Quarante-quatre Maison / fardaa | ArchQuotidien

Description textuelle fournie par les architectes. Fortyfour est situé entre l’arrière de deux terrasses à Islington, apparemment construites par le propriétaire de la maison adjacente au bout de la terrasse dans les années 1870. La rue sur laquelle elle se trouve est caractérisée par des conditions finales étranges similaires, avec une gamme de maisons intercalaires singulières parsemant sa longueur. Fortyfour attire particulièrement le regard, isolé entre deux garages, avec une façade peinte en bleu contrastant avec la maçonnerie nue et variée de ses flancs. La petite taille du bâtiment contraste avec la grande église victorienne Saint-Thomas en face, mais, d’une manière ou d’une autre, elle est affectueusement surnommée « La Maison Bleue » par les habitants.

Plan du rez-de-chaussée

Edward Farleigh-Dastmalchi vivait localement depuis 10 ans et passait régulièrement devant la maison. Charmés par le caractère du bâtiment, lui et sa femme ont acheté la maison d’alors d’une chambre en 2020, avec l’intention de s’étendre sur la petite terrasse arrière pour créer une deuxième chambre. La maison avait une configuration peu pratique, manquait d’isolation et avait des fenêtres défaillantes. Une rénovation complète était donc nécessaire pour améliorer les performances thermiques et permettre les adaptations spatiales requises.

Les adaptations ont permis de conserver la façade, les murs de flanc, la dalle de sol et les solives, l’arrière étant prolongé jusqu’à la limite de propriété au premier étage sur une terrasse conservée mais réduite en contrebas. Extérieurement, les changements semblent minimes, avec de nouvelles fenêtres à cadre mince bordant les arcs des ouvertures existantes, des murs de flanc étendus et un nouveau parapet. Le bleu de la façade est conservé, bien qu’une teinte plus claire ressemble au bleu de Wedgewood Jasperware, surtout lorsqu’elle est associée à des détails blancs. L’architecte a voulu conserver le sentiment que la maison a une personnalité fière qui dément sa maçonnerie brute, ses murs penchés et sa taille miniature.

Plan du 1er étage

L’intérieur du rez-de-chaussée est conçu comme une boîte simple mais texturée, contrastant avec trois menuiseries à l’aspect précis et légèrement abstrait. Chacun occupe un coin de la pièce, contenant soit une fenêtre, l’escalier et la cuisine, soit les fenêtres donnant sur la terrasse compacte. Ces fenêtres se replient complètement, permettant des repas semi-extérieurs chevauchant la terrasse et la maison et profitant du soleil de l’après-midi et du soir. Les portes des placards supérieurs sont confrontées à des miroirs, élargissant la sensation d’espace et offrant des perspectives inattendues.

Section

L’étage comprend deux chambres et une salle de bains, chacune avec une lucarne pour fournir une excellente lumière et une ventilation naturelle. Le revêtement de sol en liège est chaud sous les pieds et réduit les mouvements sonores entre les espaces, tandis qu’un enduit à la chaux est appliqué sur les murs et les plafonds pour fournir une finition texturée et insonorisante. Fortyfour a été conçu pour mettre en valeur le bâtiment de caractère et offrir un intérieur contemporain qui reflète l’attrait de la présence de la maison dans la rue. Le projet illustre que l’adaptation des bâtiments historiques pour répondre aux besoins de durabilité et de style de vie d’aujourd’hui peut encore aboutir à des déménagements et à des habitations personnelles.