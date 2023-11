Qu’arrive-t-il à votre corps lorsque vous buvez du lait d’amande

Nutritif 1 tasse de lait d’amande original non sucré, USDA 1 tasse de lait d’amande sucré à la vanille, USDA 1 tasse de lait de vache 2%, USDA Calories 37 91 122 Glucides totaux <1 g 16g 12g Fibre alimentaire 0g 1g 0g Sucres totaux 0g 15 g (15 g de sucre ajouté) 12 g (0 g de sucre ajouté) Protéine 1g 1g 8g Graisse totale 3g 3g 5g Gras saturé 0g 0g 3g Sodium 146 mg 151mg 96 mg Potassium 76mg 120mg 390mg Calcium 422mg 451 mg 309mg Vitamine E 8 mg 7mg <1 g Vitamine D 2 mcg 2 mcg 3 mcg





Dans le tableau ci-dessus, les deux laits d’amande sont enrichis en nutriments. Pour cette raison, le calcium et la vitamine D présents dans chaque portion sont comparables aux quantités trouvées dans le lait de vache. Il est peu probable que le lait d’amande fabriqué à la maison sans enrichissement offre la même composition nutritionnelle similaire.





Il est également important de souligner que même si le lait d’amande sucré et le lait de vache contiennent du sucre, le sucre présent dans le lait de vache est d’origine naturelle. Le lait d’amande sucré contient des sucres ajoutés. Le lait d’amande non sucré ne contient pas de sucres ajoutés et ne contient que du sucre naturel. De plus, le lait d’amande contient beaucoup moins de protéines que le lait de vache, et les variétés sucrées et non sucrées en contiennent des quantités comparables.





Avantages pour la santé du lait d’amande

L’inclusion du lait d’amande dans une alimentation globale saine et équilibrée a certainement ses avantages. En supposant que vous optez pour une option non sucrée de cette boisson végétale populaire, voici quelques avantages que vous pourriez ressentir en la sirotant.





Peut booster vos antioxydants

Une caractéristique nutritionnelle unique du lait d’amande est qu’il est une source de vitamine E, un nutriment qui possède des propriétés antioxydantes, selon le Instituts nationaux de la santé. En fait, 1 tasse de lait d’amande contient 8,1 milligrammes de cette vitamine, soit environ la moitié de l’apport alimentaire recommandé. En plus de ses bienfaits antioxydants, la vitamine E joue un rôle dans la fonction immunitaire et les processus métaboliques et peut contribuer à soutenir la santé cardiovasculaire.





Peut soutenir vos objectifs de gestion du poids

Le lait d’amande non sucré est relativement faible en calories, avec seulement environ 37 calories par portion de 1 tasse. Bien que de nombreux facteurs influencent le statut pondéral, un déficit calorique s’est révélé être un facteur important pour la perte de poids, selon une étude réalisée en 2022 dans Avis nutritionnels. S’appuyer sur du lait d’amande non sucré au lieu d’une option plus calorique peut aider les gens à atteindre leurs objectifs de gestion du poids, en plus d’autres stratégies, telles que faire de l’exercice, avoir une alimentation équilibrée et donner la priorité à un sommeil de qualité et suffisant.





Est une excellente option pour l’intolérance au lactose

Certaines personnes boivent du lait d’amande parce qu’elles souffrent d’une intolérance au lactose, ce qui signifie que leur corps ne peut pas décomposer le lactose, le sucre naturel présent dans le lait de vache. Le lait d’amande ne contient pas de lactose, ce qui en fait une solution simple pour ceux qui veulent boire du lait mais ne veulent pas ressentir de ballonnements et de gaz après l’avoir bu. Néanmoins, du lait de vache sans lactose est disponible pour les personnes intolérantes au lactose mais qui souhaitent également continuer à boire du lait de vache.





Peut améliorer votre santé osseuse

Tant que vous choisissez du lait d’amande enrichi, cette boisson à base de plantes peut être une source impressionnante de nombreux nutriments favorables à la santé des os, notamment du calcium et de la vitamine D.





Le calcium est nécessaire au soutien de nombreuses fonctions de l’organisme, comme la prévention de la faiblesse osseuse. Et la vitamine D est également essentielle à la santé des os, car elle contribue à l’absorption du calcium, selon le NIH.





Peut soutenir une glycémie saine

Étant donné que le lait d’amande non sucré contient un maigre 1 gramme de sucre, il peut s’agir d’une option de lait adaptée au diabète et il est peu probable qu’elle entraîne une augmentation de la glycémie lorsqu’elle est consommée.





Peut améliorer votre santé visuelle

Le lait d’amande est une source de vitamine A, un nutriment essentiel qui soutient votre vision. En plus d’aider vos observateurs à voir correctement, la vitamine A a l’avantage supplémentaire d’aider au processus de cicatrisation des plaies, selon un article de 2019 dans La nutrition en pratique clinique.





Risques potentiels et précautions

Bien que déguster du lait d’amande puisse donner des résultats assez impressionnants, il peut également présenter des inconvénients potentiels.





Vous pouvez augmenter votre risque de carie dentaire

Si vous optez pour du lait d’amande sucré plutôt que des options non sucrées, vous pouvez augmenter votre consommation de sucres ajoutés. Et “avec le temps, consommer trop de sucres ajoutés sans se brosser les dents correctement peut augmenter le risque de développer des caries”, explique Jack Hirschfeld, DDSchirurgien buccal et membre du corps professoral de l’École de médecine dentaire du Lake Erie College of Osteopathic Medicine.





Vous ne consommez peut-être pas suffisamment de protéines

“Le plus gros inconvénient du lait d’amande est que, dans la plupart des cas, ce n’est pas une excellente source de protéines, même si la quantité varie considérablement d’une marque à l’autre, allant de 1 gramme à 5 grammes par tasse”, explique Sarah Anzlovar, MS, RDN, LDN, diététiste et propriétaire de Sarah Gold Nutrition, LLC. “Mais même les options les plus riches en protéines restent inférieures aux 8 grammes que vous obtenez dans le lait de vache ou de soja”, ajoute-t-elle. Pour cette raison, entre autres raisons, l’USDA ne reconnaît pas le lait d’amande comme un « lait » nutritionnellement équivalent aux produits laitiers. En fait, le soja est le seul lait végétal que le USDA constitue un échange viable contre du lait de vache.







Comment faire du lait d’amande

Même si de nombreuses options de lait d’amande sont disponibles à l’épicerie, certaines personnes aiment en préparer des versions maison. Faire du lait d’amande est étonnamment simple à faire. Tout d’abord, mélangez les amandes et l’eau et laissez tremper toute la nuit. Ensuite, filtrez le mélange et voilà !







Meilleures façons d’ajouter du lait d’amande à votre alimentation

Trouver des façons d’ajouter du lait d’amande à votre alimentation est simple à faire avec un peu de savoir-faire. Généralement, vous pouvez déguster le lait d’amande de la même manière que le lait de vache.





Voici quelques façons simples d’inclure davantage de lait d’amande dans votre alimentation :





Smoothies et smoothies bols : Mélangez du lait d’amande avec vos fruits et légumes préférés pour un smoothie nutritif. Essayez notre délicieux smoothie aux baies et aux amandes ou notre smoothie aux fraises et à l’ananas. Céréale: Versez du lait d’amande sur vos céréales au lieu du lait ordinaire pour un petit-déjeuner ou une collation santé. Café et thé: Utilisez du lait d’amande comme crémier sans produits laitiers dans votre café ou votre thé. Pâtisserie: Remplacez le lait de vache par du lait d’amande dans les recettes de gâteaux, biscuits et autres produits de boulangerie, comme notre succulent gâteau aux carottes végétalien. Soupes et sauces : Utilisez du lait d’amande pour ajouter du crémeux aux soupes et aux sauces, comme dans notre soupe aux carottes rôties. Shake protéiné : Mélangez du lait d’amande avec votre poudre de protéines pour une boisson facile après l’entraînement. Gruau du jour au lendemain : Faites tremper les flocons d’avoine dans du lait d’amande pendant la nuit pour un petit-déjeuner rapide et sain. Ces flocons d’avoine pomme-cannelle sont totalement irrésistibles ! Puddings au chia : Préparez de délicieux puddings aux graines de chia sans produits laitiers avec du lait d’amande. En quête d’inspiration ? Essayez ce pudding au chia et aux bleuets et aux amandes.







Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que le lait d’amande fait pour votre corps ?

Le lait d’amande est une alternative laitière riche en nutriments qui peut offrir de multiples avantages pour la santé, tels que le soutien de la santé de vos os et l’apport de nutriments antioxydants.





Le lait d’amande est-il plus sain que le lait ordinaire ?

Le lait d’amande et le lait de vache offrent tous deux des avantages nutritionnels. Selon vos besoins nutritionnels et votre état de santé, l’un peut être une meilleure option que l’autre.





Quel lait est le plus sain ?

Le lait laitier et les alternatives à base de plantes pourraient être une excellente option pour soutenir votre santé globale. Chacun a des caractéristiques et des avantages uniques, chaque individu doit donc évaluer ce qui est le plus important pour lui afin de déterminer quel choix de lait devrait se retrouver dans sa tasse.





Y a-t-il des inconvénients à boire du lait d’amande ?

La consommation de lait d’amande présente certains inconvénients potentiels, surtout s’il est sucré et non enrichi en micronutriments. “Souvent, ceux qui boivent quotidiennement du lait d’amande évitent ou limitent considérablement les produits laitiers dans leur alimentation”, explique Kacie Barnes, MCN, RDN, diététiste et propriétaire de Mama Knows Nutrition. “Et même s’il peut être bien d’éviter les produits laitiers, cela peut également rendre plus difficile la satisfaction des besoins quotidiens en calcium”, dit-elle, si une personne ne choisit pas une option enrichie et manque d’autres sources alimentaires de calcium.







L’essentiel

Le lait d’amande peut être un complément sain et délicieux à une alimentation saine et équilibrée, et il peut être un choix judicieux pour ceux qui suivent un régime végétalien ou qui ont une intolérance au lactose. Opter pour du lait d’amande sans sucres ajoutés et enrichi de nutriments comme le calcium et la vitamine D peut aider à prévenir les carences nutritionnelles et à éviter une consommation excessive de calories et de sucres ajoutés.





Il y a de grands avantages potentiels à boire du lait d’amande tous les jours, donc si vous êtes un fan de lait d’amande, n’hésitez pas à vous servir un verre et à saluer votre alternative laitière qui se marie parfaitement avec les céréales, le café et bien plus encore.