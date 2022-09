Qu’arrive-t-il à Larry quand Boris part ?

Alors que le nouveau chef conservateur est annoncé, la question clé dans l’esprit du public sera : qu’arrive-t-il à Larry le chat ?

Plus aimé que n’importe quel Premier ministre en exercice, Larry est un pilier du gouvernement britannique et est le visage poilu amical du n ° 10 depuis plus d’une décennie.

Le chat tigré a été recruté par le Premier ministre de l’époque, David Cameron, pour s’occuper d’une meute de rats aperçus en train de se précipiter près de la résidence officielle du dirigeant britannique, et est en résidence depuis le 15 février 2011.

Il détient le titre de chef mouser au Cabinet Office. L’ancien chien errant, adopté au Battersea Dogs and Cats Home de Londres. Il a été le premier chat à détenir le portefeuille rattrapeur depuis le départ à la retraite de Humphrey en 1997, et a loyalement servi trois premiers ministres.

Larry, qui a rencontré un certain nombre de dirigeants mondiaux, a été largement hostile aux hommes, mais a pris goût à l’ancien président américain Barack Obama. Lors de la visite de l’ancien président Donald Trump en 2019, Larry a fait une sieste sous sa voiture.

Heureusement pour le public britannique, Larry reste la seule constante au sein d’un cabinet en pleine implosion. Il appartient techniquement au personnel de Downing Street et ne partira donc pas avec M. Johnson.

Que Larry serve longtemps ce pays.