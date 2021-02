Quarantaines de voyage: endurer le banal, un jour à la fois

Mme Samali a juré de supprimer les fruits de mer apparemment illimités alors qu’elle était au milieu d’une quarantaine obligatoire à l’hôtel Sofitel de Sydney en décembre et début janvier. Coach exécutive, elle était rapatriée en Australie après l’expiration de son visa de travail américain. En plus d’un excès de poisson, Mme Samali a été confinée dans sa chambre toute la journée, interdite de sortir, pendant deux semaines.

«J’ai appelé en bas et j’ai dit:« Je suis végétalienne maintenant, merci! », Dit-elle. «C’était tellement de poisson. J’étais arrivé au point où même y penser me faisait bâillonner.

May Samali savait qu’elle avait atteint sa limite quand elle a vu un tentacule émerger de son dîner d’hôtel à Sydney, en Australie.

La plupart acceptent les inconvénients et la claustrophobie inévitable de la quarantaine comme prix du voyage. Mais s’il peut être réconfortant d’établir une sorte de routine ressemblant à la vie normale, les voyageurs ont envie de connexion humaine, d’air frais et, enfin, de nourriture différente (le personnel du Sofitel a accueilli avec plaisir la demande de Mme Samali; elle n’a toujours pas pêché) .

Les voyageurs qui se rendent actuellement dans des pays où les hôtels sont soumis à des quarantaines hôtelières obligatoires, qui comprennent également la Nouvelle-Zélande, la Chine continentale et la Tunisie, doivent généralement avoir des raisons impérieuses de le faire – rendre visite à des membres de leur famille malades, voyages d’affaires «essentiels» ou déménagement permanent.

C’est l’expérience la plus extrême mais typique de la vie en quarantaine. Ces quarantaines obligatoires impliquent le confinement dans votre chambre, 24 heures sur 24, jusqu’à deux semaines (en supposant que votre test soit négatif, c’est-à-dire). Et à quelques exceptions près, vous payez la note – la quarantaine Nouvelle-Galles du Sud, Australie , par exemple, coûte environ 2300 dollars, ou 3000 dollars australiens pour une quarantaine de deux semaines pour un adulte, et jusqu’à 5000 dollars australiens pour une famille de quatre personnes mise en quarantaine pendant deux semaines (en janvier, la Grande-Bretagne a annoncé une quarantaine obligatoire de 10 jours des zones à haut risque avec un coût similaire d’environ 2 500 $ pour un adulte).

Leur quarantaine n’est pas l’expérience pépère de quarantaines à court terme ou de «bulles de villégiature» trouvées dans certaines destinations comme Kauai et le Îles Vierges britanniques , où vous pouvez vous déplacer relativement librement sur les vastes terrains d’un complexe en attendant un test de coronavirus négatif.

En général, les gens voyagent encore mais beaucoup moins – les deux premiers mois de 2021 ont vu moins de la moitié du nombre de passagers aériens que la même période en 2020, selon les numéros de voyage des points de contrôle publiés par la Transportation Security Administration , qui comprend tous les départs nationaux et internationaux des États-Unis.

La quarantaine de voyage peut sembler gérable, voire familière, pour ceux qui ont vécu dans des endroits avec des commandes d’abris sur place et qui travaillent à domicile. Pete Lee, un cinéaste basé à San Francisco, n’était pas préoccupé par la quarantaine lorsqu’il s’est rendu à Taiwan pour travailler et rendre visite à sa famille.

«J’étais un peu arrogant quand j’ai entendu parler de l’exigence pour la première fois», a déclaré M. Lee, lors de sa huitième journée à la Hôtel Roaders à Taipei, Taiwan. «J’étais à l’intérieur de mon appartement à San Francisco pendant 22 heures sur 24 par jour! Mais c’est une expérience étonnamment intense. Ces deux heures font une grande différence.

Destination inconnue

Une grande partie de la vie en quarantaine est déterminée par votre hôtel. Et selon l’endroit où vous voyagez, vous pouvez choisir votre hôtel de quarantaine ou vous pouvez être affecté à votre arrivée. M. Lee, à Taiwan, a pu choisir et réserver son hôtel de quarantaine à partir de une liste compilé par le gouvernement taïwanais, avec des informations sur l’emplacement, le coût, la taille de la pièce et la présence (ou l’absence de fenêtres) de fenêtres. Il a également payé la note.

De même, Ouiem Chettaoui, une spécialiste des politiques publiques qui partage son temps entre Washington, DC et la Tunisie, a pu choisir un hôtel pour sa mise en quarantaine d’une semaine à son retour à Tunis avec son mari en septembre; elle a basé sa sélection, le Médina Belisaire et Thalasso sur le prix et la proximité de la mer Méditerranée («Nous ne pouvions pas la voir, mais nous pouvions l’entendre… au moins, nous nous sommes dit que nous pouvions!» dit-elle).

Brett Barna, un gestionnaire d’investissement qui a déménagé à Shanghai avec sa fiancée en novembre, pourrait sélectionner un quartier de la ville, mais pas l’hôtel lui-même. Dans une tentative d’améliorer leurs chances, M. Barna a choisi le quartier huangpu haut de gamme où, espérait-il, les hôtels seraient de meilleure qualité.