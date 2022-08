Quarante ans plus tard, le Hezbollah est isolé mais plus puissant que jamais

De nombreux pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, ainsi que les États arabes du Golfe et la Ligue arabe, ont qualifié l’ensemble du groupe d’organisation terroriste, tandis que l’Union européenne et la France ne considèrent que l’aile militaire du Hezbollah comme telle. Hassan Nasrallah, le chef du groupe, est considéré comme un terroriste mondial spécialement désigné par les États-Unis et soumis à des sanctions américaines en conséquence.

Le mouvement est apparu pour la première fois en 1982 en réponse à l’invasion de Beyrouth par Israël pendant la guerre civile sanglante au Liban. Les Israéliens ont atteint leur objectif d’expulser les combattants palestiniens du pays, mais ont catalysé un ennemi plus redoutable au Hezbollah. Le nouveau régime iranien a trouvé que le groupe était un allié approprié, à la fois en raison de leur idéologie chiite commune et en raison de la position du Hezbollah au cœur du monde arabe. Il a commencé à fournir au groupe un financement et une formation peu après sa création.

Depuis lors, le Hezbollah a élargi et renforcé sa puissance militaire. En 2000, les forces israéliennes se sont retirées du sud du Liban après un conflit prolongé avec le groupe là-bas. En 2006, il a tenu bon dans une guerre contre Israël lorsqu’Israël a cherché à le désarmer. Pendant la guerre civile en Syrie, il est intervenu avec succès au nom du président Bachar al-Assad et a aidé à renforcer ses défenses après que le dictateur ait violemment réprimé un soulèvement populaire. L’influence politique du groupe semblait être en constante augmentation, malgré une tentative nationale – soutenue par l’Arabie saoudite – de limiter son pouvoir qui s’étendait rapidement au-delà du Liban.

Les opinions à la maison sont partagées, où 52% des Libanais ne croient pas que le Hezbollah favorise la stabilité du pays, selon un sondage Zogby de 2021, tandis que les autres pensent toujours que c’est le cas. Les ruptures sectaires sont plus flagrantes. Quatre-vingt pour cent des chiites sont convaincus que le Hezbollah profite à la stabilité du Liban, tout comme la majorité des druzes (64 %) et des chrétiens (56 %) ; alors qu’aucun répondant sunnite n’a exprimé un tel sentiment, selon le sondage.

Nasrallah était autrefois considéré comme un héros par les Arabes pour avoir affronté Israël, mais Shibley Telhami, professeur à l’Université du Maryland qui a mené de vastes sondages dans le monde arabe, a déclaré : « L’attitude du public envers le Hezbollah parmi les Arabes peut avoir été affectée par les soulèvements du printemps arabe. , la guerre en Syrie, les tensions sectaires au Liban et les rivalités irano-arabes. »

« Au niveau officiel, le Hezbollah est un mouvement de résistance ; cependant, son rôle a évolué au-delà [Lebanon] alors qu’il s’est transformé en un acteur régional », a déclaré Mohanad Hage Ali, membre du Carnegie Middle East Center à Beyrouth. « Appeler le Hezbollah un mouvement de résistance est inexact.

Le Hezbollah est devenu un acteur majeur de la scène politique libanaise. Les opposants le qualifient d’État fantôme au sein d’un État, dirigé par Hassan Nasrallah depuis son ascension au poste de secrétaire général en 1992. Leader fougueux et charismatique, Nasrallah est rarement apparu en public depuis la guerre de 2006 avec Israël, apparemment par peur d’être assassiné. Lors du rassemblement anniversaire du groupe cette semaine, il a prononcé son discours commémoratif par vidéo.

La guerre de 2006 avec Israël a été provoquée par un raid transfrontalier du Hezbollah au cours duquel il a tué huit soldats israéliens et en a enlevé deux. Près de 121 soldats israéliens et 49 civils israéliens ont été tués. Environ 270 combattants du Hezbollah, 50 soldats et policiers libanais sont morts. Quelque 1 200 personnes au Liban, pour la plupart des civils, ont été tuées dans l’assaut israélien.

“Le Hezbollah a toujours eu un intérêt pour une armée libanaise faible et obéissante. La question de savoir si le Liban est plus sûr grâce aux actions du Hezbollah est très discutable”, a déclaré à CNN Emile Hokayem, chercheur principal pour la sécurité au Moyen-Orient à l’Institut international d’études stratégiques. “D’un côté, le Hezbollah a établi un niveau de dissuasion contre Israël. De l’autre, le Liban est objectivement plus faible, isolé, économiquement découragé, politiquement en désarroi.”

Pour Israël, l’armement avancé du groupe chiite représente une plus grande menace que celle des autres groupes palestiniens soutenus par l’Iran opérant à Gaza.

Au cours de la dernière décennie, le Hezbollah a joué un rôle de plus en plus actif dans la région, notamment en Irak et au Yémen. L’engagement militaire étranger le plus important du groupe s’est déroulé en Syrie, où des milliers de combattants ont été déployés pour défendre le régime d’Assad.

“Le Hezbollah a joué un rôle central dans le conflit syrien, car il s’est engagé dans une action directe et a renversé les gains de l’opposition”, a déclaré Ali. “Cependant, leurs interventions en Irak et au Yémen sont plus du côté politique et logistique, en particulier la formation et la facilitation politique.”

Nasrallah utilise régulièrement un langage incendiaire contre les États arabes du Golfe, en particulier l’Arabie saoudite.

« Le Hezbollah a empoisonné les relations libanaises avec les États du Golfe, qui ont été des bouées de sauvetage économiques cruciales pour la diaspora et l’État libanais », a déclaré Hokyem. “A Riyad, à Abu Dhabi et ailleurs, le Liban est perçu comme une menace, trop faible pour empêcher son principal parti politique de mettre en danger leur sécurité”.

Des centaines de milliers de Libanais travaillent dans les États arabes du Golfe riches en pétrole, envoyant des milliards en devises fortes chez eux. Les envois de fonds entrants représentent 54% de l’économie libanaise, selon la Banque mondiale.

Mais le groupe semble désormais adoucir son ton vers le Golfe. Nasrallah, dans son récent discours du 40e anniversaire, a déclaré : “nous n’avons pas de problème avec les relations du Liban avec les pays arabes et en particulier les pays du Golfe, et que ces relations évoluent et se renforcent”.

“Maintenant que l’Iran est sur le point de revenir à la [nuclear deal] et reprendre les relations diplomatiques avec les États du Golfe, le Hezbollah devrait logiquement emboîter le pas et désamorcer sa rhétorique », a déclaré Ali.

Le résumé

Des Iraniennes assistent à un match de football de championnat national pour la première fois en plus de 40 ans

Des Iraniennes ont assisté jeudi au match de championnat national de première division entre l’Esteghlal FC et le Mes Kerman FC au stade Azadi de Téhéran pour la première fois depuis la révolution islamique de 1979, selon l’agence de presse semi-officielle Fars. Cependant, seuls 500 billets ont été réservés aux femmes dans le stade Azadi de 78 000 places.

Arrière plan: Des milliers de femmes ont été autorisées à assister à un match de qualification pour la Coupe du monde entre l’Iran et le Cambodge en 2019, suite aux pressions exercées par des groupes de défense des droits humains et la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du sport. C’était la première fois depuis la Révolution que des femmes pouvaient assister à une compétition internationale de football en Iran.

Pourquoi est-ce important: La FIFA avait subi des pressions croissantes pour forcer l’Iran à annuler l’interdiction faite aux femmes d’entrer dans les stades sportifs, notamment à la suite du décès de Sahar Khodayari. La fan s’est immolée par le feu après s’être vu refuser l’accès à un stade de football à Téhéran en 2019. Vidéo du stade jeudi a montré des femmes vêtues de bleu agitant des drapeaux d’Esteghlal et scandant “fille bleue” depuis les gradins, faisant référence à Khodayari.

Macron exhorte l’avenir avec l’Algérie au-delà de l’histoire “douloureuse”

Le président français Emmanuel Macron a indiqué que son pays et l’Algérie devraient aller au-delà de leur histoire commune “douloureuse” et se tourner vers l’avenir jeudi au début d’une visite de trois jours dans ce pays d’Afrique du Nord, a rapporté Reuters.

Arrière plan: Le traumatisme de la domination coloniale française en Algérie et la guerre d’indépendance qui y a mis fin en 1962 ont hanté les relations entre les deux pays pendant des décennies. L’année dernière, Macron a été cité comme suggérant que l’identité nationale algérienne n’existait pas avant la domination française et a accusé les dirigeants algériens de réécrire l’histoire de la lutte pour l’indépendance basée sur la haine de la France. L’Algérie a retiré son ambassadeur et fermé son espace aérien aux avions français.

Pourquoi est-ce important: Les liens avec l’Algérie sont devenus plus importants pour la France parce que la guerre en Ukraine a augmenté la demande en Europe de gaz nord-africain et en raison de la forte migration à travers la Méditerranée. L’Algérie cherche quant à elle à tirer parti de la hausse des prix de l’énergie pour verrouiller les investissements européens.

Biden dit que les États-Unis ont frappé des cibles liées à l’Iran en Syrie pour perturber les attaques

Les frappes américaines contre des cibles liées à l’Iran en Syrie cette semaine ont été menées pour dissuader l’Iran et les milices soutenues par l’Iran “de mener ou de soutenir de nouvelles attaques contre le personnel et les installations des États-Unis”, a déclaré jeudi le président Joe Biden dans une lettre au Congrès.

Arrière plan: Les États-Unis ont effectué jeudi des frappes aériennes supplémentaires ciblant des positions ennemies et des lance-roquettes près de Deir ez-Zor, dans le nord-est de la Syrie, à la suite d’une attaque à la roquette contre des bases de la coalition dans la région qui a blessé trois soldats américains mercredi, selon un responsable américain.

Pourquoi est-ce important: Les milices iraniennes sont fortement présentes dans la ville et ciblent depuis longtemps le champ pétrolier voisin d’Al Omar, sur la rive orientale de l’Euphrate, où la coalition américaine a sa plus grande base en Syrie. La flambée s’est produite au milieu des efforts diplomatiques entre Téhéran et l’Occident pour tenter de sauver l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les grandes puissances.

Capsule temporelle

Il y a 120 ans cette semaine que le premier quotidien arabe privé “Al-Hoda” (The Guidance) a commencé à paraître à New York. Elle a été fondée à Philadelphie en 1898.

En tant que “le plus ancien des premiers journaux arabes” en Amérique, l’impact d’Al-Hoda aux États-Unis et au-delà a été substantiel, selon le Centre Khayrallah pour les études de la diaspora libanaise.

“Vous ne pouvez pas sous-estimer l’importance de ce journal”, a déclaré le directeur du centre, Akram Khater. “C’est devenu un guide sur la façon d’être un Arabe en Amérique.”

Fondé en 1898 par Naoum Mokarzal, un Libanais à la “personnalité plus grande que nature”, le journal couvrait un éventail de sujets, de la politique à l’étiquette sociale, selon Khater. Il a servi de moyen pour rassembler la diaspora arabe aux États-Unis. “Tout d’un coup tu [were] connecté” à travers le journal, a-t-il déclaré à CNN.

Al-Hoda a été le premier journal à introduire les lettres arabes dans l’impression linotypique – une technique d’impression du XIXe siècle qui imprimait des lignes entières au lieu de caractères uniques, selon un rapport du New York Times de 1971. Lancé par les Mokarzals, il est devenu un usage standard. par les journaux arabes du monde entier.

Lorsque Al-Hoda a été interrompu en 1971, il comptait environ 5 000 abonnés, selon le New York Times.

Par Mohamed Abdelbary

