux équipes et deux buts de l’italien Gianluca Lapadula pour le Pérou.

Le moment décisif est venu après que le gardien péruvien Pedro Gallese ait refusé Alberto Espinola lors de la fusillade. Miguel Trauco a ensuite converti son coup de pied pour remettre les finalistes de la Copa America 2019 en lice.

Daniel Martinez et Braian Samudio avaient également manqué pour le Paraguay. Santiago Ormeo et Christian Cueva ont été repoussés par le Paraguayen Antony Silva.

Les joueurs péruviens célèbrent leur victoire en quart de finale de la Copa America contre le Paraguay



Le Paraguay a ouvert le score à la 11e minute avec Gustavo Gomez tirant dans un filet vide d’un corner.

Lapadula a marqué son premier but du match à la 21e minute à bout portant avec une passe décisive de l’ancien prêteur de Watford Andre Carrillo.

Il en a ajouté un autre à la 40e minute avec un tir croisé du flanc gauche après que les défenseurs paraguayens se soient arrêtés pour se plaindre d’une faute.

Le Pérou semblait certain d’avancer après avoir pris l’avantage et le défenseur paraguayen Gomez a été expulsé dans le temps additionnel pour avoir écopé d’un deuxième carton jaune.

Mais le Paraguay a bien commencé la seconde mi-temps et a tout de même réussi à mettre la pression sur le Pérou. Junior Alonso a égalisé le score à la 54e minute après avoir tiré le ballon devant Gallese d’un autre coin.

Le Péruvien Yoshimar Yotun a ensuite frustré leurs efforts avec un but du bord de la surface à 10 minutes de la fin après que le ballon ait dévié sur un défenseur paraguayen – mais d’autres rebondissements étaient à venir.

Cinq minutes plus tard, l’attaquant péruvien Andre Carrillo a également reçu son deuxième jaune alors que les deux équipes sont devenues 10 contre 10.

Le Paraguay, qui lance désormais tout sur le Pérou, a arraché un but à bout portant du remplaçant Gabriel Avalos, qui n’était entré que huit minutes auparavant, pour égaliser le match et l’envoyer aux tirs au but.