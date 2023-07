Quart de finale de la Gold Cup : aperçu des États-Unis contre le Canada

Comme prévu, l’USMNT a terminé en tête du groupe A. Il est maintenant temps pour le quart de finale de la Gold Cup. Tout peut arriver dans les huitièmes de finale des tournois internationaux de football. Il n’y a pas de place pour l’erreur.

C’est quelque chose que les États-Unis doivent garder à l’esprit alors qu’ils se préparent à affronter une équipe canadienne qu’ils viennent de battre plus tôt ce mois-ci.

L’USMNT en phase de groupes

Alors que les États-Unis ont terminé en tête du groupe A pour réserver leur place en quart de finale de la Gold Cup, il y a eu des moments de doute. Ils ont ouvert le tournoi avec un décevant match nul 1-1 contre une équipe jamaïcaine qui n’avait pas gagné de match depuis un moment.

Ils l’ont suivi avec une raclée attendue des nouveaux arrivants de Saint-Kitts-et-Nevis. Cela signifiait qu’avant le dernier match contre Trinité-et-Tobago, la première place du groupe se résumerait probablement à la différence de buts.

Les États-Unis n’ont pas déçu contre les Socca Warriors, les battant haut la main par un score de 6-0. De nombreux fans américains n’ont pas tardé à souligner que depuis leur défaite contre Trinité-et-Tobago pour manquer la Coupe du monde 2018, les États-Unis les ont battus les trois fois où ils ont joué. Les scores étaient de 6-0 en 2019, 7-0 en 2021 et 6-0 à nouveau en 2023.

Jesus Ferreira a fait la une des journaux, bons et mauvais. Contre Trinité-et-Tobago, il est devenu le deuxième joueur américain à réussir un triplé lors de matchs consécutifs (l’autre étant Landon Donovan). Ferreira compte désormais 14 buts en 21 matches internationaux. Mais le coup sur lui est qu’ils sont tous venus contre l’opposition de la CONCACAF. Non seulement cela, mais contre les vairons de la CONCACAF comme Saint-Kitts-et-Nevis, la Grenade et Trinité-et-Tobago.

Le Canada en phase de groupes

Le Canada a réservé sa place dans les quarts de finale de la Gold Cup en terminant deuxième du groupe D. Les choses n’ont cependant pas si bien commencé pour eux.

Ils ont obtenu un rare match à domicile pour ouvrir le tournoi contre la Guadeloupe, mais l’ont gaspillé dans un match nul 2-2. Ils ont enchaîné avec un match nul 0-0 contre le Guatemala à Houston. Et avec leur vie de tournoi en jeu contre Cuba, ils ont remporté une victoire 4-2.

Bien qu’ils se soient qualifiés pour la Coupe du monde 2022 (leur première apparition depuis 1986) et qu’ils soient l’un des trois coorganisateurs de la Coupe du monde 2026, le soccer canadien n’est pas en forme en ce moment.

Après leur défaite 2-0 contre les États-Unis lors de la finale de la Ligue des Nations le mois dernier, le gérant John Herdman a déclaré que Canada Soccer ne prenait pas la Coupe du monde au sérieux.

Ses commentaires visaient peut-être à amener la fédération à faire mieux, mais il semble qu’ils aient eu l’effet inverse. Quelques jours plus tard, des rapports de TSN ont fait surface suggérant que la fédération nationale de football envisageait de déposer un dossier de mise en faillite.

Ces problèmes hors du terrain valent certainement la peine d’être surveillés alors que les Rouges se préparent à affronter les États-Unis à Cincinnati.

Autres notes:

Le match des quarts de finale de la Gold Cup de dimanche entre les États-Unis et le Canada est prévu pour un coup d’envoi à 20 h HE et sera diffusé en anglais sur FS1 et en espagnol sur Univision et TUDN. Le match de dimanche contre le Canada sera la quatrième visite de l’USMNT à Cincinnati en autant d’années. En 2019, ils ont disputé un match amical contre le Venezuela au stade Nippert. Depuis lors, ils ont disputé un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Mexique en 2021 et un match amical contre le Maroc en 2022, tous deux au TQL Stadium.

Crédit photo : IMAGO / Agencia-MexSport