LE gouvernement chinois a été accusé de mener une politique de «génocide» culturel et ethnique contre la minorité ouïghoure.

La Chine affirme que des camps de prisonniers ont été créés pour lutter contre une menace terroriste présumée.

Qu’arrive-t-il aux musulmans ouïghours en Chine?

On estime qu’un million d’Ouïghours et d’autres groupes minoritaires sont détenus dans des camps de prisonniers chinois depuis 2015.

Les camps ont été créés sous l’administration du secrétaire général Xi Jinping comme moyen d’adhérer à «l’idéologie nationale».

Des personnes ont été soumises à la torture, à la stérilisation et à l’endoctrinement politique en plus du travail forcé dans le cadre d’une campagne d’assimilation brutale dans une région à majorité chinoise Han.

Qui sont les Ouïghours?

Les Ouïghours, ou Ouïghours, sont un groupe ethnique turc originaire d’Asie centrale et orientale.

Ils sont reconnus comme étant originaires de la région autonome ouïghoure du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine et officiellement reconnus comme l’une des 55 minorités ethniques de Chine.

Le gouvernement chinois ne les reconnaît que comme une minorité régionale dans une nation multiculturelle.

On estime que 80% des Ouïghours du Xinjiang vivent toujours dans le bassin du Tarim.

Les membres de ce groupe ethnique ne vivent pas seulement en Chine et peuvent également être trouvés au Kazakhstan, au Kirghizistan, en Ouzbékistan et en Turquie.

On estime qu’il y aurait environ 13,5 millions d’Ouïghours dans le monde.

La plupart des Ouïghours suivent l’islam, la majorité étant sunnites.

Pourquoi les musulmans ouïghours sont-ils visés?

Les critiques ont déclaré que la Chine mène une politique de génocide culturel et ethnique contre les Ouïghours.

Le gouvernement chinois maintient ses actions au Xinjiang comme des réponses justifiables à une menace d’extrémisme et de terrorisme.

Le traitement réservé par la Chine aux Ouïghours a été condamné par les États-Unis.

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo visait Chine sur sa politique envers les musulmans et les autres groupes ethniques dans son dernier discours avant que Joe Biden ne prenne la tête de la Maison Blanche.

Pompeo a déclaré que les actions de la région occidentale du Xinjiang constituaient «crimes contre l’humanité »et constitue un« génocide ».

Persécution chinoise des Ouïghours 2014 – Le gouvernement chinois commence à imposer des restrictions et des contrôles religieux, culturels et économiques 2015 – Le début de la détention des Ouïghours dans des camps de prisonniers, appelés «camps de rééducation» visant à changer la pensée politique des détenus, leur identité et leurs croyances religieuses. L’objectif des camps est d’assurer l’adhésion à l’idéologie du Parti communiste chinois 2017 – Un rapport de Human Rights Watch appelle à la fermeture des camps, disant: «Les agents du gouvernement chinois devraient immédiatement libérer les personnes détenues dans des centres illégaux d ‘« éducation politique »au Xinjiang et les fermer.» 2018 – Un rapport de la BBC News analyse les images satellite et affirme que des centaines de milliers d’Ouïghours ont été internés dans les camps 2019 – Un article du New York Times a rapporté que des groupes de défense des droits de l’homme et des militants ouïghours ont déclaré que le gouvernement chinois utilisait la technologie d’entreprises et de chercheurs américains pour collecter l’ADN des Ouïghours et constituait une base de données ADN pour pouvoir retrouver les Ouïghours qui résistaient. rééducation ». 2020 – Donald Trump signe la loi sur la politique des droits de l’homme ouïghoure qui autorise l’imposition de sanctions contre les responsables du gouvernement chinois responsables des camps de rééducation. La même année, le savant allemand Adrian Zenz a publié un rapport, « Stérilisations, DIU et contrôle des naissances obligatoire: la campagne du PCC pour supprimer les taux de natalité ouïghours au Xinjiang ». dispositifs contraceptifs, sous la menace d’être mis dans un camp 2021 – Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que le traitement des Ouïghours par la Chine équivalait à de la torture

Pompeo a déclaré dans un communiqué: «Après un examen attentif des faits disponibles, j’ai déterminé que depuis au moins mars 2017, la République populaire de Chine, sous la direction et le contrôle du Parti communiste chinois, a commis des crimes contre l’humanité contre la Les Ouïghours musulmans et autres membres de groupes minoritaires ethniques et religieux du Xinjiang.

«De plus, après un examen attentif des faits disponibles, j’ai déterminé que la RPC, sous la direction et le contrôle du PCC, a commis un génocide contre les Ouïghours à prédominance musulmane et d’autres groupes minoritaires ethniques et religieux du Xinjiang.

« Je crois que ce génocide est en cours et que nous assistons à la tentative systématique de destruction des Ouïghours par le parti-État chinois. »