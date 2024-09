Qu’arrive-t-il au corps lorsqu’il est exposé à des rayonnements radiofréquences ?

Une récente étude approfondie commandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a trouvé aucun lien concluant entre utilisation du téléphone portable et un risque accru de cancer du cerveau ou de la tête, y compris de gliome et de tumeurs des glandes salivaires.

Selon un communiqué, l’auteur principal Ken Karipidis a révélé : « Nous avons conclu que les preuves ne démontrent pas de lien entre les téléphones portables et le cancer du cerveau ou d’autres cancers de la tête et du cou. Même si l’utilisation des téléphones portables a explosé, les taux de tumeurs cérébrales sont restés stables. » Dirigée par l’Agence australienne de radioprotection et de sûreté nucléaire (Arpansa), l’étude a examiné plus de 5 000 études sur le sujet.

Il s’agit d’une avancée significative dans la mesure où les effets nocifs des ondes de radiofréquence émises par les téléphones portables sur le corps humain ont été largement débattus. Bien que cela puisse sembler une nouvelle rassurante pour les milliards de personnes qui utilisent leur téléphone quotidiennement, cela soulève une autre question importante : quels autres effets, le cas échéant, les ondes de radiofréquence (RF) émises par les téléphones portables ont-elles sur le corps humain ? Le Dr Jagadish Hiremath, intellectuel en santé publique, déclare à indianexpress.com : « Bien que la dernière étude commandée par l’OMS ne suggère aucun lien concluant entre l’utilisation du téléphone mobile et cancer du cerveauil est essentiel de reconnaître que le rayonnement RF peut interagir avec le corps humain de diverses manières, entraînant des effets subtils mais notables. Effets physiologiques potentiels de l’exposition aux radiofréquences au-delà du cancer Bien que le lien définitif entre les ondes RF et le risque de cancer reste incertain, une exposition prolongée à ces ondes a été associée à plusieurs autres effets physiologiques, selon le Dr Hiremath : Effets thermiques:L’effet le plus connu de l’exposition aux RF est l’échauffement des tissus. Lorsque vous maintenez votre téléphone près de votre tête pendant des périodes prolongées, les tissus de votre tête et de vos oreilles absorbent une partie de cette énergie, ce qui provoque une légère augmentation de la température. Bien que cette augmentation de température soit généralement minime et dans les limites de sécurité, une exposition prolongée et excessive pourrait potentiellement entraîner des dommages thermiques. Stress oxydatif: Il a été constaté que le rayonnement RF augmente stress oxydatif dans le corps. Ce déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants peut endommager les cellules et les tissus, ce qui peut contribuer au développement de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et les troubles neurodégénératifs au fil du temps.

Des recherches suggèrent que l’exposition aux rayonnements RF avant le coucher peut perturber les habitudes de sommeil (Source : Freepik) Troubles du sommeil:Les recherches suggèrent que l’exposition aux rayonnements RF avant le coucher peut perturber les habitudes de sommeil, affectant à la fois la qualité et la durée du sommeil. Cela peut se produire en raison de la suppression de la mélatonine, une hormone qui régule les cycles veille-sommeil, ou par son influence sur l’activité des ondes cérébrales. Fonction cognitive:Les effets des ondes RF sur la fonction cognitive ont montré des résultats mitigés dans les études. Bien que certaines recherches indiquent des impacts potentiels sur mémoirel’attention et le temps de réaction, d’autres études n’ont constaté aucun effet significatif. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier les effets à long terme de l’exposition aux RF sur la fonction cérébrale. Santé reproductive:Bien que les preuves soient encore limitées, certaines études suggèrent que les rayonnements RF pourraient affecter la fertilité masculine, impactant potentiellement le nombre et la motilité des spermatozoïdes. Minimiser les risques : précautions à prendre pour une utilisation plus sûre du téléphone portable Bien que les risques globaux pour la santé liés aux radiations des téléphones portables semblent faibles, suggère le Dr Hiremath, il est néanmoins sage d’adopter certaines mesures de précaution pour minimiser l’exposition potentielle. Utiliser les options mains libres : Utilisez un haut-parleur, un casque ou des écouteurs pour réduire la quantité de rayonnement RF absorbée par votre tête et votre cerveau. Limiter la durée de l’appel : Gardez les appels téléphoniques courts et faire des pauses lors de conversations plus longues. Texte au lieu de parler : L’envoi de SMS ou l’utilisation d’applications de messagerie instantanée peuvent réduire votre exposition aux ondes RF par rapport à passer des appels téléphoniques. Évitez de transporter votre téléphone dans votre poche : Transportez votre téléphone dans un sac ou un sac à main plutôt que dans votre poche pour réduire l’exposition de vos organes reproducteurs. Utilisez le mode avion ou éteignez votre téléphone la nuit : Cela peut aider à réduire l’exposition aux ondes RF pendant votre sommeil et potentiellement améliorer la qualité de votre sommeil.







