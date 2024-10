Qu’arrive-t-il à votre corps lorsque vous mangez des graines de citrouille

Les graines de citrouille sont une collation populaire, surtout à l’automne. Et leurs bienfaits pour la santé vont au-delà de leur charme saisonnier. Manger régulièrement des graines de citrouille offre une variété d’avantages nutritionnels, allant du soutien à la santé cardiaque à l’amélioration de la digestion.

Si vous êtes curieux de connaître les bienfaits des graines de citrouille, lisez la suite pour savoir ce qui arrive à votre corps lorsque vous mangez des graines de citrouille, ainsi que des façons savoureuses de les déguster chaque jour.

Avantages pour la santé des graines de citrouille

1. Peut protéger contre l’inflammation

Les graines de citrouille contiennent des composés bénéfiques pour la santé appelés lignanes. « Les lignanes contenues dans les graines de citrouille réduisent l’inflammation et agissent comme de puissants antioxydants, contribuant ainsi à réduire le risque de cancer », explique Pam Hartnett, MPH, RDNdiététiste et coach en guérison du cancer, qui travaille également depuis 15 ans contre le cancer. « Ces composés bloquent également les vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs, contribuant ainsi à ralentir la croissance du cancer. »

2. Peut favoriser la santé cardiaque

« Les graines de citrouille constituent une collation ou un complément polyvalent à un repas qui peut aider à améliorer la santé cardiaque et à favoriser un taux de sucre dans le sang équilibré », explique Jessi Holden, MS, RDNdiététiste culinaire familiale. Ils sont faibles en graisses saturées mais riches en protéines végétales bénéfiques pour le cœur. Si cela ne suffisait pas, leur magnésium pourrait aider à réguler la tension artérielle, selon l’American Heart Association.

3. Peut renforcer votre système immunitaire

Ces puissantes petites graines sont une bonne source de zinc, ce qui peut raccourcir la durée d’un rhume. De plus, leurs protéines et leur magnésium soutiennent les niveaux d’énergie et maintiennent votre système immunitaire fort, fournissant ainsi une source d’énergie saine pour toute la famille, explique Holden.

4. Pourrait vous aider à dormir plus profondément

Si vous recherchez un moyen naturel d’améliorer la qualité de votre sommeil, une petite poignée de graines de citrouille avant de vous coucher pourrait vous aider à mieux dormir et à combattre l’agitation. Les graines de citrouille sont une excellente source de tryptophane, un acide aminé qui peut aider à produire de la sérotonine, une hormone du bien-être, et de la mélatonine, qui peut aider à traiter l’insomnie, explique Amy Beney MS, RDN, CDCESpropriétaire de Nutrition Insights.,

5. Peut soutenir la santé reproductive masculine

Les graines de citrouille ne reçoivent peut-être pas la même attention saisonnière que les lattés aux épices de citrouille. Mais leur zinc en fait un excellent choix pour la santé reproductive masculine. En effet, le zinc joue un rôle clé dans la motilité des spermatozoïdes. Le zinc peut également favoriser la santé de la prostate et même augmenter les niveaux de testostérone, explique Teresa Romano MS, RDN, CEDRD, SPNune nutritionniste fonctionnelle en santé des femmes.

6. Peut prévenir la constipation

Les graines de citrouille sont une bonne source de fibres alimentaires, qui contribuent à un système digestif sain en favorisant la régularité des selles et en prévenant la constipation. Ils contiennent également du magnésium, qui agit comme un laxatif naturel en attirant l’eau dans le tube digestif pour garder les déchets mous. Il détend également vos muscles intestinaux pour faciliter le déroulement des choses.

Nutrition des graines de citrouille

Une once de graines de citrouille décortiquées (environ 28 grammes) contient les éléments suivants, selon l’USDA

Calories : 163

163 Glucides : 4g

4g Fibres alimentaires : 2g

2g Sucre total :

Sucre ajouté : 0g

0g Protéine: 9g

9g Matières grasses totales : 14g

14g Gras saturés : 2,4 g

2,4 g Cholestérol: 0 mg

0 mg Sodium: 5 mg

5 mg Fer: 2 mg

2 mg Magnésium: 156 mg

156 mg Zinc: 2mg

Les graines de citrouille sont riches en nutriments, avec une quantité surprenante de protéines, de graisses saines pour le cœur et un peu de fibres. Ils sont particulièrement riches en magnésium, qui soutient la fonction musculaire et la santé cardiaque, et contiennent du fer, essentiel au transport de l’oxygène dans le sang. Leur teneur en protéines et en fibres augmente également leur résistance, ce qui en fait une collation satisfaisante et nutritive.

Les graines de citrouille sont-elles sans danger pour tout le monde ?

Les graines de citrouille sont généralement sans danger pour la plupart des gens. Cependant, quelques précautions peuvent être à prendre en compte en fonction de vos antécédents médicaux. Pour les personnes atteintes du SCI à prédominance diarrhéique, de grandes portions peuvent entraîner des malaises gastro-intestinaux, tels que des ballonnements ou des gaz, en raison de leur teneur en fibres et en magnésium. Et les personnes atteintes de diverticulite qui connaissent une poussée peuvent vouloir éviter les graines, qui peuvent irriter les intestins. Bien entendu, les personnes allergiques aux graines devraient les éviter.

Conseils pour profiter des graines de citrouille

Saupoudrer sur les salades

Les graines de citrouille sont une garniture saine, croquante et riche en nutriments pour les salades, dit Patricia Kolesa MS, RDNpropriétaire de Dietitian Dish, LLC. Essayez-les dans cette salade tiède de courge musquée et de chou frisé avec fromage de chèvre et pepitas.

Mélanger dans des smoothies

Ajoutez des graines de citrouille à votre smoothie du matin pour un apport en protéines, en fibres et en magnésium.

Incorporer à la soupe

Qu’il s’agisse d’une soupe de courge musquée aux épices et à la citrouille ou d’une soupe de courge musquée au curry avec halloumi croustillant, ces petites graines ingénieuses sont un excellent moyen d’ajouter de la texture et de la tenue.

Utiliser comme garniture croustillante

Les graines de citrouille constituent une garniture nutritive et nourrissante pour le yogourt, comme notre bol de céréales au yogourt et aux framboises. Ils constituent également un moyen fantastique d’ajouter du croquant aux flocons d’avoine, comme ces flocons d’avoine à la citrouille.

Rôti aux épices

Faites rôtir des graines de citrouille avec vos épices préférées pour une collation savoureuse et croquante. Essayez ces graines de citrouille au sel et au vinaigre pour une version amusante d’un classique rôti. Ou préparez un lot de graines de citrouille avec l’assaisonnement Everything Bagel. Si vous n’avez jamais grillé de graines de citrouille, cet aide-mémoire vous dira tout ce que vous devez savoir pour obtenir des graines parfaites à chaque fois.

Foire aux questions Que se passe-t-il si vous mangez des graines de citrouille tous les jours ? Manger quotidiennement des graines de citrouille fournit des nutriments comme le zinc et le magnésium, des protéines végétales et des graisses saines. Ces nutriments soutiennent la santé cardiaque, la digestion et l’immunité.

Quelle quantité de graines de citrouille faut-il manger quotidiennement ? Une portion recommandée est d’une once (28 grammes) de graines de citrouille par jour. C’est un peu moins d’un quart de tasse.

Y a-t-il des inconvénients à manger des graines de citrouille ? Pour la plupart des gens, les graines de citrouille constituent un complément sain à leur alimentation. En manger trop peut provoquer des problèmes digestifs comme des ballonnements ou des gaz. Et les personnes allergiques aux graines devraient les éviter. Étant donné que les graines de citrouille sont riches en énergie, il peut être utile de réduire la taille des portions.

L’essentiel

Les graines de citrouille sont des centrales nutritives ! Ils regorgent de fibres et de graisses saines, et fournissent des protéines végétales ainsi que des minéraux comme le magnésium, le fer et le zinc. C’est donc une façon savoureuse de soutenir la santé cardiaque, la digestion, l’immunité et bien plus encore. Allez-y et ajoutez-en une petite poignée à votre rotation quotidienne. Bien sûr, ils sont délicieux rôtis comme collation. Mais ne vous arrêtez pas là. Ils constituent un excellent moyen d’augmenter la valeur nutritive des salades, des smoothies, des soupes et bien plus encore. Pour plus d’inspiration, consultez nos recettes saines aux graines de citrouille !