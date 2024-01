Qu’arrive-t-il à votre foie lorsque vous arrêtez de boire de l’alcool

Selon la mythologie grecque, Zeus aurait puni Prométhée pour avoir donné du feu aux humains. Il a enchaîné Prométhée et a demandé à un aigle de se régaler de son foie. Chaque nuit, le foie repoussait et chaque jour, l’aigle revenait pour son festin. En réalité, un foie peut-il vraiment repousser ?

Le foie est le plus grand organe interne du corps humain. Il est nécessaire à des centaines de processus corporels, notamment à la décomposition de toxines telles que l’alcool. Comme c’est le premier organe à « voir » l’alcool bu, il n’est pas surprenant qu’il soit le plus sensible aux effets de l’alcool. Cependant, d’autres organes, notamment le cerveau et le cœur, peuvent également être endommagés par une consommation excessive d’alcool à long terme.

En tant que spécialiste du foie, je rencontre quotidiennement des personnes atteintes d’une maladie du foie liée à l’alcool. C’est un spectre de la maladie allant de la dépôt de graisse dans le foie (foie gras) à la formation de cicatrices (cirrhose) et ne provoque généralement aucun symptôme jusqu’aux stades très avancés des dommages.

Au début, l’alcool graisse le foie. Cette graisse provoque une inflammation du foie. En réponse, il tente de se guérir, produisant du tissu cicatriciel. Si cela continue sans contrôle, le foie tout entier peut devenir un réseau de cicatrices avec de petits îlots de « bon » foie entre les deux – la cirrhose.

Aux stades avancés de la cirrhose, lorsque le foie est défaillant, les personnes peuvent jaunir (jaunisse), gonfler de liquide et devenir somnolentes et confuses. C’est grave et peut être fatal.

La plupart des personnes qui boivent régulièrement plus que la limite recommandée de 14 unités d’alcool par semaine (environ six pintes de bière de force normale [4% ABV] soit environ six en moyenne [175ml] verres de vin [14% ABV]) aura un foie gras. Une consommation excessive et à long terme d’alcool augmente le risque de développer cicatrices et cirrhose.

Bonnes nouvelles

Heureusement, il y a de bonnes nouvelles. Chez les personnes atteintes de stéatose hépatique, après seulement deux à trois semaines d’arrêt de l’alcool, le foie peut guérir, retrouver son apparence et fonctionner. aussi bon que neuf.

Chez les personnes présentant une inflammation du foie ou de légères cicatrices, même dans les sept jours suivant l’arrêt de l’alcool, on constate des réductions notables de l’activité hépatique. graisse, inflammation et cicatrices. Arrêter la consommation d’alcool pendant plusieurs mois permet au foie de guérir et de revenir à la normale.

Chez les gros buveurs présentant des cicatrices plus graves ou une insuffisance hépatique, l’arrêt de l’alcool pendant plusieurs années réduit le risque de aggravation de l’insuffisance hépatique et décès. Cependant, les personnes qui boivent beaucoup peuvent être physiquement dépendantes de l’alcool et un arrêt brutal peut entraîner un sevrage alcoolique.

Sous sa forme légère, il provoque des tremblements et de la transpiration. Mais si elle est grave, elle peut provoquer des hallucinations, des convulsions, voire la mort. La « dinde froide » n’est jamais recommandée aux gros buveurs, qui devraient consulter un médecin pour savoir comment renoncer à l’alcool en toute sécurité.

Autres bénéfices

Arrêter de boire a également des effets positifs sur sommeil, fonction cérébrale et tension artérielle.

Éviter l’alcool pendant de longues périodes réduit également le risque de plusieurs types de cancer (y compris le foie, le pancréas et le côlon) et le risque de maladie cardiaque et accident vasculaire cérébral.

Toutefois, l’alcool n’est pas la seule cause de problèmes de santé. Y renoncer présente de nombreux avantages pour la santé, mais ce n’est pas une panacée. Il doit être considéré comme faisant partie d’un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée et une activité physique régulière.

Ainsi, pour répondre à la question posée par le mythe de Prométhée, le foie possède un pouvoir étonnant de se réparer après avoir été endommagé. Mais il ne peut pas repousser comme neuf s’il était déjà gravement cicatrisé.

Si vous arrêtez de boire et que vous avez seulement une stéatose hépatique, la situation peut rapidement revenir à la normale. Si vous aviez au départ une cicatrice au foie (cirrhose), l’arrêt de l’alcool permettra une certaine guérison et une amélioration de la fonction, mais ne pourra pas réparer tous les dommages déjà causés.

Si vous souhaitez prendre soin de votre foie, buvez avec modération et passez deux à trois jours sans alcool par semaine. De cette façon, vous n’aurez pas besoin de compter sur le pouvoir magique d’auto-guérison du foie pour rester en bonne santé.