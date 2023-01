Quart de finale de l’Open d’Australie : Andrey Rublev contre Novak Djokovic – en direct

Premier set : Rublev *0-1 Djokovic (*indique le prochain serveur) Djokovic, sa cuisse gauche fortement attachée une fois de plus, tire de gros premiers services à tenir. Rublev offre une certaine menace au deuxième service, en particulier avec un coup droit gagnant féroce sur le terrain.

Tête à tête: Djokovic mène Rublev 2-1 lors de leurs trois rencontres précédentes, après avoir battu Rublev deux fois sur des terrains durs lors de la finale de l’ATP – mais le Russe peut se réjouir d’une victoire lors de la finale de Belgrade l’an dernier. Certes, c’était sur terre battue et Djokovic n’était pas au top de sa forme – mais Rublev a remporté le dernier set 6-0, le seul joueur autre que Rafa Nadal à avoir bagel le grand Nolé au cours des cinq dernières années.

Voici Tumaini Carayol lors du quart de finale du tableau féminin de mercredi, où Magda Linette a poursuivi sa course inattendue :

il y a 35 mois 03.21 HNE Préambule

Andrey Rublev n’est tête de série qu’une place en dessous de Novak Djokovic, mais cela sous-estime plutôt l’ampleur de sa tâche aujourd’hui. Le Russe a une fiche de 0-6 en quart de finale du Grand Chelem, perdant cinq de ces matches en deux sets. Il a le jeu complet pour aller plus loin, mais il sera difficile de surmonter cet obstacle aujourd’hui contre un homme qui poursuit l’histoire.

Djokovic est à une victoire d’égaler la série de 26 victoires d’Andre Agassi à Melbourne, et le favori pour décrocher un 10e Open d’Australie à peine croyable cette semaine. Il a mis un certain temps à passer à la vitesse supérieure cette année, retenu par une blessure aux ischio-jambiers au début, mais après avoir envoyé Alex De Minaur de manière impitoyable, il est sans aucun doute l’homme à battre.

Le jeu commence sous peu, alors installez-vous confortablement et suivez ici – et vous pouvez me contacter par e-mail ou sur Twitter.