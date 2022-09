Qu’arrive-t-il aux corgis de la reine Elizabeth ?

Les nombreux corgis appartenant à la reine Elizabeth II au cours de son règne de sept décennies étaient de petits monarques à fourrure à part entière, aussi emblématiques que ses chapeaux flamboyants et son sens de l’humour pervers. Au cours de sa vie, elle a eu plus de 30 chiens de berger accroupis, avec des noms comme Plover, Disco et Mint. Un groupe d’entre eux trottait devant elle partout où elle allait, dans ce que la princesse Diana a décrit un jour, peut-être pas si affectueusement, comme “un tapis en mouvement”.