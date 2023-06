Qu’arrive-t-il aux terres agricoles du Canada?

Le gouvernement de l’Ontario abandonne des parties de la Ceinture de verdure pour le développement, invoquant la crise du logement dans la province.

Mais le mois dernier, un groupe d’agriculteurs a produit un déclaration conjointe qui a effectivement stoppé une proposition du projet de loi 97 qui aurait permis de nouveaux types de développement résidentiel et urbain sur des terres agricoles de choix.

« L’Ontario possède certaines des terres agricoles les plus riches et les plus fertiles du Canada et ces changements de politique mettent en grand danger la durabilité de ces terres et du système alimentaire qu’elles fournissent », indique le communiqué.

Peggy Brekveld, la première signataire de la déclaration conjointe et présidente de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario (OFA), critique depuis longtemps le développement des terres agricoles.

Dans un tribune pour le Toronto Star l’an dernier, elle a cité des statistiques du Recensement de l’agriculture sur la diminution rapide des terres agricoles du pays, y compris le fait que l’Ontario perd en moyenne neuf fermes familiales par semaine.

En utilisant la même formule, on peut dire que le Canada a perdu l’équivalent de sept petites fermes par jour pendant 20 ans.

Les terres arables, c’est-à-dire les terres propices aux cultures, sont une ressource limitée au Canada. Selon le Recensement de l’agriculture, chaque province a connu des décennies de déclin de la superficie agricole totale.

Au niveau national, le total zone signalée a diminué de 8 % au cours des deux dernières décennies, passant de 68 millions d’hectares en 2001 à 62 millions en 2021.

Mais le développement urbain explique-t-il à lui seul les millions d’hectares que les agriculteurs canadiens perdent?

CBC News a compilé les données dans six graphiques pour montrer ce qui arrive réellement à cette ressource nationale inestimable et ce que cela signifie pour l’avenir.

La récente déclaration conjointe de l’OFA s’opposait spécifiquement à de nouveaux types de développement domiciliaire dans les « zones agricoles de choix ». Ces zones sont classées, par l’Inventaire des terres du Canada, comme ayant des sols avec « des limitations modérées à nulles pour l’agriculture ».

Mais le Recensement de l’agriculture ne peut rendre compte de la qualité du sol. Il s’agit d’un sondage volontaire qui demande aux agriculteurs de s’auto-classifier et de rendre compte de la superficie de leurs exploitations, laissant place à l’erreur humaine.

D’autres ensembles de données brossent un tableau légèrement différent du paysage agricole canadien. Mais la tendance à la baisse reste nette.

À l’aide de diverses méthodes, y compris l’analyse géospatiale, des chercheurs d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) ont calculé que la superficie du Canada qu’ils classent comme « terres cultivées » était de 46 millions d’hectares en 2021, en baisse de 7 % par rapport à 50 millions d’hectares, en 2001.

Raisons de conversion

Les villes du Canada sont responsables de la majorité des terres arables converties en établissements urbains.

Des rapports de Statistique Canada comparant les enquêtes de 1971 à 2011 ont montré qu’environ 642 100 hectares de terres agricoles ont été perdus au profit de nouveaux établissements autour des plus grandes régions métropolitaines du Canada.

La plus grande conversion de terres arables en colonies s’est produite dans la région du Golden Horseshoe autour de Toronto.

Au cours de cette période de 40 ans, 85 % de tous les établissements urbains du Golden Horseshoe ont été construits sur des terres agricoles autrefois de première qualité.

En revanche, beaucoup moins de terres de premier choix ont été perdues autour des villes de la Colombie-Britannique, en partie grâce aux protections foncières provinciales introduites en 1973. Mais ce qui a été perdu représentait tout de même 26 % des terres de premier choix disponibles en Colombie-Britannique à l’origine.

Darrel Cerkowniak, physicien à Agriculture et Agroalimentaire Canada, a déclaré que certaines conversions sont plus difficiles à prendre en compte.

Par exemple, lorsque les agriculteurs effectuent des rotations de cultures, les terres boisées autrefois utilisées pour le pâturage peuvent être déclarées uniquement comme forêt au recensement. De même, le recensement n’aide pas à identifier spécifiquement les terres qui ont déjà été louées à la Couronne, adoptées par des parcs publics ou cédées à des terres visées par un traité.

Certaines terres arables, selon AAC, pourraient également être abandonnées ou être inondées ou renaturalisées.

Pourtant, la conversion des terres ne représente qu’une fraction de la perte déclarée. Certains agriculteurs disent qu’un autre facteur pourrait être responsable.

La question de la consolidation

Parallèlement au déclin de la superficie agricole, la plupart des provinces ont connu un déclin encore plus rapide du nombre de fermes individuelles — une baisse de 23 % au cours de la période de 20 ans.

Au cours de la même période, la taille des exploitations a augmenté. En 2001, la ferme canadienne moyenne avait une superficie de 274 hectares; ce nombre a atteint 327 hectares en 2021.

Selon la nouvelle moyenne, on peut dire que le Canada a perdu l’équivalent de trois fermes entières par jour pendant 20 ans.

Les données du recensement montrent que les agriculteurs transforment une plus grande partie de leurs jachères, pâturages et « autres » terres en production. Cela signifie que moins d’agriculteurs exploitent de manière plus approfondie une plus grande partie des terres agricoles en diminution.

Selon un rapport du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), ce qui reste des terres agricoles canadiennes se concentre entre les mains de des entreprises de plus en plus grandes .

Cette concentration est la plus spectaculaire dans les provinces des Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta), qui représentent 70 % des terres agricoles du pays.

En 2016, les fermes géantes des Prairies de plus de 2 000 hectares – seulement 6 % de l’ensemble des fermes – possédaient près du tiers de toutes les terres agricoles et rapportaient un tiers de tous les revenus et revenus nets.

Nettie Wiebe, professeure d’éthique à l’Université de la Saskatchewan et agricultrice biologique « profondément enracinée » dans les Prairies, a déclaré que beaucoup de terres dans sa région disparaissaient sous l’étalement urbain. Mais l’augmentation de la propriété des investisseurs peut expliquer pourquoi de moins en moins de terres agricoles sont déclarées.

Le recensement « n’atterrit pas sur le bureau de la personne qui remplit la capacité de production réelle », a déclaré Wiebe, « [but] plutôt dans un bureau d’entreprise à Toronto, où cela fait partie d’un portefeuille d’investissement. »

Les terres agricoles sont devenues exponentiellement plus chères en raison des faibles taux d’intérêt et de la spéculation et de la concurrence accrues. Un rapport de Financement agricole Canada (FAC), une société d’État qui surveille les ventes de terres, a montré que le prix moyen à l’hectare a quadruplé en 20 ans.

« La propriété foncière équitable est remplacée par un contrôle concentré des terres agricoles », indique le rapport du CCPA. « L’accès aux terres agricoles est de plus en plus difficile, étouffant ainsi la possibilité de faire de l’agriculture un choix de carrière pour les jeunes Canadiens.

Des prix plus élevés et une population vieillissante signifient que la terre passe à une propriété plus passive, dit Wiebe.

« [Corporate investors] vous n’avez pas à vous soucier de la question : ‘Allez-vous réellement pouvoir cultiver suffisamment de blé sur cette acre, ou allez-vous réellement pouvoir faire paître suffisamment de bétail sur ce pâturage pour pouvoir réellement effectuer les paiements ?' » « Ils n’ont pas à s’inquiéter de cela, car c’est plus spéculatif que cela – et leur bien-être financier n’est pas déterminé par leur capacité de production. »

Wiebe a déclaré que la consolidation et les pratiques agricoles intensives dégraderaient en fait les terres arables au-delà du point d’utilisation.

« Nous n’allons tout simplement plus pouvoir déverser autant de produits chimiques dans la terre et en extraire autant de produits sans payer un prix écologique à plus long terme », a-t-elle déclaré.

Le prix écologique

En plus de produire des aliments, l’agriculture contribue à ralentir le changement climatique en stockant du carbone dans la végétation et le sol. AAC affirme que 10 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada proviennent également de la production agricole et animale; à mesure que la production s’intensifie, il y a de moins en moins de terres agricoles disponibles pour absorber les émissions.

Lorsque les terres agricoles sont perdues pour s’étendre, il est peu probable qu’elles se rétablissent un jour. Entre autres effets, le « scellement » du sol dans le cadre du développement urbain réduit considérablement son potentiel de capture du carbone, d’absorption des eaux souterraines et de soutien de la faune.

Tout comme l’étalement urbain pousse dans les terres agricoles, les terres agricoles poussent dans les zones humides naturelles et les forêts. Les données d’AAC ont montré que les terres forestières sont devenues des terres cultivées beaucoup plus rapidement que les terres cultivées ne sont devenues des établissements urbains au cours des deux dernières décennies.

L’augmentation de la production sur moins de terres modifie également le prix, la variété et la durabilité des biens que les agriculteurs peuvent produire, a déclaré Wiebe.

Culturellement, a-t-elle soutenu, quelque chose d’aussi important est également perdu.

« La terre n’est pas seulement une ressource. C’est l’endroit où nous vivons. C’est là où nous sommes situés. C’est là où nous sommes enracinés. C’est notre quartier », a déclaré Wiebe.

Elle s’inquiète de la diminution de la terre et des changements qui l’accompagnent, mais elle reste optimiste.

« Nous avons beaucoup à apprendre, et nous avons beaucoup d’innovation et beaucoup de nouvelles choses à comprendre », a déclaré Wiebe. « Il me semble qu’il y a une génération de jeunes qui sont prêts à réfléchir de manière critique à cette direction. »