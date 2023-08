Quart de finale de la Coupe Durand 2023 : éliminations à élimination directe du NorthEast United FC et de l’armée indienne

Il est temps pour les 132e huitièmes de finale de la Coupe Durand et le premier quart de finale entre l’équipe locale du NorthEast United FC (NEUFC) et l’équipe de football de l’armée indienne (IAFT), devrait débuter ici au stade athlétique Indira Gandhi jeudi. .

Les Highlanders ont été impressionnants et invaincus jusqu’à présent lors de leur 132e campagne de l’IndianOil Durand Cup, s’en sortant extrêmement bien pour terminer deuxième, uniquement à la différence de buts, dans le groupe D derrière le FC Goa. Ils ont marqué neuf buts et en ont encaissé trois, dont deux lors de leur match nul 2-2 contre les Gaurs. Le meneur de jeu et capitaine français Romain Philippoteux et le jeune attaquant Parthib Gogoi ont été particulièrement impressionnants, ce dernier avec quatre buts à son actif, dont le premier triplé du tournoi.

L’entraîneur-chef espagnol Juan Pedro Ben Ali n’était cependant pas d’humeur à prendre ses adversaires des quarts de finale à la légère, déclarant avant le match : « L’Indian Army FT est très bonne. Ils étaient en tête du classement et étaient invaincus. C’est une équipe forte physiquement, capable de courir sans relâche et d’avoir une défense solide comme le roc, ne concédant qu’une seule fois. Nous devons être à notre meilleur niveau pour atteindre les demi-finales. »

C’est un fait que l’IAFT est également restée invaincue dans le tournoi et a été très déterminée dans sa campagne. Ils seront également probablement au complet en quarts de finale avec des joueurs clés comme l’attaquant Liton Sil de retour après suspension et joueront également avec beaucoup de fierté.

Anthony Ramesh, leur entraîneur, a déclaré après l’entraînement d’avant-match : « Demain, nous allons jouer les quarts de finale contre North East United. Nous ferons de notre mieux contre une équipe expérimentée. Nous avons préparé dur pour le match de demain. Nous jouerons le meilleur football et veillerons à gagner le match.

L’équipe locale, grâce à ses prouesses en matière de buts démontrées dans ce tournoi, entre clairement dans le match en tant que favorite, mais autrement, il n’y a pas grand-chose qui les sépare et on peut s’attendre à un match de football très compétitif et divertissant.

Vous pouvez regarder la couverture EN DIRECT du 132e Coupe Durand 2023 sur les chaînes Sony Sports Ten 2 ainsi qu’en livestream sur SonyLIV.