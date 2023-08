Quart de finale de la Durand Cup 2023 : Mumbai City FC et Mohun Bagan SG en finale avant la finale

Le sacré Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK), de la ville folle de football, est prêt à assister à un autre match de football à succès, lorsque le vainqueur en titre de la Super League indienne (ISL), le Mumbai City FC (MCFC), affrontera l’équipe locale Mohun Bagan Super Giant. (MBSG) lors du quatrième et dernier quart de finale de la 132ème Coupe Durand.

Le MBSG, formé à Juan Ferrando, a dû traverser quelques moments d’anxiété avant de confirmer sa place dans les huitièmes de finale, mais les fans sont fondés à croire qu’ils en ont fait assez dans le tournoi pour mériter leur place dans les huitièmes de finale.

Ferrando, avec deux matchs de Coupe AFC en tête, a semblé déjoué par Carles Cuadrat de l’Emami East Bengal dans le derby de Calcutta, mais leurs performances contre l’armée du Bangladesh et le Punjab FC, leurs deux autres adversaires n’ont laissé aucun doute sur la qualité et la profondeur qu’ils possédaient en tant que de côté. Ils ont suivi le derby avec deux victoires tout à fait professionnelles lors de leurs matchs de Coupe de l’AFC et la dernière recrue offensive, Jason Cummings, semble également s’être installée maintenant.

Voici comment Juan Ferrando a résumé les choses lors des conversations d’avant-match : « Le Mumbai City FC se prépare pour la Ligue des champions de l’AFC et nous nous préparons pour la Coupe de l’AFC. Donc pour les deux équipes, ce match sera un bon match d’entraînement. Mumbai est un adversaire difficile. Ils ont de bons ailiers avec Chhangte, Bipin, Mehtab et Akash. Ils ont aussi de bons étrangers comme Greg Stuart. Mais même notre équipe a joué deux matches consécutifs et elle est prête et demain ce sera un bon match. Nous ferons de notre mieux pour gagner. Mais avant de jouer, je voudrais mentionner que Mumbai a bénéficié d’une pause de dix jours et que nous n’avons que trois jours avant ce match.

Le capitaine du MBSG, Subhashish Bose, a également reconnu la force de ses adversaires ainsi que certaines faiblesses de sa propre équipe lorsqu’il a déclaré : « Cette fois, en tant que capitaine, je veux que le match se déroule en notre faveur. Lors des deux derniers matches, nous avons marqué 6 buts, dont même deux clubs étrangers. Mais oui, nous avons concédé. Notre milieu de terrain doit être compact demain si nous ne voulons pas encaisser de buts demain afin de réduire la pression sur la ligne de défense.

Analysant plus en détail le match, il a déclaré : « Le plus important, c’est que Cummings et Sadiku ont marqué des buts. Mumbai a de bons ailiers même si nous aussi avons de bons ailiers qui ont brillamment joué contre Dhaka Abahani. L’équipe de Mumbai est bonne sur coups de pied arrêtés. Mais ils comportent certainement des failles que nos coachs et analystes vidéo ont soulignées. Nous jouerons demain selon le planning de nos entraîneurs. Mais nous voulons définitivement nous donner à 100 % demain et gagner le match.

Les Islanders sont bien sûr également l’unité la plus entraînée et la mieux établie au pays, avec Des Buckingham désormais fermement aux commandes et le noyau de l’équipe jouant désormais avec beaucoup de cohésion et de compréhension. Sans parler de la qualité de l’équipe qui regorge des meilleurs footballeurs indiens et de solides recrues étrangères, comme l’ont également mentionné l’entraîneur et le capitaine du MSSG.

Des Buckingham était toujours aussi calme et confiant à la veille du match, déclarant entre autres : « Pour nous, il ne s’agissait pas de recommencer cette année. Il s’agissait de reconnaître une grande partie du bon travail qui a certainement été réalisé et présenté la saison dernière et d’en emporter une grande partie avec nous cette année. Il s’agit désormais de poursuivre ce qui nous permettra d’évoluer et de nous améliorer. Lors des trois matchs que nous avons disputés en Coupe Durand, nous avons essayé pas mal de choses différentes. Nous avons eu l’occasion d’observer différents joueurs et différentes manières de faire certaines choses. C’est un bon début, mais c’est tout. Je suis donc très content de là où nous en sommes en ce moment et j’ai très hâte de voir ce qui va arriver.

Akash Mishra, leur nouvelle recrue indienne des poids lourds, a également pris la parole : « Je pense que ce sera bien de jouer contre Mohun Bagan, mais comme l’a dit l’entraîneur, la chose la plus importante est que nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et sur la façon dont nous voulons jouer. Et je pense que c’est la chose la plus importante. Nous essayons donc de nous concentrer davantage sur nous-mêmes, pas sur l’opposition, donc nous essaierons de jouer notre style de football et nous essaierons de faire les choses que l’entraîneur veut sur le terrain et d’être positifs.

Ils auront certainement besoin de toute la positivité avec la perspective d’une foule locale extrêmement unilatérale et bruyante qui devrait encourager son équipe à chaque minute. Toutes les routes de Calcutta mèneront en effet au VYBK dimanche soir, avec un concours attendu.

Vous pouvez regarder la couverture EN DIRECT du quatrième quart de finale de la 132e Coupe Durand sur la chaîne Sony Ten 1 ainsi que la diffusion en direct sur SonyLIV.