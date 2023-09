Qu’arrivera-t-il aux races croisées à mesure que l’interdiction des chiens American XL Bully sera introduite ?

Le PREMIER ministre Rishi Sunak a révélé que les chiens américains XL Bully seraient interdits au Royaume-Uni d’ici la fin de l’année après une série d’attaques brutales.

Le Premier ministre a annoncé vendredi que la race « agressive » serait interdite en vertu de la loi sur les chiens dangereux.

Rishi Sunak a révélé que les chiens américains XL Bully seraient interdits d’ici la fin de l’année Crédit : EPA

Une fois la loi officiellement modifiée, posséder, élever, offrir ou vendre un American XL Bully constituera une infraction. Crédit : Alay

La confirmation de l’interdiction intervient après que la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a révélé qu’elle souhaitait interdire la race.

M. Sunak s’est manifesté pour expliquer qu’il partageait « l’horreur » du pays après la diffusion de plusieurs vidéos montrant des mutilations violentes comprenant des attaques contre des enfants.

Le Premier ministre a déclaré dans une vidéo publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « Ces chiens sont dangereux et je tiens à rassurer le public, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. »

Suella Braverman a demandé des conseils urgents sur la race à la suite d’une autre attaque contre un enfant survenue le 9 septembre 2023.

Écrivant sur les réseaux sociaux après l’incident, Braverman a déclaré : « C’est épouvantable. Il s’agit d’un danger évident et mortel pour nos communautés, en particulier pour les enfants. Nous ne pouvons pas continuer ainsi.

« J’ai demandé des conseils urgents pour les interdire. »

Suite à l’interdiction prévue, après que la loi aura été officiellement modifiée, posséder, élever, offrir ou vendre un American XL Bully constituera une infraction.

Les ministres visent à gérer en toute sécurité la population existante de la race canine et introduiront une période de transition.

Les propriétaires d’American XL Bully qui ne se manifestent pas pendant cette période commettent une infraction pénale s’il s’avère qu’ils détiennent de tels animaux.

Le Sun comprend que les intimidateurs XL existants bénéficieront d’une amnistie, à l’instar de l’interdiction des pitbulls de 1991.

Mais il est probable qu’ils devront porter une muselière et rester en laisse à tout moment en public.

Comme la race est sur le point d’être ajoutée à la liste des interdictions – qui comprend actuellement les Pit Bull Terriers, les Tosas japonais, les Dogo Argentinos et les Fila Brasileiros – si quelqu’un est surpris en possession d’un chien, le chien peut être emmené même s’il l’a été. Je n’ai rien fait de dangereux.

Selon le site Internet du gouvernement, la police n’a pas besoin d’un mandat pour emmener le chien, sauf si c’est dans un lieu privé.

Si le chien est emmené par la police, il sera jugé par un expert canin du conseil pour déterminer s’il « est ou pourrait être un danger pour le public » – il sera alors soit rendu au propriétaire, soit gardé dans un chenil.

Un propriétaire doit alors prouver que son chien n’est pas une race interdite pour qu’il lui soit restitué.

Commentant la nouvelle interdiction, Lord Baker, l’ancien ministre de l’Intérieur qui a introduit la Loi sur les chiens dangereux en 1991, a déclaré à LBC : « Je soutiens fermement ce que le Premier ministre a dit.

« Cela devrait être fait presque immédiatement car il s’agit d’une race très dangereuse et elle a en fait tué des enfants et attaqué d’autres personnes, et je n’accepte pas l’opinion du Kennel Club et de la RSPCA selon laquelle les races ne devraient pas être interdites.

« Ce chien est en fait élevé pour se battre et être agressif. Il a déjà fait suffisamment de dégâts et le Premier ministre a tout à fait raison de l’ajouter. »

Cela survient après qu’un homme a perdu la vie le 14 septembre à Stonall, dans le Staffordshire, après que deux suspects américains XL Bully l’ont mutilé près d’une école primaire.

Il a subi des blessures catastrophiques lorsque deux chiens de l’enfer ont bondi par la fenêtre d’un voisin avant de sauter à travers une haie.

Dans des scènes héroïques, des membres du public se sont attaqués à l’un des chiens après l’attaque, l’autre chien étant finalement enfermé dans l’appartement du propriétaire.

Un témoin a déclaré au Sun : « Je l’ai vu. C’était tellement horrible que je peux à peine en parler – mais il a été mutilé à mort et c’était tout simplement horrible.

Le Premier ministre a déclaré aujourd’hui : « Il est clair qu’il ne s’agit pas d’une poignée de chiens mal dressés, c’est d’un comportement qui ne peut pas durer ».

Quatre enfants ont également été attaqués par les chiens de leur famille, dont un XL Bully, pendant deux jours la semaine dernière.

L’horreur, qui a vu un enfant de deux ans sauvagement, s’est produite les 8 et 9 septembre dans le sud du Yorkshire.

Il semblerait que le tout-petit ait été la plus jeune victime lorsque l’animal domestique s’est lancé dans une frénésie terrifiante.

Les flics disent qu’une fille de 15 ans a été transportée à l’hôpital après que son XL Bully lui ait été lancé.

La police du South Yorkshire a déclaré : « À l’échelle nationale et dans le South Yorkshire, nous constatons une augmentation des incidents dangereux impliquant des chiens et de la gravité du risque qu’ils représentent pour les membres du public. »

Les tyrans américains sont responsables de 73 % des décès liés aux chiens au Royaume-Uni depuis 2022, mais ne représentent qu’un infime pourcentage de la population canine totale.

Les Britanniques sont 270 fois plus susceptibles d’être tués par les Bullys américains que par toute autre race, selon Bully Watch UK.

Le groupe de campagne a également documenté plus de 350 attaques de cette race rien qu’en 2023.