Qu’arrive-t-il à votre corps lorsque vous mangez du raisin tous les jours

À une époque où les glucomètres en continu (CGM) sont largement disponibles pour les personnes atteintes de diabète et ne peuvent même pas les porter ni les regarder, les médias sociaux sont balayés par une vague de rumeurs sur les aliments qui font augmenter la glycémie. Le raisin est récemment passé à la loupe, avec certains « coachs santé » affirmant que ceux qui souffrent de prédiabète ou de diabète ou qui souhaitent perdre du poids devraient limiter ou éviter les raisins au lieu d’autres fruits.

Nous avons déjà fait appel à des diététistes pour dissiper ce mythe : oui, vous peut mangez des raisins si vous souffrez de diabète (et vous devriez le faire, si vous les aimez !).

«Les raisins sont un type de fruit qui peut certainement s’intégrer dans une alimentation saine et équilibrée», confirme Elizabeth Shaw, MS, RDN, CPT, diététiste nutritionniste, fondatrice de Échanges simples Shaw et l’auteur du Livre de recettes de friteuse à air pour les nuls.

Mais quelle est la fréquence du point idéal et que se passe-t-il lorsque vous mangez du raisin quotidiennement ou souvent ?

Nutrition du raisin

“Les raisins regorgent de glucides essentiels, d’hydratation, de vitamines, de minéraux, d’antioxydants et de polyphénols”, explique Roxana EhsaniMS, RD, CSSD, une diététiste sportive certifiée basée à Miami.

Selon le Base de données nutritionnelle FoodData Central de l’USDAchaque portion de 1 tasse de raisins fournit :

Calories : 104

104 Les glucides: 27 grammes

27 grammes Fibre alimentaire: 1 ½ grammes

1 ½ grammes Sucre total : 23 grammes

23 grammes Protéine: 1 gramme

1 gramme Graisse totale: 0 grammes

0 grammes Gras saturé: 0 grammes

0 grammes Sodium: 3 milligrammes

3 milligrammes Potassium: 288 milligrammes (8 % de la valeur quotidienne)

288 milligrammes (8 % de la valeur quotidienne) Vitamine C: 5 milligrammes (6% de la valeur quotidienne)

5 milligrammes (6% de la valeur quotidienne) Vitamine K : 22 microgrammes (18% de la valeur quotidienne)

La majorité de l’énergie contenue dans les raisins provient des glucides, « qui sont la principale source d’énergie de votre cerveau », explique Ehsani. “Votre cerveau et vos muscles adorent les glucides.”

Les raisins frais, c’est aussi 82 pour cent d’eau, vous aidant à augmenter votre hydratation pour la journée. Avec chaque groupe, vous vous rapprocherez également de vos objectifs d’apport en fibres (quelque chose que moins d’un d’entre nous sur dix atteint) et vous obtiendrez des vitamines et des minéraux bénéfiques.

Avantages pour la santé des raisins

En plus de compter comme l’une de vos portions quotidiennes de fruits et d’augmenter votre énergie grâce aux calories provenant des glucides susmentionnées, voici ce qui peut arriver lorsque vous mangez du raisin quotidiennement ou dans le cadre de votre alimentation.

Vous augmenterez votre apport en antioxydants.

Les raisins de toutes les couleurs contiennent des antioxydants, notamment des polyphénols favorables à la circulation intestinale et anthocyanesdont il a été démontré qu’ils aident à protéger contre l’inflammation chronique, le diabète, certains cancers et les maladies cardiaques.

Science suggère que la concorde noire et les raisins violets ont tendance à avoir une capacité antioxydante totale plus élevée que les raisins rouges ou verts ; cependant, tous les raisins sont de fortes sources d’antioxydants.

“Les raisins de teinte violette ou noire plus foncée contiennent des niveaux plus élevés d’anthocyanes, un type d’antioxydant qui aide à combattre les radicaux libres qui, avec le temps, peuvent endommager vos cellules et votre ADN”, explique Shaw, mais peu importe le type que vous mangez, vous ‘ Je vais obtenir une dose puissante.

Vous pourriez améliorer votre santé cérébrale et cardiaque.

Comme nous l’avons mentionné, tous ces antioxydants aident à combattre les radicaux libres dans le corps qui peuvent endommager votre cœur et vos vaisseaux sanguins au fil du temps.

Une étude de décembre 2021 dans la revue Chimie alimentaire X confirme que la consommation de raisin est liée à un risque moindre de maladie cardiaque et d’hypertension.

« La recherche montre que les raisins sont un « aliment fonctionnel », ce qui signifie qu’ils pourraient être considérés comme une forme de thérapie nutritionnelle médicale. En d’autres termes, les raisins pourraient faire partie d’une prescription alimentaire en tant que médicament pour aider les personnes souffrant d’hypertension », explique Shaw. “Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, il est passionnant de voir l’alimentation à l’avant-garde des soins préventifs.”

Des vaisseaux sanguins solides et fluides garantissent également que votre cerveau reçoit un apport adéquat en oxygène. Encore une fois, des analyses plus approfondies sont nécessaires pour vérifier les résultats et comprendre pourquoi cela pourrait être le cas, mais un petite étude ont découvert que lorsque les individus présentant des signes précoces de déclin cognitif et de perte de mémoire mangeaient 2 ¼ de tasse de raisins par jour, ils constataient une amélioration de leurs fonctions cérébrales (y compris les performances d’attention et de mémoire) par rapport à leurs pairs qui ne mangeaient pas de raisins, explique Ehsani.

Vous pouvez obtenir des vitamines et des minéraux.

Si vous n’êtes pas un grand fan de chou frisé, de chou vert, d’épinards ou de feuilles de navet, écoutez bien : « les raisins sont une bonne source de vitamine K, que l’on trouve principalement dans les légumes-feuilles foncés », dit Ehsani, citant le Institut national de la santé. “Cette vitamine peut bénéficier à la circulation sanguine et à la santé des os.”

Les raisins contiennent également du potassium, qui contribue à favoriser la santé cardiaque et la fonction musculaire, ajoute Ehsani. (Pour référence, 1 tasse de raisins contient environ autant de potassium que les deux tiers d’une banane moyenne.)

Bien que ce ne soit pas autant que ce que vous obtiendriez des agrumes ou de l’une de ces 6 étoiles surprenantes de la vitamine C, vous obtiendrez également un peu de vitamine C provenant du raisin, qui soutient le système immunitaire.

Vous pouvez dormir plus profondément.

La mélatonine est la principale hormone régulatrice du sommeil du corps. Notre corps le crée. Les niveaux augmentent lentement pendant la journée et culminent la nuit, indiquant au corps que l’heure du coucher approche à l’horizon.

La mélatonine est également trouvé naturellement dans certains aliments et des boissons, notamment des cerises acidulées et du jus de cerises acidulées, des œufs, des poissons gras, du kiwi, des noix… et, vous l’aurez deviné, des raisins !

Les scientifiques ont découvert en 2006 que les peaux de raisin contiennent de la mélatonine, qui est censé rester dans les raisins même lorsqu’ils sont transformés en vin. Ce n’est certainement pas aussi simple que « manger du raisin, bien dormir », mais une portion de raisin peut faire partie d’une stratégie à multiples facettes pour obtenir une meilleure nuit de sommeil.

Les raisins sont-ils sans danger pour tout le monde ?

Allergies au raisin sont rares, mais ils existent. Si on vous a diagnostiqué une allergie ou une intolérance, évitez-le.

Sinon, « il n’y a aucune raison d’éviter d’en manger quotidiennement si vous les appréciez », confirme Shaw. “Cela dit, il est important d’avoir une alimentation variée, alors pensez à alterner la couleur que vous choisissez pour récolter l’arc-en-ciel des avantages.”

Pour les enfants de moins de 5 ans, les raisins entiers peuvent présenter un risque d’étouffement. Si vous avez un petit à la maison et que vous partagez des raisins avec lui, utilisez un couteau pour couper les raisins en quartiers afin de l’aider à mâcher et à avaler les fruits facilement, explique Shaw (elle-même maman).

Conseils pour déguster les raisins

Les besoins énergétiques et le nombre de portions de groupes alimentaires dont une personne a besoin varient en fonction de l’âge, du niveau d’activité, du sexe et des antécédents médicaux, explique Shaw. La plupart des adultes devraient viser 2 à 2 ½ tasses de fruits par jour, le Directives diététiques 2020-2025 pour les Américains suggérer.

Préparer 1 de ces tasses de raisins est une excellente option tous les jours ou presque si vous aimez manger ce super fruit.

«C’est une bonne idée de s’en tenir à une seule portion», explique Ehsani. “Si vous êtes un amateur de raisin, vous voudrez peut-être en consommer plusieurs portions par jour de temps en temps, et c’est tout à fait acceptable.”

Gardez simplement à l’esprit que c’est toujours une bonne idée de viser un arc-en-ciel de couleurs chaque semaine pour diversifier votre apport en vitamines, minéraux et fibres. Essayez de mélanger les choses en incorporant également des agrumes, des fruits tropicaux, des baies, des melons, des pommes, des bananes, des poires et des fruits à noyau.

Ajoutez du raisin à votre alimentation en :

Questions fréquemment posées

Combien de raisins faut-il manger par jour ?

UN portion de raisins représente environ 22 raisins frais, soit environ 1 tasse, confirme Shaw. Cela compte comme l’une de vos portions de fruits pour la journée ; tirez pendant 2 à 2 ½. N’hésitez pas à en manger une portion quotidiennement ou quelques fois par semaine, essayez simplement de varier votre consommation totale de fruits pour diversifier votre apport en micronutriments.

Les raisins contiennent-ils trop de sucre ?

Les raisins contiennent tous les sucres naturels et aucun sucre ajouté. La forme naturelle fait déjà partie des aliments comme les fruits et les produits laitiers. Les sucres ajoutés sont exactement ce à quoi ils ressemblent : ajoutés aux aliments dans le cadre du processus de fabrication.

Les raisins contiennent des glucides, sous la forme de sucres et de fibres naturels. Ceux-ci augmenteront probablement votre glycémie après avoir mangé du raisin, admet Shaw. (La même augmentation de la glycémie se produit après avoir mangé quelque chose contenant des glucides.) Si cela vous préoccupe, par exemple si vous souffrez de prédiabète ou de diabète, parlez-en à un éducateur certifié en diabète pour savoir comment incorporer les raisins dans votre plan alimentaire. .

“Souvent, associer des raisins à une source de graisse et/ou de protéines peut aider à retarder la réponse glycémique”, explique Shaw.

Il n’est absolument pas nécessaire d’éviter complètement les raisins dans le cadre d’une alimentation saine pour prévenir le diabète, sauf si vous êtes allergique. En fait, selon une étude réalisée en 2021 dans BMJ Nutrition, Prévention et Santéla consommation de fruits comme les raisins, les raisins secs, les myrtilles et les pommes a été associée à un risque plus faible de diabète de type 2.

Les raisins sont-ils bons pour perdre du poids ?

En raison de leur teneur élevée en eau, de leur nombre de calories assez faible (104 calories par tasse) et du peu de fibres satisfaisantes (1 ½ gramme) qu’offrent les raisins, ils peuvent certainement faire partie d’un régime alimentaire bien équilibré pour perdre du poids.

L’essentiel

“Les raisins ont souvent mauvaise réputation car ils sont trop sucrés ou trop sucrés, mais ils sont un fruit riche en nutriments et peuvent être inclus dans une alimentation saine”, explique Ehsani.

Il a été démontré que la consommation de raisins contribue à la santé du cerveau et du cœur, et les vitamines et minéraux qu’ils fournissent peuvent renforcer l’immunité, les os et au-delà. Et grâce à leur nombre de glucides et à leur niveau d’eau élevé, une poignée de raisins constitue un moyen rapide, facile et abordable de booster votre énergie.

N’hésitez pas à manger 1 tasse, l’équivalent d’une portion, chaque jour si vous le souhaitez, en réservant l’autre 1 à 1 ½ tasse de fruit chaque jour pour d’autres fruits riches en nutriments.