Qu’arrivera-t-il au seul siège du GOP House dans le nord de l’ABQ ?

26 octobre — Note de l’éditeur : ceci fait partie d’une série d’articles que le Journal écrit sur les élections législatives d’État compétitives lors des élections générales de 2024.

Financièrement, c’est une course au coude à coude pour décrocher un siège à la Chambre des représentants du nord d’Albuquerque. Politiquement? Ce sera aux électeurs de décider.

Le seul siège républicain à la Chambre des représentants dans la ville est à gagner cette année, après que le représentant Bill Rehm, qui occupait ce siège depuis 2006, ait pris sa retraite.

La démocrate Vicky Estrada-Bustillo et la républicaine Nicole Chavez sont les deux candidates en lice pour le siège du district 31 aux portes ouvertes.

Le district englobe le nord-est d’Albuquerque, s’étendant plus ou moins d’Elena au Paseo del Norte et comprend également des sections de la communauté Tanoan.

Chavez se décrit comme une républicaine modérée et connaît personnellement l’impact de la criminalité au Nouveau-Mexique ; son fils a été tué dans une fusillade en 2015.

Estrada-Bustillo a déclaré qu’elle est profondément enracinée dans la communauté de Northeast Heights et qu’elle possède une expérience en gestion des ressources naturelles qui lui a appris à résoudre des problèmes complexes.

Le Journal a interviewé les deux candidats pour avoir un aperçu de la course.

Rouge ou bleu ?

Chavez a déclaré que lorsqu’elle fait du porte-à-porte, elle voit des gens ayant des valeurs conservatrices, même si le redécoupage a rendu la zone moins rouge. Elle a déclaré qu’il était important de maintenir une présence républicaine représentant Albuquerque au Roundhouse.

« Je ne pense pas que nous ayons besoin d’une délégation démocrate unilatérale qui couvre uniquement l’ensemble du comté de Bernalillo », a-t-elle déclaré.

Estrada-Bustillo a déclaré que beaucoup de gens se sentent non représentés dans le district 31. Elle a déclaré que les gens veulent une solution aux problèmes qui travaillera au-delà des lignes de parti.

« Je pense que c’est beaucoup plus important pour eux que l’affiliation à un parti parce que je pense qu’ils en ont assez des extrêmes », a-t-elle déclaré.

Lutter contre la criminalité

Les deux candidats ont déclaré que la criminalité et la sécurité publique faisaient partie de leurs principales priorités, ainsi que les soins de santé et l’éducation. Ils proposent cependant différentes solutions pour aborder les problèmes.

Concernant la criminalité, Chavez a déclaré que l’État devait demander des comptes aux criminels. Elle a déclaré que l’État devait améliorer la mise en liberté sous caution et mettre fin à la capture et à la remise en liberté. Elle a également déclaré qu’elle souhaitait des sanctions plus sévères pour les récidivistes violents.

« Lorsque nous ne les tenons pas responsables, leur comportement devient de plus en plus dangereux, et je pense que c’est ce à quoi nous assistons », a déclaré Chavez.

Elle a ajouté que l’éducation, la formation professionnelle et professionnelle devraient être obligatoires pour les personnes incarcérées.

Estrada-Bustillo a également déclaré que l’État devait s’attaquer au problème des portes tournantes, mais qu’il devait y parvenir en investissant plus d’argent dans les tribunaux, en améliorant le recrutement et la rétention des policiers et en veillant à ce que les juges appliquent des peines plus sévères.

Cependant, elle a déclaré que plus de temps en prison ne dissuadait pas les criminels. Elle a déclaré que l’État avait besoin de systèmes de prévention et de réhabilitation des toxicomanes.

« Nous ne pouvons pas nous en sortir en incarcérant », a déclaré Estrada-Bustillo.

Polémique de campagne

Un détail de la campagne de Chavez qui a retenu l’attention est son niveau d’éducation. Dans les questionnaires précédents du Journal – en 2022 et plus tôt cette année pour les élections primaires – Chavez a indiqué que sa formation était un baccalauréat en administration des affaires. Cependant, dans le questionnaire du Journal pour les élections générales de 2024, elle a déclaré qu’elle poursuivait toujours ses études.

L’écrivain d’opinion néo-mexicain de Santa Fe, Milan Simonich, a souligné l’erreur dans une chronique au début du mois, la qualifiant de mensonge dans une course très médiatisée à la Chambre.

Chavez a déclaré au Journal qu’elle prévoyait auparavant qu’elle obtiendrait son diplôme en septembre 2024, mais qu’elle avait dû reporter ses derniers cours à un autre semestre en raison de son travail à temps plein et de sa campagne électorale.

« Je voulais donc m’assurer d’avoir corrigé cela moi-même et d’être totalement honnête », a-t-elle déclaré.

Estrada-Bustillo a déclaré que ce n’était pas une mince affaire de mentir sur l’éducation, soulevant également une accusation aggravée de CFA contre Chavez qu’Estrada-Bustillo prétend que son adversaire « a minimisé ».

« Le caractère compte, et je sais que je veux un représentant sur lequel je peux compter pour dire la vérité », a-t-elle déclaré.

Collecte de fonds

Estrada-Bustillo et Chavez sont au coude à coude dans leurs efforts de collecte de fonds, ayant tous deux récolté environ 183 000 $ jeudi.

La provenance de leur argent diffère. Chávez dispose d’une majorité de ses fonds provenant de particuliers et d’autres candidats ou titulaires de fonctions, tandis qu’Estrada-Bustillo a près de la moitié de sa collection provenant de comités politiques.

Le comité d’action politique de la campagne républicaine de la Maison du Nouveau-Mexique est le principal donateur de Chavez, avec elle-même, avec 26 590 dollars de contributions. Rehm – qui retire le siège pour lequel Chavez se bat – a également envoyé 5 500 $ à Chavez.

Parmi les autres donateurs notables figurent des entreprises pétrolières et gazières, comme Chevron, Marathon Oil, Devon Energy, Murphy Petroleum et Jalapeno Corp.

Pour Estrada-Bustillo, c’est le Speaker Fund, un comité de campagne législative démocrate, qui a envoyé le plus de dons, totalisant près de 62 000 dollars, et un grand nombre de démocrates ont également contribué à la campagne d’Estrada-Bustillo.

Parmi les autres principaux donateurs figurent les syndicats locaux, comme la Fédération des enseignants d’Albuquerque et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité.