Qu’arrive-t-il à votre corps lorsque vous arrêtez le sucre

L’Américain moyen consomme 17 cuillères à café de sucre par jourmais le Directives alimentaires pour les Américains 2020-2025 recommande que

Les Américains limitent leur consommation de sucres ajoutés à moins de 12 cuillères à café. Manger trop de sucre est associé à bon nombre des principales causes de décès aux États-Unis, notamment les maladies cardiaques, certains cancers et le diabète de type 2, entre autres. Mais la phrase clé ici est « trop ». Le sucre peut faire partie d’une alimentation saine et équilibrée. Après tout, la principale source de carburant de notre cerveau est le glucose (alias sucre). Les problèmes de santé surviennent uniquement lorsque vous consommez plus de sucre que nécessaire.

Bien qu’il soit incroyablement difficile d’éliminer tout le sucre de votre alimentation puisque tous les aliments contenant des glucides finissent par être décomposés en sucre par le corps pour être utilisé comme énergie, il est judicieux de se concentrer sur la réduction de votre consommation de sucres ajoutés. Souviens-toi, sucres ajoutés sont ceux que l’on ne trouve pas naturellement dans les aliments entiers, comme les fruits et les légumes.

“Si vous suivez un régime riche en sucre, je vous recommande de réduire progressivement votre consommation de sucre plutôt que de l’éliminer d’un coup pour éviter l’envie d’arrêter car les symptômes de sevrage sont désagréables”, explique Danielle Crumble Smith, RDN, LDNdiététicienne chez Top Nutrition Coaching.

Certains des premiers symptômes du sevrage du sucre comprennent :

Maux de tête

Les envies

Des changements d’humeur

Fatigue

Vertiges

Mauvaise concentration

Si vous voulez vous lancer dans le sucre, soyez simplement conscient des symptômes potentiels et ne laissez pas cela vous empêcher de changer vos habitudes saines.

“Assurer une alimentation équilibrée (avec suffisamment de protéines, de graisses saines et de fibres), ainsi que rester bien hydraté et faire de l’exercice régulièrement peut aider à stabiliser la glycémie et à réduire [sugar] symptômes de sevrage”, explique Smith.

Une fois que vous aurez surmonté cet obstacle, voici ce qui peut arriver à votre corps lorsque vous supprimez le sucre.

1. Votre glycémie et votre santé métabolique s’amélioreront

Médecin vérifiant le niveau de sucre dans le sang avec un glucomètre. Concept de traitement du diabète.

Pour commencer, consommer trop souvent beaucoup de sucre entraîne une augmentation de votre glycémie, ce qui déclenche la libération d’insuline par le pancréas. L’insuline est une hormone qui aide à ramener votre glycémie à un niveau normal. Maintenant, vous vous dites probablement : OK, si mon corps sait comment gérer le sucre supplémentaire en produisant de l’insuline, alors il n’y a aucune raison de s’inquiéter, n’est-ce pas ?

Pas assez. Une consommation chronique élevée de sucre amène votre corps à libérer beaucoup d’insuline, ce qui peut entraîner résistance à l’insuline— une condition dans laquelle les cellules ne répondent pas bien à l’insuline et, comme son nom l’indique, y deviennent résistantes. La résistance à l’insuline augmente considérablement votre risque de diabète de type 2, explique Smith.

“En éliminant le sucre, vos niveaux d’insuline deviennent plus stables, réduisant ainsi le risque de développer une résistance à l’insuline et contribuant à la santé métabolique globale”, explique Smith.

2. Votre humeur peut se détériorer avant de s’améliorer

se sentir de mauvaise humeur

Lorsque vous supprimez le sucre de votre alimentation pour la première fois, vous vous sentirez probablement irritable et grincheux. “Alors que l’hyperglycémie initiale peut entraîner une amélioration temporaire de l’humeur, la baisse ultérieure de la glycémie peut entraîner une chute de l’humeur, augmentant potentiellement les sentiments d’anxiété”, explique Smith.

Non seulement le sucre perturbe votre glycémie, mais il peut également modifier les substances chimiques de votre cerveau. “La consommation de sucre peut avoir un impact sur les niveaux de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense”, explique Smith. “Et réduire la consommation de sucre peut temporairement perturber cet équilibre.”

Par conséquent, l’élimination du sucre pourrait potentiellement entraîner des symptômes de sevrage, tels que l’irritabilité, l’anxiété ou des sautes d’humeur. Si vous envisagez de supprimer le sucre, « prévenez vos amis à l’avance et planifiez des sorties amusantes et/ou sortez pour faire des choses qui stimulent naturellement la dopamine », suggère Smith.

Mais il y a une lumière au bout du tunnel : une fois que vous aurez surmonté les manques, vous remarquerez probablement une humeur plus ensoleillée.

Le sucre a un effet particulièrement significatif sur l’intestin et le cerveau, qui influencent tous deux la façon dont vous vous sentez. “L’axe intestin-cerveau est un réseau de communication qui relie les centres émotionnels et cognitifs du cerveau aux fonctions intestinales périphériques. Un excès de sucre peut perturber la santé intestinale, et un microbiote intestinal déséquilibré a été associé à des sentiments de dépression”, explique Smith.

Le dernier mot : une glycémie plus stable et un intestin plus sain se traduisent par une humeur plus stable.

3. Vous réduirez votre risque de maladie cardiaque

maladie cardiaque

Les maladies cardiaques sont la première cause de décès prématuré aux États-Unis, selon le CDC. Et consommer plus de 20 % de vos calories totales provenant de sucres ajoutés a été associé aux maladies cardiaques, selon Annette Snyder, MS, RD, CSOWM, LDdiététicienne chez Top Nutrition Coaching.

“En plus du cholestérol, votre corps produit une substance appelée triglycéride, qui ressemble à une graisse sanguine” pelucheuse “qui peut entraîner des blocages et une foule d’autres problèmes connexes”, explique Snyder.

Les triglycérides sont une forme de stockage de l’excès de sucre, et donc couper le sucre peut réduire vos niveaux de triglycérides et aider à garder votre ticker en bonne forme.

4. Vous pourriez perdre du poids

Happy Woman souriant sur une balance à la maison, asiatique

Il va de soi que supprimer votre muffin quotidien du matin et votre tranche de tiramisu après le dîner peut vous aider à perdre du poids.

“Les aliments et boissons sucrés sont riches en calories mais ont une faible valeur nutritionnelle, et ils sont faciles à consommer en excès en raison de leur faible teneur en fibres”, explique Smith. De plus, “les sucres ajoutés dans les boissons ne sont pas aussi satisfaisants qu’un repas, donc ils ne s’enregistrent pas nécessairement comme un repas”, explique Snyder.

Supprimer le sucre de votre alimentation diminue naturellement votre apport calorique global – et manger moins de calories peut potentiellement entraîner une perte de poids. “Éliminer un habitude quotidienne de soda peut entraîner une perte de poids de ½ à 1 livre par semaine”, explique Snyder.

Les avantages ne sont pas seulement superficiels : les bénéfices vont au-delà du niveau superficiel : « Un régime pauvre en sucre peut être particulièrement efficace pour réduire la graisse viscérale, un type de graisse associé à des risques plus élevés de maladies cardiaques, de diabète et de certains cancers » Smith nous dit.

Une consommation fréquente de sucre peut également déclencher un cycle de taux de sucre dans le sang élevés et faibles, ce qui peut entraîner des envies de sucre supplémentaires. “En réduisant le sucre, vous stabilisez le taux de sucre dans le sang, ce qui contribue naturellement à réduire les fringales et facilite le respect d’une alimentation équilibrée”, explique Smith.

“Au fil du temps, la réduction du sucre peut diminuer la dépendance énergétique du corps au sucre, contribuant ainsi à la stabilité alimentaire à long terme.” Ainsi, en supprimant le sucre, vous aurez plus de place dans votre alimentation pour des nutriments plus nourrissants provenant d’aliments entiers, ce qui peut également vous aider à atteindre et à maintenir un poids santé.

5. Vous diminuerez vos niveaux d’inflammation

Malgré tous les gros titres tape-à-l’œil que vous avez lus sur ce mot à la mode, toutes les inflammations ne sont pas mauvaises. C’est l’inflammation chronique (c’est-à-dire à long terme) qui peut nuire à votre santé.

Manger trop de sucre et trop fréquemment a été associé à une augmentation des niveaux d’inflammation dans tout le corps, ce qui peut contribuer au développement de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, l’arthrite et même certains cancers, explique Smith.

Réduire votre consommation de sucre peut réduire votre risque de niveaux d’inflammation chronique, diminuant potentiellement le risque de ces maladies chroniques, explique Smith.

6. Votre énergie en prendra un coup… au début

homme fatigué, prenant une pause dans sa course, concept d’habitudes qui détruisent l’entraînement

Lorsque vous supprimez les sucreries pour la première fois, il est courant de vous sentir fatigué ou léthargique, car le corps peut avoir du mal au début à créer de l’énergie sans sa dose quotidienne de sucre. De plus, “une consommation élevée de sucre entraîne souvent des augmentations rapides de l’énergie (hyperglycémie) suivies de fortes baisses (chutes du sucre)”, explique Smith. Ainsi, en éliminant le sucre, vous pouvez maintenir une glycémie plus stable.

“Avec un taux de sucre dans le sang stable, le corps connaît moins de pics d’énergie et de chutes, ce qui conduit à des niveaux d’énergie plus constants tout au long de la journée”, explique Smith.

Conseil de pro : se concentrer sur des repas cohérents et équilibrés et boire suffisamment d’eau tout au long de la journée peut vous aider à surmonter cet obstacle de sevrage.

7. Votre peau peut paraître plus lumineuse

Femme admirant son visage dans le miroir de la salle de bain.

Le sucre est inflammatoire, ce qui peut exacerber les affections cutanées comme l’acné. Un régime à indice glycémique élevé (qui provoque une glycémie élevée) a été associé de manière significative à l’acné dans plusieurs études, selon une revue systématique de 2022 dans JAAD International.

Le sucre peut non seulement se manifester par de l’acné, mais aussi faire vieillir votre peau plus rapidement. “Le sucre peut également contribuer au vieillissement cutané en raison du processus de glycation, dans lequel les molécules de sucre se fixent aux protéines de la peau, entraînant une perte d’élasticité et des rides”, explique Smith.

“Réduire la consommation de sucre peut améliorer la clarté de la peau et ralentir les processus de vieillissement liés à l’inflammation et à la glycation”, explique Smith.

8. Votre santé intestinale et votre immunité pourraient s’améliorer

intestin heureux et en bonne santé

Votre intestin n’aime pas le sucre. Un régime riche en sucre peut entraîner un déséquilibre des bactéries intestinales, favorisant la croissance de bactéries pathogènes et de levures comme Candida, explique Smith.

“Les bactéries présentes dans notre intestin protègent notre tube digestif et constituent la première ligne de défense contre les envahisseurs”, explique Snyder. “Lorsque la barrière intestinale est affectée, la muqueuse est plus facile à traverser pour les micro-organismes indésirables, ce qui signifie essentiellement que vous pourriez tomber malade plus souvent.”

De plus, ce déséquilibre peut perturber la digestion et l’absorption, entraînant divers problèmes digestifs, selon une étude réalisée en 2022. Gastro-entérologie clinique et hépatologie. “En réduisant votre consommation de sucre, vous favorisez un équilibre plus sain du microbiote intestinal, essentiel à une digestion efficace, à l’absorption des nutriments, à la fonction immunitaire et à la santé globale”, explique Smith.

9. Vous pourriez mieux dormir

couple d’âge mûr dormant paisiblement, habitudes qui ralentissent le vieillissement

Il y a une raison pour laquelle vos parents vous ont interdit de manger des sucreries avant de vous coucher. “La consommation de sucre peut affecter la production et la régulation d’hormones comme la sérotonine et la mélatonine, qui jouent un rôle clé dans la régulation du sommeil”, explique Smith.

En 2016…