Qu’arrive-t-il à votre corps lorsque vous mangez des édulcorants artificiels

Si vous étiez à proximité d’un écran en 2023, il y a de fortes chances que vous ayez entendu des gros titres sensationnels sur la façon dont votre consommation quotidienne de Coca Light pourrait vous tuer. Dans la foulée d’une étude menée en Médecine naturelle suggérant un lien entre un édulcorant artificiel particulier, l’érythritol, et les maladies cardiaques, d’innombrables histoires ont tourbillonné sur les réseaux sociaux et dans l’actualité sur les alternatives au sucre.

Le pendule scientifique a oscillé autour des édulcorants artificiels, et il peut être difficile de séparer la réalité de la fiction lorsqu’un nombre important de recherches sur le sujet (y compris des études fréquemment citées sur le sujet) cancer et édulcorants artificiels) sont effectués sur des souris ou des rats – et à des niveaux si élevés que peu d’humains, voire aucun, n’en consommeraient réellement.

L’intrigue s’est encore épaissie en juillet 2023, lorsque le Organisation mondiale de la santé (OMS) a ajouté l’aspartame, un autre édulcorant artificiel populaire, à une liste d’éléments «peut-être cancérigènes pour l’homme». La définition de cette catégorie, selon le OMSc’est qu’il existe « des preuves limitées chez l’homme, [and] il existe des preuves « moins que suffisantes » chez les animaux de laboratoire » selon lesquelles ces substances pourraient contribuer à un risque accru de certains cancers. (Les contraceptifs à base de progestérone seule, l’aloe vera et l’exposition professionnelle au nettoyage à sec relèvent également de cette catégorie. »peut-être cancérigène” catégorie.)

Avant de nous plonger dans la définition des édulcorants artificiels et de révéler ce qui se passe si ou quand vous les consommez, allons droit au but : Administration des aliments et des médicaments (FDA) considère que tous les édulcorants artificiels actuellement sur le marché sont « généralement reconnus comme sûrs » (GRAS) lorsqu’ils sont consommés à des niveaux qui seraient comparables à ceux d’un humain typique.

« De nombreuses recherches soutiennent la sécurité des édulcorants non nutritifs », déclare Lauren Harris-Pincus, RDN, fondatrice de La nutrition avec VOUS et auteur de Le livre de recettes tout simple sur le pré-diabète. « Certaines études suggèrent une corrélation avec le risque de maladies comme les accidents vasculaires cérébraux ou l’obésité ; cependant, ils ne prouvent pas le lien de causalité », ajoute-t-elle, faisant référence au fait que ceux qui ont un poids corporel plus élevé, par exemple, pourraient être plus susceptibles de rechercher des options alternatives en matière de sucre. “Il est très important d’examiner la conception de l’étude pour évaluer si ces édulcorants vous conviennent.”

Que sont les édulcorants artificiels ?

Comme nous l’avons mentionné dans notre guide des substituts du sucre, il existe trois grandes catégories d’édulcorants artificiels.

Édulcorants non nutritifs comme l’aspartame, l’acésulfame potassium, la saccharine, le sucralose, le néotame et l’advantame, qui sont développés en laboratoire.

comme l’aspartame, l’acésulfame potassium, la saccharine, le sucralose, le néotame et l’advantame, qui sont développés en laboratoire. Édulcorants à base de plantes y compris la stévia, l’allulose et le fruit du moine, qui sont dérivés de plantes.

y compris la stévia, l’allulose et le fruit du moine, qui sont dérivés de plantes. Alcools de sucre, comme l’érythritol, le xylitol, le mannitol et le sorbitol ; des glucides sans calories conçus pour être chimiquement identiques à ceux que l’on trouve naturellement dans certains fruits.

“Les édulcorants sans sucre ont tous des structures chimiques différentes et sont absorbés et métabolisés par l’organisme de différentes manières”, explique Valisa E. Hedrick, Ph.D., RDN, diététiste nutritionniste, professeur agrégé et directeur du laboratoire d’évaluation diététique de Virginia Tech à Blacksburg, en Virginie, impliqué dans la recherche sur les édulcorants artificiels depuis plus de 7 ans. «Certains sont décomposés en différents composants après avoir été consommés, tandis que d’autres sont excrétés sans modification par l’organisme. Pour cette raison, leurs impacts sur la santé sont susceptibles de varier en fonction du type consommé.

Les édulcorants sans sucre sont également appelés « édulcorants de haute intensité », poursuit le Dr Hedrick, ce qui signifie qu’ils sont plus sucrés que le sucre de table. Selon le type d’édulcorant artificiel, ils peuvent varier de 200 à 20 000 fois plus sucré que le sucre de tableelle dit.

Quelle que soit la catégorie ou la marque, ils ont tous le même objectif nutritionnel, explique Harris-Pincus : ajouter une saveur sucrée à tout, du dentifrice aux pastilles contre la toux en passant par le yaourt, les préparations pour boissons, les vinaigrettes et bien plus encore, sans sucre ajouté.

Différents édulcorants artificiels ont également différentes doses journalières admissibles (DJA), qui sont déterminées par la FDA. Quelle que soit la catégorie d’édulcorant que nous envisageons, vous devrez en consommer un parcelle se rapprocher de cette limite. À titre de perspective, explique le Dr Hedrick, « ​​vous devrez consommer entre 20 et 75 sachets ou entre 14 et 40 canettes de soda light pour atteindre la DJA ».

Ce n’est pas parce que vous pouvez probablement consommer en toute sécurité une grande quantité de substituts du sucre que vous devriez le faire, précise Harris-Pincus.

« Moins c’est plus avec tout aliment ou boisson qui ne fournit pas de nutriments essentiels tels que les vitamines, les minéraux, les phytonutriments et les fibres. Les édulcorants artificiels sont beaucoup plus sucrés que le sucre, il en faut donc moins pour obtenir le même niveau de douceur », explique Harris-Pincus. « En tant qu’ingrédient autonome, je ne considérerais pas les édulcorants non nutritifs comme « sains » car ils n’apportent pas de nutriments significatifs à notre alimentation. Cependant, si quelqu’un les utilise pour consommer des aliments plus riches en nutriments tels que le yaourt grec, ils peuvent certainement jouer un rôle dans un régime alimentaire globalement nutritif.

Qu’arrive-t-il à votre corps lorsque vous mangez des édulcorants artificiels

Comme nous l’avons laissé entendre plus tôt, tous les aliments ou boissons sucrés artificiellement ne sont pas étiquetés « diététiques » ou arborant une autre icône qui pourrait vous aider à les repérer dans une gamme d’articles sucrés avec du sucre, du miel, du sirop d’érable, du sirop de maïs ou autre. options caloriques.

« Les édulcorants artificiels sont, dans une certaine mesure, inévitables. On les trouve dans le dentifrice, les gommes, les poudres de protéines et d’autres sources moins connues », explique Molly Bremer, MS, RDNdiététiste nutritionniste et directrice de Nutrition mosaïque à Washington DC « La principale préoccupation liée à la consommation d’édulcorants artificiels est que nous ne connaissons pas les effets à long terme de leur consommation. De nouveaux édulcorants artificiels sont fabriqués à une telle fréquence qu’il est difficile de créer un biomarqueur (un signe médical dans le corps) qui capture tous les édulcorants non nutritifs afin de mener des recherches avec précision. Par conséquent, nous n’avons pas été en mesure de saisir les inconvénients potentiels des édulcorants artificiels.

Ainsi, même si nous pensons qu’ils sont sans danger aux DJA, nous continuons à en apprendre davantage chaque année et chaque décennie sur les effets d’entraînement possibles au fil du temps. Pour l’instant, voici ce que nous savons sur ce qui se passe lorsque vous consommez des édulcorants artificiels.

Vous ne verrez probablement pas de changement substantiel dans la glycémie.

Les preuves suggèrent qu’il n’y a pas d’impact positif ou négatif significatif de l’aspartame, du sucralose et de la stévia sur le contrôle de la glycémie, dit le Dr Hedrick, donc si vous cherchez des moyens d’équilibrer la glycémie, ne comptez pas sur cela comme un moyen. solution. (Considérez plutôt ces 12 façons saines de réduire votre glycémie et notez 5 raisons sournoises pour lesquelles votre glycémie pourrait être élevée.)

Nous savons cependant que le sucre fait ont un impact sur la glycémie, explique le Dr Hedrick, « ​​et nous savons que trop de sucre est une mauvaise chose ».

Vous diminuerez votre consommation de sucres ajoutés et consommerez moins de calories.

La plus récente Directives diététiques 2020 à 2025 pour les Américains suggérons de viser à obtenir moins de 10 % des calories quotidiennes provenant de sources de sucre ajoutées. Avec un régime de 2 000 calories par jour, cela équivaudrait à 200 calories, soit environ 50 grammes (12 ½ cuillères à café) de sucre. Le American Heart Association fait monter la barre et encourage à viser 6 cuillères à café (25 grammes) ou moins de sucre ajouté pour les femmes, et 9 cuillères à café (36 grammes) ou moins pour les hommes par jour.

Alors, que mange réellement l’Américain moyen ? Environ 17 cuillères à café, le CDC confirme.

« De nombreuses personnes consomment des édulcorants artificiels pour diminuer leur consommation de sucre, leur consommation de calories ou les deux », explique Bremer. “Techniquement, les édulcorants artificiels remplaceront le sucre et réduiront donc les calories.”

Si l’incorporation d’un édulcorant artificiel dans votre alimentation diminue considérablement votre consommation de sucre ajouté (par exemple, vous remplacez un soda ordinaire par un soda light ou ajoutez à votre café un sirop sans sucre au lieu d’un sirop à base de sucre), « il peut y avoir un avantage, » estime Harris-Pincus. « La clé est de remplacer votre consommation actuelle de sucre par un édulcorant faible ou nul en calories, et pas simplement d’ajouter davantage d’édulcorants artificiels là où vous n’en avez pas besoin. Il n’y a aucune raison de commencer à utiliser des édulcorants artificiels à moins que cela ne diminue considérablement la quantité de sucre ajouté que vous consommez actuellement.

Gardez à l’esprit que les articles étiquetés « sans sucre », « céto » ou « sans sucres ajoutés » ne sont pas nécessairement un Rx santé. Certains produits contenant des édulcorants artificiels sont des aliments ultra-transformés qui contiennent des calories sans beaucoup de nutriments, explique Harris-Pincus.

Vous aurez peut-être plus de facilité à boire moins de sodas ou de boissons sucrées.

Si vous espérez consommer moins de sucre ajouté et que vous constatez que les boissons sont l’une de vos principales sources, « les édulcorants artificiels pourraient être un bon point de départ. Cependant, si vous aimez déjà l’eau, je ne vous suggère pas de sortir et de commencer à boire des édulcorants artificiels », explique le Dr Hedrick.

Vous n’êtes pas un grand fan de H2O nature ? Le Dr Hedrick recommande d’opter pour moitié de soda ordinaire et moitié de soda diététique pour s’habituer au goût, ou de remplacer 1 à 2 sodas par des sodas diététiques. Ensuite, essayez de vous frayer un chemin vers tous les régimes et, éventuellement, de l’eau gazeuse avec un peu de citron ou de citron vert ou une eau de Seltz aromatisée.

Au fil du temps, vous remarquerez peut-être une légère baisse de la tension artérielle.

Des recherches prometteuses ont montré que la stévia, en particulier, pourrait contribuer à réduire légèrement la tension artérielle, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires, confirme le Dr Hedrick.

« Cependant, il est important de réaliser que de nombreux produits à base de stévia contiennent de l’érythritol », explique le Dr Hedrick, faisant référence à cet alcool sucré qui a récemment suscité toute la presse négative liée aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Si c’est quelque chose que vous souhaitez éviter jusqu’à ce que nous en sachions plus, « assurez-vous de vérifier les étiquettes ! »

Vous pourriez ressentir une détresse digestive.

Des maux de tête et des bouleversements…